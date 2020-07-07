抵制遣返国际学生 美多所大学控告政府

(德国之声中文网) 先前，美国国土安全部（DHS）指示移民暨海关执法局(ICE)禁止只有修网络课程的国际学生继续滞留美国，对此美国几所大学在7月8日宣布对联邦政府提告，控诉联邦政府侵犯学校及学生权益。

哈佛大学、麻省理工学院(MIT)、加州大学都向联邦法院控告政府，试图阻止当局执法。外界普遍认为白宫此举是给高等院校重新开放施加压力，更舍弃许多为了减少新冠病毒传播而做出的努力。

加州大学校长珍妮特·纳波利塔诺（Janet Napolitano）表示，这项命令「恶意、专断、伤害美国。」这些大学认为，该政策是出于政治动机，会使高等教育陷入混乱。

加州大学声明指出，该诉讼将寻求临时限制令，以及初步与永久性命令，以防止ICE执行该命令。她在声明中说: 「当全美大学生都在努力对抗新冠疫情带来的不确定性时，这项联邦政府的变化难测、非法命令却将他们推向更深的焦虑与不确定性。」她说，这项法令让国际学生更难在美国就学，也摧毁美国与其他国际伙伴长期建立的合作关系，特别影响为美国经济挹注生命力的专业领域。根据2019年秋季入学数据，加州大学226,125名本科生中有27,205名是非本地国际学生，而大学的58,941名研究生中有13,995名是非本地国际学生。

跟据纽约时报，麻省理工大学则表示，学校是上千名国际学生的家，学生在求学时不应该担心被遣版，或是担忧健康受到威胁。

ICE准则规定，持F-1和M-1签证的国际学生应转移到提供面对面授课的教学机构，否则必须离开美国，包括但不限于启动遣返程序。

美国的F-1签证是非移民学术课程学生签证、M-1是非学术性或是职业性课程学生签证。

根据美国国际教育协会(IIE)统计，2018-2019学年度，美国境内的国际学生人数超过100万人。这个人数大约是美国高等教育人口的5.5%，而国际学生在2018年为美国经济带来了447亿美金的收入。留学美国的国际学生当中，来自中国的学生最多，之后依次是印度、韩国、沙特阿拉伯和加拿大。