抵消碳足迹：电动汽车与燃油汽车孰优孰劣？

与电动汽车一起开来的，是人们对成本和效率的重新思考。就环境影响而言，电动汽车与燃油汽车的比较结果如何呢？

（德国之声中文网）全球数百万驾车者正在改用电动汽车，一起驶向一个无碳的未来。

运输业排放的温室气体约占全球总量的四分之一，其中约一半来自乘用车。在不完全放弃用车的情况下，遏制这种污染的一种方法就是改用电动汽车（EV）。一些气候倡导者将这一想法视为应对气候变化的关键所在。

并非所有人都认为这是未来的方向。有些倡导者指出，电动汽车也给环境造成负面影响。

相关报道 调查：德国人对电动车兴趣下降

那么，既然两者都会对环境造成影响，到底是电动汽车好，还是保留还能用的燃油汽车好呢？下面我们将逐项对比电动汽车与传统汽车在环保方面的优劣。

燃油汽车与电动汽车的碳足迹如何比较？

燃油汽车和电动汽车在碳足迹方面有很大的不同。燃油汽车在其使用寿命期间会排放48吨二氧化碳，比电动汽车多40%。这些数据来自美国交通能源研究所2021年的一份综合报告，其假定一辆汽车的使用寿命为32万公里。

电动汽车在制造阶段产生的碳足迹要多于燃油汽车 图像来源: Sean Gallup/Getty Images

但实际上，电动汽车在原料采购和生产阶段的二氧化碳排放量更大。同一研究发现，在第一阶段，一辆电动汽车的二氧化碳排放量为11吨，是一辆燃油汽车二氧化碳排放量的两倍多。

电动汽车需要多长时间才能抵消其碳足迹？

驾驶电动汽车可实现零排放，这意味着它可以还清“碳债务”。瑞士咨询公司INFRAS的可持续交通专家考克斯（Brian Cox）说，在瑞士，电动汽车行驶2-3万公里后就可以抵消其碳足迹。

他说：“因此，即使你买了一辆新的汽油车或柴油车，第二天又把它报废，买了一辆电动车，你仍然比开着那辆柴油车更环保。”

他说，在德国或一般的欧洲国家，大约需要6到7万公里，耗时6到7年。所需时间因电力来源而异，更清洁的能源网可以更快地抵消碳足迹。

电动汽车在行驶过程中真的不会产生任何二氧化碳吗？

既对也不对。传统汽车燃烧化石燃料，这就是其超大碳足迹的原因。汽车尾气还会导致酸雨、烟雾和呼吸道疾病。

电动汽车不燃烧化石燃料。从这个意义上说，它们的运行更清洁。但整体环境影响取决于电网的碳足迹。如果电力来自化石燃料，那么电动汽车充电就会造成间接排放。

用什么电来给电动汽车充电，这决定了它的碳足迹 图像来源: Jochen Tack/picture alliance

美国卡内基梅隆大学汽车电气化小组主任米哈伊尔克（Jeremy Michalek）说：“电力系统非常复杂，而且相互关联，因此很难将这些问题确定下来。”

他说，不同地区和国家之间的能源交易也可能是电动汽车碳足迹研究之间存在明显差异的原因。“即使你所在国家的电力来自更清洁的能源，如果你为电动汽车插上电源，也可能会引起邻国发电厂的变化。”

电动汽车电池对环境造成多大破坏？

电动汽车电池材料的采购带来了环境挑战。在南美洲的“锂三角”地区，作为电池重要成分的锂的开采，一直与水源枯竭和污染有关。

国际清洁交通理事会高级研究员比克 (Georg Bieker)表示，开采1吨锂（供大约125辆电动汽车使用）需要约200万升水。尽管如此，汽油生产在其整个生命周期内所需的水量要高出十倍。

钴是该行业另一种关键资源，它与栖息地破坏和健康危害有关。2022年，电动汽车约占钴需求量的40%，其中大部分来自刚果民主共和国。

电动汽车电池可以回收吗？

是的，电动汽车电池具有很高的可回收性，但根据比克的说法，大规模的回收可能要等到今天的电池在15到20年内达到寿命终点时才会普及。

“我们的研究发现，目前的电池技术可以让汽车行驶超过150万公里。”比克说，“我们预计，电池的使用寿命将远远超过所属车辆的使用时间。”

电动车旧电池怎么办？回收利用！ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

由于欧盟法律规定回收高达 95% 的钴和铜等材料，而且美国《通货膨胀减少法案》中的一项条款鼓励将回收电池贴上“美国制造”的标签以换取补贴，市场已经开始转向回收利用。

有没有可能继续驾驶燃油汽车是更好的选择？

有，比如你很少驾车的话。

考克斯说，如果你并没有开很多车，“制造电池所需的额外能量并没有得到真正的回报。”

不过，他说：“更好的选择是使用公共交通或汽车共享。如果你可以租一辆电动汽车，在极少数不方便使用公共交通的时候使用，这将比驾驶你的老式燃油汽车要好得多。”

说到做不到又如何？德国再定电动汽车“小目标”

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。