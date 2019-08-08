抵消中国影响力？澳洲有意加大援助邻国

太平洋岛国论坛开幕在即，澳大利亚方面宣布，愿意帮助巴布亚新几内亚债务再融资。此举被外界解读为堪培拉针对中国加大对南太平洋国家施加影响力的反制措施。
（德国之声中文网）巴布亚新几内亚新总理办公室对外表示，上周总理马拉普（James Marape）曾要求中国提供78亿美元的债务再融资。后来马拉普说，该国政府和多个国家都商量过债务再融资事宜，中国并非唯一国家。
澳大利亚及其盟友担心中国利用贷款加强其在亚太地区的影响力。美国将这种做法比喻成"发薪日贷款"外交（注：指的是一至两周的短期贷款，借款人承诺在自己发薪水后即偿还贷款。如果到期无法还清贷款本金和利息，可以提出延期）。
中国则否认将经济援助用作政治杠杆。中方坚称，提供资金时首先会考虑债务国是否有能力偿还贷款。
太平洋岛国论坛开幕在即，澳大利亚国际发展与太平洋部长霍克（Alex Hawke）在图瓦卢首都富纳富提表示："澳大利亚对协助（债务再融资）持开放态度，无论在哪个方面。"
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经济援助作为政治杠杆？
巴布亚新几内亚蕴含丰富的油气、黄金和铜矿等资源。但由于国际原材料价格下跌，该国的财政收入也出现萎缩。
根据上个月发布的年中预算更新的数据，截至6月底，巴布亚新几内亚的公共债务总额约相当于国内生产总值（GDP）的31%，财政赤字高达4.78亿美元，约占国内生产总值的1.9%。
巴布亚新几内亚政府方面还表示，由于中国国家开发银行推迟发放3亿美元贷款，该国出现"现金紧张"的问题。贷款可能今年年底到位，但是"将与批准的项目清单挂钩，而不是用于支持财政预算"。
长期以来，澳大利亚一直是巴布亚新几内亚的最大援助国。数据显示，2017到2018年，巴布亚新几内亚获得的官方发展援助中近70%来自澳大利亚，相当于财政预算的8%。
去年11约，澳大利亚政府宣布成立总计30亿澳元的"太平洋基金"，帮助南太平洋岛国发展基础设施，加大澳大利亚在该地区的外交影响力。
洪沙/王凡 （路透社）
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