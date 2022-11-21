抹狗屎报复记者，德剧团总监下课

德国汉诺威国家歌剧院芭蕾舞团总监格科因在大庭广众之下对一名记者进行人身攻击，被剧院方解职，这一丑闻在德国媒体和文化界引起愤怒和思考。
（德国之声中文网）本周二（2月14日），汉诺威歌剧院芭蕾舞团总监格科（Marco Goecke）通过经纪人，对自己在"忍无可忍"状态下的做出举动请求原谅，为"绝对非善意之举"向当事人道歉。格科表示，他意识到这一可耻的举动是冲动和过激的。
在受害者--女记者许斯特（Wiebke Hüster）看来，这番表态不仅太迟，而且并非真正的道歉。她对德国之声说，格科对她进行了肢体攻击，这是刑事犯罪。在周一，格科接受北德意志电台采访时称，也为自己的举动感到震惊，他辩解说，感到他个人、作品和事业二十年来被抹黑和诋毁。
许斯特则反驳，所谓自己20年来对格科一味负面评价的说法是在编故事，"17年来，我一共只写过9篇涉及格科先生的文章，其中两篇都是积极的评价。"许斯特为《法兰克福汇报》撰写戏剧和舞蹈评论已有23年，经常到访德国各大剧场。
2月11日，许斯特在汉诺威歌剧院观看演现代芭蕾"信仰-爱-希望"的首演。幕间休息时，格科来到许斯特面前，指责她写的文艺批评是对其个人的攻击，并威胁要下逐客令。在此前一天，许斯特发表了一篇对格科在荷兰海牙首演的另一部芭蕾舞的剧评，确实很不客气。她对这出剧的观感是"就像一直在听一台没有校准的收音机"，让观众感到"困惑和乏味"、"令人汗颜"。
接下来发生了令人震惊的一幕：格科掏出一个袋子，将里面装的狗屎抹到许斯特脸上，然后扬长而去。在剧场工作人员帮助下清除污物后，惊魂甫定的女记者直奔警察局报了警。
第二天，剧院方面出面向许斯特道歉。本周一，格科就被立即解雇，并被禁止再踏入汉诺威歌剧院。剧院发表声明称，格科的举动违反了该剧院所有的基本行为准则，对记者进行了严重的人身侮辱，也给观众和剧院工作人员造成极大的不安，损害了剧院的声誉。
许斯特供职的《法兰克福汇报》发文称，格科的行动是对自由的、批判性的文艺观察和评论的攻击。德国记者协会（DJV）也表态称，这是新闻自由受到的一次攻击。该协会下萨克森分会的负责人里格（Frank Rieger）说，不能容忍"对批评以暴力回应"的做法。
（综合报道）
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