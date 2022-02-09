 抵得住第五波？ 林郑月娥重申“动态清零”目标 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.02.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

抵得住第五波？ 林郑月娥重申“动态清零”目标

香港两周多来新冠确诊病例持续攀升，累计已有超过10000多宗新增本地感染。特首林郑月娥表示，第五波疫情来势汹汹，大大超出了特区政府的应对能力。特区政府定当竭尽所能，以“动态清零”为目标，用好中央在抗疫经验上的指导和人力物资的支援。

China I Coronavirus in Hongkong

香港的“动态清零”政策能走多远？

（德国之声中文网）自春节前以来，香港新冠确诊病例接连创历史新高。据香港特区政府卫生署卫生防护中心2月14日通报，截至14日凌晨零时，香港新增2071例新冠肺炎确诊病例，其中2052例为本地确诊病例。另外还有约4500例初步阳性病例。

据香港01报道，由于香港第五波疫情持续扩散失控，检疫设施饱和后，部份人需要在家居检疫。香港卫生署周日（13日）晚上更新家居检疫大厦名单，一共有1423个住宅大厦上榜。这些大厦有住户为密切或次密切接触者，分别需要居家检疫隔离14或4日。

由于奥密克戎确诊者症状普遍较轻，香港近期也出现更多"与病毒共存"的声音。香港民意研究所2月11日召开记者会，公布2月7日至10日访问了7000名12岁以上市民的网上民意调查。结果显示，57%的受访者认为"与病毒共存"的抗疫策略更适合香港；认为"动态清零"适合香港的只有32%，另有11%的受访者表示"不知道"或者"好难说"。出席记者会的复兴经济民生大联盟成员任伟豪表示，结果反映大部份香港市民愈来愈不怕疫情。香港的隔离设施以及医院床位、急症室等已经接近饱和，"动态清零"策略是一个不可能的任务，强行为之只会是徒劳无功。香港民意研究所副行政总裁钟剑华称，坚持"动态清零"可能见不到走出疫情的出口，因为病毒会不断变种，而香港不能够永远封关锁港。他说，"就算你不让人来，那些货物都要来的，邮包都说可以有病毒的"。此外，病毒是会不断变种的，若果要'清零'的话，就是无休止地经历一次又一次这个循环，就算真的清了零，都是短暂的而已。

China I Coronavirus in Hongkong

近日，香港的新冠检测中心前排起长龙

"用好中央支持，奋力遏制疫情"

不过，随着疫情进一步升温，香港特区行政长官林郑月娥2月13日召开特区政府内部高层会议，传达"用好中央支持，奋力遏制疫情"的方针，再次强调动态清零政策。

据南方都市报报道，在2月13日的内部高层会议上，林郑月娥表示，第五波疫情来势汹汹，大大超出了特区政府的应对能力。香港政府新闻网2月13日通报称，当局将尽快启动与内地的工作小组对接，争取提升检测能力和隔离设施，也会马上推出纾缓在家等候接受隔离市民焦虑的措施。林郑月娥说，特区政府会贯彻外防输入、内防扩散策略，以动态清零为目标。她还表示，中央一直是香港特区的最坚强后盾，香港要用好中央在抗疫经验上的指导和人力物资的支援，进一步提升早发现、早隔离、早治疗的能力。她也表示，近日确诊个案数字暴升，令检测呈阳性的市民须等候较长时间才获安排至隔离设施，情况极不理想，特区政府深感不安和抱歉。

林郑月娥还谈到疫苗接种率的问题，并重申尽快提高本港疫苗接种率乃重中之重，特区政府会继续增加疫苗接种地点、招募更多医务人员为安老院友接种疫苗、把接种科兴疫苗的最低年龄降至三岁、推行"疫苗通行证"等，以接种率超过九成为目标，巩固香港防疫屏障。根据香港特区政府2月13日宣布的新规，可接种科兴疫苗的最低年龄从2月15日起降至3岁；从2月16日起，5至11岁的儿童也可接种复必泰疫苗。从2月24日起，香港政府将推行"疫苗通行证"，进入多出场所及出息活动必须接种过疫苗。

亲北京的香港大公报也继续为"动态清零"政策呐喊。大公网2月14日以"港第五波疫情在短短五日内致8人离世 议员呼吁打针救长幼"为题报道说，香港第五波疫情在短短5日内致8人离世，其中7人为70岁以上长者，1名儿童在猝死后证实感染新冠。该报写道，"对于近期有人提出与病毒共存，立法会医疗卫生界议员林哲玄昨日向《大公报》直言不可能，指第五波已有7名长者去世、近20人危殆与严重，以及有一名儿童猝死后证实中招、另一儿童危重。他反问：' "还（与病毒）共存？'"

香港文汇报最近也曾撰文称，专家认为，香港人口老化，年龄中位数为45岁，有不少长者和长期病患，且长者接种率低，因此，若不继续实施"动态清零"策略，全港染疫人口恐将不止5%。香港人口750万人，即使只有5%人染疫，也有37.5万人，医疗系统必然崩溃。 该报援引香港呼吸系统专科医生梁子超指出，"与病毒共存"会引起社会动荡，经济民生停摆，港人不应幻想"与病毒共存"。他说，欧美的群体免疫是以很大代价换来的，是持续的经济损失，以及数以十万计生命换来。

