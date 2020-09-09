抵制声中《花木兰》在香港首映

（德国之声中文网）迪斯尼真人版《花木兰》于周四（9月7日）在香港首映。本地民主派活动人士呼吁抵制该电影。该电影改编自中国民间故事。因为主演公开表示支持香港警察镇压民主运动，以及部分情节在中国政府设置"再教育营"关押百万维吾尔族等穆斯林的新疆地区取景，影片遭到强烈的抗议。

24岁的李姓店员从正在放映该电影的旺角百老汇戏院路过，她对记者说："因为它的主演和拍摄地点问题，我不会去看《花木兰》。"

随着该片本月在美国流媒体开映，香港活动人士黄之锋发出抵制的呼吁。不少台湾、泰国网民也在推特上使用和转发话题标签" #BoycottMulan"（抵制《花木兰》）和" #BanMulan"（取缔《花木兰》）。

周四上午，《花木兰》在香港的大多数影院首映。在位于抗议运动的重要活动地区的旺角百老汇戏院，据前台工作人员介绍，《花木兰》售票率仅有三分之一，比同期首映的本地导演黄庆勋的作品《麦路人》（i'm livin' it)少20％。

"我从小就知道花木兰的故事。"陈（Chan）姓退休人士说，他正在步入影院。他拒绝说出全名以免卷入争议。

在另外一个街区的电影院FestivalGrandCinema，工作人员说，定于9月20日首映的美国导演诺兰执导的《信条》售出的票数也多过《花木兰》。

迪斯尼公司没有就记者的采访请求作出及时回应。

在中国大陆，《花木兰》也受到冷遇。因为害怕惹起争议，当局要求主要媒体不要报道该电影上映的消息。

国际社会对该影片的批评集中在拍摄地点。该片部分情节在新疆取景。在那里，百万维吾尔人和其他穆斯林被中国政府关押进"再教育营"，遭到人权团体和多国政府的批评。

该片主演是出生于中国大陆的好莱坞演员刘亦菲，她曾在社交媒体公开表示支持香港警察镇压民主运动。

65岁的郭姓退休人士说他喜欢这部电影，因为它表达了"保卫国家，对家庭尽责"等观念。在中国"被美国欺负"的当下，这很有意义。他拒绝透露全名。他说："刘亦菲扮演的花木兰很好，她非常勇敢地与邪恶作战。"



张平/ 达扬 （路透社）

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