抵制、抗议？ NBA深圳比赛人气不减

（德国之声中文网）周六（10月12日）晚，在深圳举行的洛杉矶湖人队对布鲁克林篮网队的NBA季前赛吸引了成千的中国球迷。据路透社报道，体育馆内座无虚席，很多人挥舞中国国旗，但场内气氛热烈，整场比赛观众欢呼不断。

但也有人警告主办方NBA远离政治。休斯顿火箭队总经理莫雷上周末在推特上转发带有"为自由而战，与香港同在"字样的图片，暗示支持香港反政府运动之后，关于"爱国"和"抵制NBA"的舆论在中国国内迅速发酵。赞助商和合作伙伴纷纷与NBA切割。对NBA而言，中国市场意味着40亿美元的收益，因此意义重大。

本周在上海和深圳的比赛，中国媒体均未转播。但球迷对比赛热情不减，两场均爆满。据中央社报道，周六在深圳，虽有人在场外呼吁观众退票或抵制比赛，但未见有人响应。体育馆外，一些示威者挥舞中国国旗，有人举着写有"莫雷必须道歉"、"国家主权不容侵犯"的牌子。

球迷争相拍照留影

一位20岁的中国大学生Andy对路透社记者表示，自己不为有关争议所动，并批评外国媒体炒作这个题目："体育是一件纯粹的事，我不会因为莫雷谈论他不懂的事情而不去看比赛。"他接着说，如果NBA损害了中国的利益，当然会予以抵制，但是"如果你们外国媒体闭嘴的话，事情不会闹得这么大"。

鉴于此前舆论的紧张气氛，深圳警方加强了盘查，严禁"携带各类违反国家相关法律法规规定旗帜、横幅、标语和宣传品入场，严禁呼喊或展示具有挑衅性、侮辱性内容的口号和标语"。

路透社记者看到，一位举着"NBA滚出中国"牌子的男士被警察带离。在比赛快开始时，一名身穿湖人队球衣的22岁的化学系女大学生说，如果不是已经买了票，她可能不会来看比赛。她说，美国必须明白，不能干涉其他国家的政策，如果NBA再这样的话，希望它离开中国。

一名从香港来深圳看球的26岁的资产经理在与记者交谈时略显紧张。被问到因为有关NBA的争议，是否考虑过放弃这场比赛，他说："这可是湖人队和篮网队的比赛，他们今年的阵容都很强大，所以……"

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因涉港推特而面临驱逐风险的NBA 休斯敦火箭队经理发了一条支持香港示威者的推特，虽然很快就删除，但是依然引发轩然大波。中国方面先是暂停与火箭队的合作，在NBA总裁萧华(Adam Silver)表态支持火箭队经理言论自由后，中国官方、企业、民间更是掀起了全面抵制NBA的大潮，NBA在中国市场几十年的耕耘，面临一夜之间清零的巨大风险。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因一款地图而遭狠批的苹果 一款能够实时显示香港警方行动的地图应用，引发了巨大争议。HKmap.live先是被苹果应用商店下架，理由是该应用可能被用于阻碍警方行动的违法行为，后来在舆论压力下，重新上架，却又遭到了中国方面的压力。中国官媒狠批应用开发者“为暴徒导航”，批苹果“为暴徒护航”。10月10日，苹果方面再次将此应用下架，理由是会对香港居民构成威胁。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因香港示威而遭受“地震”的国泰航空 香港“反修例运动”开始后，国泰航空的一些员工积极参与，因此受到了来自北京的巨大压力。中国民航局要求国泰航空不得安排任何参与“非法行动”的空勤人员执飞进入内地领空的航班——这相当于绝大多数的国泰航班。随后，不少参与示威的国泰员工遭到了解雇，国泰高层也进行了“大换血”。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因华为“公主”而遭牵连的加拿大鹅 中国政府因不满加拿大在温哥华逮捕华为财务长孟晚舟，运用各种外交与经济手段向加拿大施压，要求加国政府放人。加国羽绒外套的代表品牌加拿大鹅 (Canada Goose) 因此受到牵连，遭中国民众抵制，而股价也因此下跌1.25%。中国官媒还引述学者说法，警告若加国不释放孟晚舟，该国其他高档品牌也可能被锁定。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因诺奖而遭抵制的挪威三文鱼 在挪威将2010年诺贝尔和平奖颁给中国异议人士刘晓波后，曾经大量出口中国的挪威三文鱼便开始遭中国抵制。当时，中国食品安全管理部门引入质量检查机制来拖延检查挪威进口商品的时间，导致鱼肉变质，使挪威向中国出口的鲜鱼数量在几个月内减少了70%。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因「萨德」而遭殃的乐天 韩国的乐天集团在2017年因转让土地给美国部署萨德反导弹系统，而遭中国抵制。不仅示威者在店外举牌抗议，乐天在中国各地的分店中有10家突然关闭。此外，乐天免税店的网站也因受黑客攻击而被迫下线一段时间。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因蔡英文过境而受害的85度C 台湾连锁咖啡店业者85度C曾因2018年8月台湾总统蔡英文过境洛杉矶时路过门市喝咖啡，而被中国媒体批评，并号召中国网民抵制该公司。即便85度C随即强调支持「九二共识」，其中国股价仍下跌3%，并被多个中国网路外卖平台下架，损失惨重。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因种族歧视争议而遭抵制的杜嘉班纳 意大利时装品牌杜嘉班纳 (Dolce & Gabbana) 在中国推出三集的「起筷吃饭」的影片，由盛装打扮的模特示范如何用筷子吃意大利食物。然而影片推出后，被中国网民质疑有种族歧视的嫌疑。杜嘉班纳先在官方微博出面致歉，但设计师史蒂芬诺·嘉班纳后来却又用私人讯息和网民吵架。消息传开后，许多中国明星纷纷表态拒绝出席该品牌的年度大秀，而中国文旅部随后也下达通知将该活动取消。



叶宣/雨涵（路透社等）