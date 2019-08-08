抵消中国影响力？澳洲有意加大援助邻国

（德国之声中文网）巴布亚新几内亚新总理办公室对外表示，上周总理马拉普（James Marape）曾要求中国提供78亿美元的债务再融资。后来马拉普说，该国政府和多个国家都商量过债务再融资事宜，中国并非唯一国家。

澳大利亚及其盟友担心中国利用贷款加强其在亚太地区的影响力。美国将这种做法比喻成"发薪日贷款"外交（注：指的是一至两周的短期贷款，借款人承诺在自己发薪水后即偿还贷款。如果到期无法还清贷款本金和利息，可以提出延期）。

中国则否认将经济援助用作政治杠杆。中方坚称，提供资金时首先会考虑债务国是否有能力偿还贷款。

太平洋岛国论坛开幕在即，澳大利亚国际发展与太平洋部长霍克（Alex Hawke）在图瓦卢首都富纳富提表示："澳大利亚对协助（债务再融资）持开放态度，无论在哪个方面。"

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经济援助作为政治杠杆？

巴布亚新几内亚蕴含丰富的油气、黄金和铜矿等资源。但由于国际原材料价格下跌，该国的财政收入也出现萎缩。

根据上个月发布的年中预算更新的数据，截至6月底，巴布亚新几内亚的公共债务总额约相当于国内生产总值（GDP）的31%，财政赤字高达4.78亿美元，约占国内生产总值的1.9%。

巴布亚新几内亚政府方面还表示，由于中国国家开发银行推迟发放3亿美元贷款，该国出现"现金紧张"的问题。贷款可能今年年底到位，但是"将与批准的项目清单挂钩，而不是用于支持财政预算"。

长期以来，澳大利亚一直是巴布亚新几内亚的最大援助国。数据显示，2017到2018年，巴布亚新几内亚获得的官方发展援助中近70%来自澳大利亚，相当于财政预算的8%。

去年11约，澳大利亚政府宣布成立总计30亿澳元的"太平洋基金"，帮助南太平洋岛国发展基础设施，加大澳大利亚在该地区的外交影响力。

洪沙/王凡 （路透社）

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