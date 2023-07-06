抵达中国 耶伦：避免误会 相互沟通

（德国之声中文网）美国财长耶伦已开启了为期4天的中国之旅。周四（7月6日）在抵达北京后不久，她在推特上表示：“我们寻求对美国工人和企业有益的健康的经济竞争，并希望在全球挑战中合作。”她指出，这次访问给双方提供了沟通和避免误解的机会。然而，耶伦也明确表示，如果需要，将采取措施“保护我们国家的安全”。

法新社报道，财政部国际经济关系司司长杨英明及美国驻华大使伯恩斯（Nicholas Burns）到机场迎接。美国高级官员透露，她周五会和中国国务院总理李强会面，与前副总理刘鹤交流，预计耶伦会与刘就两国的经济状况以及全球前景交换意见。她还会出席由中国前央行行长周小川主持的晚宴。外界也关注她是否与中国新任国务院副总理何立峰会面。她也料将与在中国的美国企业代表举行会面，中国从本月初开始实施修订的《反间谍法》，许多在华外企都感到紧张和担忧，因为新法可能给外国企业和个人带来更多法律风险。

谁发明了 “去风险”？ 冯德莱恩智库演讲 2023年3月30日，欧盟委员会主席冯德莱恩在布鲁塞尔两个欧洲智库主办的活动中用英语发表演讲。她指出中国和欧洲之间的经济关系正变得越来越不平衡，中国“明确地将军事和商业领域融合在一起”的做法给欧洲安全带来了风险，因此需要去风险，并且更好地运用现有工具，以维护欧洲经济利益。“我们之间的关系不是非黑即白，而我们的答案也不可能如此。因此我们必须聚焦于去风险（De-Risking），而不是脱钩。”

谁发明了 “去风险”？ 对华关系新的关键词 冯德莱恩的讲话获得了巨大关注。“去风险”这个说法也随即开始在德国和美国被媒体和政界人士引用。《纽约时报》认为，这一表述是对欧盟对华关系新的概括，德国和法国外交官此后在国际组织中推广“去风险”的概念，并使之体现在当年5月广岛G7峰会声明的内容中。德国《明镜》周刊则指出，冯德莱恩希望在用词上保留空间，与美国一段时间以来使用的“脱钩”有所区别。

谁发明了 “去风险”？ 依赖是个“好选择”？ 德国外长贝尔博克4月中访华期间也表示，德国并非要与中国“脱钩”，而是要“降低风险”，就是说欧洲应降低对中国“不健康”的依赖。同时出席记者会的中国外长秦刚则回应说，“中德是伙伴，不是对手”，双方在供应链上相互依赖“是市场规则下最优的选择”；只要两国都保持开放，“就没有必要担心所谓的依赖”。

谁发明了 “去风险”？ 肖尔茨是始作俑者？ 有德国媒体注意到，最早公开使用“去风险”一词的并不是冯德莱恩，而是德国总理肖尔茨。2022年11月德国《明星》杂志（Stern）在肖尔茨访华前的一篇报道中引述他谈到对中国产业链的依赖性时说到：“去风险和多样化是当务之急。”但当时这一说法并未引起特别的舆论关注。

谁发明了 “去风险”？ 金融术语 “去风险”（De-Risking）一词并非新近的发明，而是一个金融行业的术语，指的是银行或投资者收缩或终止交易关系，以降低支付违约的风险。而欧盟执委会主席冯德莱恩在2023年1月，亦曾在世界经济论坛上表示，欧盟虽需要“与中国合作和贸易”，但仍须修正与中国的商业交易方向，寻求与这个世界第二大经济体“降低风险，而非脱鈎”。

谁发明了 “去风险”？ 沙利文：免受胁迫 华盛顿的官员也开始使用“去风险”的表述。今年4月底，美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）在华盛顿布鲁金斯学会发表讲话时表示，“去风险意味著拥有弹性的有效供应链，并确保我们不会受到任何国家的胁迫。”“我们只是要确保美国和盟国的技术，不会被用来对付我们自己，”而并不是要切断贸易，他强调，“正如冯德莱恩主席不久前所说的。”

谁发明了 “去风险”？ 跨大西洋共识 德国《商报》指出，在这个问题上，冯德莱恩、德国总理肖尔茨以及美国国家安全顾问苏利文显然已经形成了共识。“同'脱钩'不同的是，'去风险'的目的并不是要在经济上孤立中国，而是要增强欧洲自身的经济抗压能力。”

谁发明了 “去风险”？ G7峰会余音 5月的广岛G7峰会结束后，英国首相苏纳克（左二）对媒体表示，英国和G7集团其它国家在共同寻找方法，减少中国带来的挑战。“这一切都是关于去风险，而不是脱钩。”他补充说：“我们（七国集团）正在采取措施防止中国利用经济胁迫来干涉其他国家的主权事务。”

谁发明了 “去风险”？ 北京：不要“鹦鹉学舌” 对G7会议公报本已大为不满的北京做出激烈反应，中国驻英国大使馆发言人指责首相苏纳克的言论是“鹦鹉学舌”。中国外交部（图）之前就G7公报表示：“对于所谓‘经济胁迫’，美国大搞单边制裁、‘脱钩断链’，才是把经贸关系政治化、武器化的真正‘胁迫者’。我们奉劝七国集团不要做经济胁迫的同谋和帮凶。”

谁发明了 “去风险”？ 李强斥“伪命题” 中国总理李强6月27日在天津举办的世界经济论坛（WEF）“夏季达沃斯论坛”开幕式上发表演讲时说：“现在在西方，有些人在炒作所谓的‘降依赖、去风险’，我认为在一定程度上看，这两句话就是一个伪命题。”他认为，风险管控应该由“企业去做相应的判断和选择”，政府和相关组织“不应该去越俎代庖，更不应该将去风险扩大化、政治化、意识形态化”。

谁发明了 “去风险”？ 走入欧盟对华战略 共同的对华政策也是6月30日结束的欧盟峰会上的一个重要议题。峰会联合声明称，将支持继续保持同中国的经贸关系，同时减少欧洲对中国的的经济依赖。"去风险"在本次声明中正式登场，成为一个概念，今后欧盟将以它作为指导方针推出对华战略。但有批评指，欧盟目前表述的“去风险”仍缺乏具体的计划和责任规范。



外界预计耶伦此行难有重大突破，但据美国官员表示，耶伦将推动双方在经济方面开展沟通和协作，并强调向俄罗斯提供关键援助会造成的后果。耶伦这次行程之前中美之间再起风波。本周一，中国商务部宣布对制造高性能芯片所需的金属镓、锗相关物项实施出口管制。《华尔街日报》本周也报道，美国拟出台禁令，但耶伦可能会与中方在共同的全球挑战方面与中国建立桥梁。国家对外贸易协会总裁科尔文（Jake Colvin）认为，此次访问可能有助于双方建立一个“新常态”，并在双边关系中确立基础。但不会取消前任特朗普政府施加的关税措施，以及拜登执政下出台的出口管制。

彭博社报道，美国气候特使克里也计划本月前往中国进行全球变暖谈判。报道援引知情人士的话称，克里的访问可能会在7月16日左右进行。耶伦访问之前，美国国务卿上月访问中国，并与中国国家主席习近平举行了会面。

中美關係震蕩如何傷及跨國業務

（路透社，法新社等）

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