 抵御外国政治影响 澳安全机构与高校合作 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.08.2019

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时政风云

抵御外国政治影响 澳安全机构与高校合作

澳大利亚国家安全部门将同大学进行合作，以确保科研和学生免受外国施加的影响。因对中国在澳洲以及太平洋地区频繁活动的担忧，堪培拉同北京之间的关系近年来出现紧张。

Mann tippt auf Tastatur (picture-alliance/dpa/N. Armer)

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太平洋岛国论坛开幕在即，澳大利亚方面宣布，愿意帮助巴布亚新几内亚债务再融资。此举被外界解读为堪培拉针对中国加大对南太平洋国家施加影响力的反制措施。 (13.08.2019)

新南威尔士州政府教育部是全球唯一一个与孔子学院展开办学合作的政府部门，在该州13所中小学内开设汉语课程。现在，由于担心中国与日俱增的影响力，州教育部喊停了合作项目，将接管中小学的汉语课程。 (23.08.2019)

今年一月，澳籍作家杨恒均在广州机场被国保带走之后，就再也没有現身。他的律师认为，他会遭到这样的待遇是因为他积极宣扬民主。 (27.08.2019)

（德国之声中文网）外国大学生每年为澳大利亚经济做出的贡献高达236亿美元，其中，中国大学生占了三分之一。在网络袭击引发争议之后，加上担心中国政府对科研和大学生产生影响，澳大利亚联邦教育部部长特翰（Dan Tehan）周三（8月28日）宣布将成立一个由大学和安全部门联合组成的专项工作小组。

特翰在堪培拉表示， 因其广泛的科研领域以及它们产生的知识产权，大学特别容易成为袭击的对象。他说，专项工作小组将保证高等院校有足够抵御网络袭击的能力。

今年6月，澳大利亚国立大学告知，黑客于2018年攻破了学校的防护网后，盗走了学生银行账号以及护照数据等敏感信息，其中包括一些陈旧信息。迄今为止，澳大利亚当局没有识别出作案人。

特翰说，专项工作小组还将保证科研和大学生的自由，使他们免受不良影响。

Australia Perth - Chinesische Studenten (picture-alliance/dpa/H. He)

在澳大利亚的中国留学生

本月，澳大利亚人口最集中的新南威尔士州叫停了一个中国资助、在多所大学教授汉语的项目。

近年来，因对中国在澳洲以及太平洋地区频繁活动的担忧，堪培拉同北京之间的关系出现紧张。

2017年，时任澳国总理的特恩布尔（Malcolm Turnbull）曾指责中国干预堪培拉的国内政治。目前，两国关系又因澳大利亚籍的杨恒均在中国被正式批捕而进一步紧张。

李鱼/苗子（路透社）

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