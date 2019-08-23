抵御外国政治影响 澳安全机构与高校合作

（德国之声中文网）外国大学生每年为澳大利亚经济做出的贡献高达236亿美元，其中，中国大学生占了三分之一。在网络袭击引发争议之后，加上担心中国政府对科研和大学生产生影响，澳大利亚联邦教育部部长特翰（Dan Tehan）周三（8月28日）宣布将成立一个由大学和安全部门联合组成的专项工作小组。

特翰在堪培拉表示， 因其广泛的科研领域以及它们产生的知识产权，大学特别容易成为袭击的对象。他说，专项工作小组将保证高等院校有足够抵御网络袭击的能力。

今年6月，澳大利亚国立大学告知，黑客于2018年攻破了学校的防护网后，盗走了学生银行账号以及护照数据等敏感信息，其中包括一些陈旧信息。迄今为止，澳大利亚当局没有识别出作案人。

特翰说，专项工作小组还将保证科研和大学生的自由，使他们免受不良影响。

在澳大利亚的中国留学生

本月，澳大利亚人口最集中的新南威尔士州叫停了一个中国资助、在多所大学教授汉语的项目。

近年来，因对中国在澳洲以及太平洋地区频繁活动的担忧，堪培拉同北京之间的关系出现紧张。

2017年，时任澳国总理的特恩布尔（Malcolm Turnbull）曾指责中国干预堪培拉的国内政治。目前，两国关系又因澳大利亚籍的杨恒均在中国被正式批捕而进一步紧张。

李鱼/苗子（路透社）