抗疫政策被提高到"事关国家政治的正确"

北京航空航天大学高研院法学院副教授田飞龙2月14日的一篇文章甚至将香港防疫政策上升到"事关国家政治的正确"的"高度"。

田飞龙撰文称，香港第五次疫情爆发及其失控，是由多方面因素造成的，其一是香港在中西方两种抗疫模式之间左右摇摆，防控体系和动员能力未真正达到内地"动态清零"标准，特区政府在这方面存在决策和执行的失误；且Omicron变异毒株传染力更强，但社会层面呈现抗疫疲劳症，防疫部门官员也存在执法漏洞；在疫情已经呈现失控条件下，特区政府只是一般性收紧防疫要求，尚未下定决心进行全员检测、隔离与实质性清零，仍存在一定的摇摆和侥幸心理。他说，抗疫是香港的大政治，事关民生正确，也事关国家政治的正确。香港抗疫的摇摆和失误，有管治层面和社会层面之根源，包括香港公务员、甚至一般社会精英习惯于崇拜和追随西方价值和模式，不相信国家可以在抗疫上做得更好、更可持续及香港可以模仿跟上，香港的精英层与西方利益过于深厚及密切，决策与执行优先面向与西方通关，对与内地通关存在犹豫和软抵制，西方在香港存在大量利益和影响力网络，有强大的游说甚至牵制性力量，对港府决策施加有形无形的压力。

在港府表态以"动态清零"为目标并"用好中央支持"后，香港民间主张与"病毒共存"的一派或将进一步被压制发声的空间，而港方也将"动态清零"成功与否的压力以及更多决定权转移给北京方面。根据2月12日内地与香港新冠疫情专题交流会的决定，中央有关部门和广东省将根据特区政府提出的具体需求，派遣专家组赴港协助工作，向香港派遣核酸检测人员，援建社区隔离及治疗设施，提供快速抗原测试包等医疗物资，保障鲜活食品、蔬菜和其他生活必需品供港。

(综合报导）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

香港新增病例创纪录 拟建港版“火神山”

香港周六公布新增确诊病例1514例，创下新的纪录，已向中国内地寻求支持，或建港版“火神山”式的临时隔离及治疗设施。  

香港估日增千例新冠确诊 随北京「清零」还可行？

香港正面临第五波新冠疫情，确诊数不断突破疫情爆发以来的新高点，港府也因此公布最为严厉的社交距离措施，包括限聚令由4人收紧至2人，理发厅和宗教场所也必须关闭。  

香港特区政府:讨论疫情不会触犯《国安法》

香港特区政府1月30日表示，就香港的防疫策略进行讨论或者发表“一般性言论”并不违法，也不会触及全国性的《国家安全法》。  

相关内容

A TV screen shows Hong Kong Chief Executive Carrie Lam talking during a news conference at a restaurant in Hong Kong, Tuesday, Feb. 8, 2022. Hong Kong's leader on Tuesday announced tough social-distancing restrictions on the city, including restricting private gatherings to only two families, public gatherings limited to two and closing more businesses as daily cases surge to over 600. (AP Photo/Vincent Yu)

香港估日增千例新冠确诊 随北京「清零」还可行？ 09.02.2022

香港正面临第五波新冠疫情，确诊数不断突破疫情爆发以来的新高点，港府也因此公布最为严厉的社交距离措施，包括限聚令由4人收紧至2人，理发厅和宗教场所也必须关闭。

A TV screen shows Hong Kong Chief Executive Carrie Lam talking during a news conference at a restaurant in Hong Kong, Tuesday, Feb. 8, 2022. Hong Kong's leader on Tuesday announced tough social-distancing restrictions on the city, including restricting private gatherings to only two families, public gatherings limited to two and closing more businesses as daily cases surge to over 600. (AP Photo/Vincent Yu)

香港新增病例创纪录 拟建港版“火神山” 12.02.2022

香港周六公布新增确诊病例1514例，创下新的纪录，已向中国内地寻求支持，或建港版“火神山”式的临时隔离及治疗设施。

Kristalina Georgiewa, Geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF), spricht auf einer Pressekonferenz. (zu dpa «IWF will Finanzkraft wegen Corona um 650 Milliarden Dollar erhöhen») +++ dpa-Bildfunk +++

IMF呼吁中国放弃“清零”防疫政策 22.01.2022

国际货币基金组织总干事格奥尔基耶娃表示，在奥密克戎变种蔓延的背景下，中国若继续坚持“零容忍”的严格防疫政策，将给本国经济以及世界经济都造成严重负担。港大微生物学教授袁国勇表示，希望奥密克戎变种能够进化成为一种只导致普通感冒的冠状病毒。

广告

媒体看中国

China Peking | Coronatest am Flughafen vor den Olympischen Winterspielen

德语媒体：围墙内的奥运会

在各国人民之间搭建友谊的桥梁是奥林匹克的崇高理想之一。然而，中国的因特网防火墙和严厉隔离的防疫措施，却使北京冬奥会的“桥梁”意义大打折扣。  