抹狗屎报复记者，德剧团总监下课

（德国之声中文网）本周二（2月14日），汉诺威歌剧院芭蕾舞团总监格科（Marco Goecke）通过经纪人，对自己在"忍无可忍"状态下的做出举动请求原谅，为"绝对非善意之举"向当事人道歉。格科表示，他意识到这一可耻的举动是冲动和过激的。

在受害者--女记者许斯特（Wiebke Hüster）看来，这番表态不仅太迟，而且并非真正的道歉。她对德国之声说，格科对她进行了肢体攻击，这是刑事犯罪。在周一，格科接受北德意志电台采访时称，也为自己的举动感到震惊，他辩解说，感到他个人、作品和事业二十年来被抹黑和诋毁。

许斯特则反驳，所谓自己20年来对格科一味负面评价的说法是在编故事，"17年来，我一共只写过9篇涉及格科先生的文章，其中两篇都是积极的评价。"许斯特为《法兰克福汇报》撰写戏剧和舞蹈评论已有23年，经常到访德国各大剧场。

剧评作者许斯特对格科的作品评价不高

高雅艺术殿堂里的不雅一幕

2月11日，许斯特在汉诺威歌剧院观看演现代芭蕾"信仰-爱-希望"的首演。幕间休息时，格科来到许斯特面前，指责她写的文艺批评是对其个人的攻击，并威胁要下逐客令。在此前一天，许斯特发表了一篇对格科在荷兰海牙首演的另一部芭蕾舞的剧评，确实很不客气。她对这出剧的观感是"就像一直在听一台没有校准的收音机"，让观众感到"困惑和乏味"、"令人汗颜"。

接下来发生了令人震惊的一幕：格科掏出一个袋子，将里面装的狗屎抹到许斯特脸上，然后扬长而去。在剧场工作人员帮助下清除污物后，惊魂甫定的女记者直奔警察局报了警。

第二天，剧院方面出面向许斯特道歉。本周一，格科就被立即解雇，并被禁止再踏入汉诺威歌剧院。剧院发表声明称，格科的举动违反了该剧院所有的基本行为准则，对记者进行了严重的人身侮辱，也给观众和剧院工作人员造成极大的不安，损害了剧院的声誉。

许斯特供职的《法兰克福汇报》发文称，格科的行动是对自由的、批判性的文艺观察和评论的攻击。德国记者协会（DJV）也表态称，这是新闻自由受到的一次攻击。该协会下萨克森分会的负责人里格（Frank Rieger）说，不能容忍"对批评以暴力回应"的做法。

（综合报道）

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