抵制华为货 美愿助巴西买他牌5G设备

(德国之声中文网) 10月20日，美国承诺巴西，将提供10亿美元资金支持巴西进口美国货，试图借此说服巴西在建设5G网络时，不要使用中国公司华为的产品。

美国国家安全顾问奥布莱恩(Robert O’Brien)带领美国进出口银行、美国国际发展金融公司(DFC)、美国国家安全委员会等官员官员出访巴西。他强调，这个协议提供贷款、担保与保险的方式，让巴西进口美国产品与服务，「特别是与通信和重要的5G现代通信网络有关领域」。

美国进出口银行周二(10月20日)与巴西经济部签订的合作瞭解备忘录当中，双方同意进一步探讨合作方式，最高可能动用美国进出口银行10亿美元资金发展电信、能源、基础建设、物流、矿产、制造等商业机会。巴西总统博索纳罗(Jair Bolsonaro)在协议签订以后，重申支持美国总统特朗普连任。

华府官员过去曾多次警告巴西，要谨慎看待中国在巴西的投资，也要小心北京政府透过贩卖华为5G技术，在巴西这个拉丁美洲最大的经济体扩大影响力。

美国贸易代表莱特希泽(Robert Lighthizer)19日表示，美国与巴西达成的贸易协定将会为接下来双方在钢铁、乙醇、蔗糖等方面的谈判铺路，而加强美国投资也有助于抗衡该地区的中国势力扩张。莱特希泽在一个美国商会举办的活动上说: 「我会说在我们所做的事情当中...存在很清楚的中国元素。」他说: 「中国在巴西的行动很明显。他们是巴西最大的贸易伙伴，这是我们所顾虑的。」

他在活动上说，美方劝巴西在各个科技层面以及电信层面、5G等方面都和美国一起紧盯中国。他强调美国已经采取行动，「希望巴西也会对中国投资保持谨慎、批判性的态度。」

美国国际发展金融公司(DFC)的执行总经理Sabrina Teichman表示，做为特朗普政府为平衡中国势力所提出的「中国与转型出口计划」(China and Transformational Exports program)的一环，其价值1350亿美金的投资组合中，20%可以提供给想要与美国合作的公司签订商务协议使用。

巴西即将在明年将5G频谱拍卖给在地电信商。这些在地电信商目前都是华为顾客，而且因为华为5G设备的价格较低廉，他们未来也很可能继续购买华为产品。

美国认为华为可能将取得的信息交给中国政府作间谍用途，但是华为始终否认此一指控。

张慈/杨威廉 (路透社、法新社)

美国制裁华为大事记 “实体清单”事件 2019年5月15日，美国商务部表示，将把华为及70家关联企业列入“实体清单”。今后如果没有美国政府的批准，华为将无法向美国企业购买元器件。华为公司作出回应，表示“如果美国限制华为，不会让美国更安全，也不会使美国更强大”。

美国制裁华为大事记 华为在美国提起诉讼 2019年5月21日，华为在美国提起诉讼，要求驳回美国政府对华为下达的实体名单禁令。同日，美国商务部决定将对华为的实体名单禁令延迟90天，直到8月中旬才会生效，以便华为及其商业伙伴需要时间升级软件以及处理一些合同义务的问题。8月19日，美国再次决定将华为购买美国产品的临时许可延长90天，截止日期约为是11月19日。

美国制裁华为大事记 限制使用安卓系统 2019年5月21日，Google公司在特朗普的要求下首先开始限制安卓系统和相关应用在华为的使用。由于安卓为开源系统，这意味着华为依然可以通过AOSP继续开发，但无法使用最新的安全补丁。同时，华为手机将不能正常使用内置的Google应用商店、Google地图、Gmail等内容，但目前已在使用的设备不受影响。

美国制裁华为大事记 华为“货件被失误转运” 2019年5月28日，华为向路透社记者指控联邦快递将两个从日本送往中国的包裹私自“转送”到了美国，并且意图转送另两个由越南送往其他华为亚洲办公室的包裹前往美国。华为表示包裹内没有“任何技术”，仅是商务文件。当日，美国联邦快递在其官方微博上承认将华为寄往中国的两个包裹送往了美国，表示“货件被失误转运”并且“没有任何外部方面要求联邦快递转运这些货件”。

美国制裁华为大事记 国家安全威胁 2019年6月25日，美国参议院外交委员会将华为列为美国和其盟邦的国家安全威胁。

美国制裁华为大事记 禁止美國政府部门购买华为的设备和服务 2019年8月7日，白宫宣布禁止美國政府部门购买华为的设备和服务。美国总统特朗普再次表示不与华为做生意。其后，中国外交部发言人华春莹表示“对中国特定企业采取歧视性和不公平的做法表示强烈不满和坚决反对”。

美国制裁华为大事记 法官下令取消华为首席律师资格 2019年12月4日，美国纽约东区联邦法院法官下令批准联邦检察官提出的取消詹姆斯·科尔（James M. Cole）在政府诉华为案中担任华为首席律师的资格。 翌日，华为宣布起诉美国联邦通信委员会，认为FCC“有关禁止华为参与联邦补贴资金项目的决定违反美国宪法以及其它法令”。

美国制裁华为大事记 临时许可再次延期 2020年，3月11日，美国宣布将对华为的临时许可再次延期至5月15日。

美国制裁华为大事记 外国半导体公司须获美国政府许可 2020年5月15日，美国商务部延长华为临时许可90天。同日，美国商务部要求使用美国设备和技术的外国半导体公司，须获美国政府许可，才可向华为出口供货。

美国制裁华为大事记 入境签证限制 2020年7月15日，美国国务卿蓬佩奥宣布，将对侵犯人权的中国科技公司的雇员实施入境签证限制，其中包括华为。中国外交部发言人华春莹翌日回应称，“美国关于中国人权的指控是本世纪最大的谎言，美国政府应为此感到羞耻，美国人民应为其拥有这样满嘴谎言的官员而感到难过”。

美国制裁华为大事记 华为38家子公司被列入实体清单 2020年8月17日，美国商务部对华为的制裁将延后90天，并允许中国公司从美国公司购买产品，以便为现有客户提供服务。同一天，美国商务部宣布对华为以及被列入实体清单上的华为在境外的附属机构采取进一步的限制措施，禁止它们获取在美国境内外开发和生产的美国技术和软件。美国商务部产业安全局还决定把另外38家华为关联实体列入实体清单。



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