抵制舆论操作 Youtube关停210个频道

(德国之声中文网) 谷歌22日公告，旗下的影音平台Youtube决定关停210个频道，原因是这些频道很有可能被蓄意操作，用来散播有关香港「反送中」的不实谣言。

谷歌的信息安全威胁分析主管亨特利(Shane Huntley)贴出的声明指出，他们发现这些频道特意使用VPN等方式藏匿真正的IP位址，并且彼此之间呈现互相协调的工作方式。

谷歌声明表示，他们的新发现与另外两个大公司-推特和脸书-前几天所观察到的中国行动有一致性。

周一(8月19日)，推特和脸书宣称他们观察到有些帐号背后可能有国家势力主导，操纵和香港「反送中」议题有关的舆论。推特将936个推特账号停权，脸书则移除了7个粉丝专页、3个社团群組與5个帐号。

美国国务院发言人告诉路透社，美国对于中国试图透过散播假新闻来操纵舆论、进而影响香港情势感到担忧。

中国驻华府办公室没有回应路透社的访问请求。中国驻联合国代表团则发送一条网页链接给路透社记者，内容是中国官媒人民日报说，那些揭露香港示威活动暴力面的账号被推特和脸书关停，是「对言论自由的侵害」。

推特、脸书、Youtube都是在中国内地被屏蔽，但是在香港可以浏览观看的平台。他们都禁止用户在平台上进行诈欺，或是使用假帐号。

假帐号的行为特征

推特指出，可能有中国在背后操作的账号大约有20万个，而推特宣布将其中最活跃的936个加以停权并且公开其资料。藉由这份公开资料，许多媒体与数据分析人士投入研究分析资料，发现除了推特所称的VPN设置以外，还有几项特点让这些帐号显示出几项不同于真人账号的特质。

台湾媒体关键评论网发现，可疑账号在创办之后，会有一段过长时间不发表贴文，或者是在没有特别事件时，发布类似「整点报时」这类的无意义贴文。另一台湾媒体Readr发现，这些可疑账号所关注的议题出现戏剧性的扭转，原本聚焦在韩国偶像，但是在2018年6月中美贸易战爆发后，开始出现中文推文，大举批评中国流亡商人郭文贵，更在2019年6月之后，迅速转向成专门批评「反送中」运动。

关键评论网与READr都发现，这些账号虽然都不是在短时间内建立，但却经历着主要使用语言的转换。RAEDr指出，在2018年6月以前，有高达九成的帐号都「不说中文」，还有一些账号是在「反送中」爆发之后才开始「会说中文」。

关键评论网针对语言转换的现象推测道: 「經常長時間不發文與語言轉變的情形，可以推論是這些帳號只有在特定任務下，才會重新活動，而且會因為任務目標的受眾不同，而變更使用的語言；或者也可能代表這些帳號，在不同時期的擁有者不同，擁有者不同代表帳號可能被買賣或是被盜取。」

各平台设法抵制官媒

最近，也开始有越来越多用户贴出过去两周的荧幕截图甚至录影，指责这些科技公司开放中国官媒央视刊登谴责「反送中」示威者的广告。推特随后表示他们早在几个月前就已经展开相关讨论，也在周一宣布，往后不再刊登「被国家控制的媒体」的广告。

根据推特的定义，所谓「被国家控制的媒体」是指在资金来源和编辑、采访标准上受到国家势力影响的媒体。推特同时也会借用无国界记者、自由之家等国际组织的新闻自由报告作为判断的参考。

Youtube说他们没有计划要改变他们刊登广告的条款。但是Youtube告诉路透社，他们打算加强国有媒体的标示作业。目前，一些中国官方媒体使用Youtube的服务时，Youtube会在旁边附加上免责声明。这些有标示的国有媒体包括新华社、央视、CGTN。但是人民日报、环球时报、中国日报(China Daily)等中国官媒在Youtube上都没有这类标示。

脸书针对刊登广告的议题，只说会继续审视跟国有媒体的有关的广告刊登条款。

各大平台成为中国政府的宣传工具

8月21日，彭博新闻社报导，推特开设训练课程教导中国官员如何使用自家产品，增加他们的网路声量。就算推特可以瞄准并且将假帐号停权，但是中国外交官、媒体、政府机关等却仍然可以继续为中国政府宣传。彭博报导中举例一名巴拿马外交官在推特上分享了一个将香港示威者形容成「自卫队」的影片，而中国驻美外交官也在推特上说，「暴力示威者」阻止着「沉默的多数人」所同意的逃犯条例。

彭博新闻引述澳洲国际信息安全政策中心资深研究员瓦利斯(Jacob Wallis)表示: 「中国强力管控国内言论，但是现在又试图利用西方世界的平台，在国际上塑造对自己有利的论述。」

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脸书发言人斯通(Andy Stone)表示，脸书在中国有为政府机构和官媒工作者开设培训课程:「我们在世界各地都有一套标准化的课程与指引，让政府、政党、媒体、非营利组织都能够妥善的管理他们的脸书页面。」

罗法/杨威廉(路透社、法新社)