 抵制北京胁迫外交 加总理促国际团结 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.01.2021

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时政风云

抵制北京胁迫外交 加总理促国际团结

加拿大多次呼吁其合作伙伴向北京施压，要求释放两名被捕的加拿大人。现在加拿大总理特鲁多表示，如果不团结抵抗，下一个受害的国家不知道会是哪一个。

Kanada Ottawa Premierminister Justin Trudeau während Fragestunde im Parlament

特鲁多曾多次为两名遭中国以间谍罪起诉的加拿大人发声，他认为两人只是北京因孟晚舟案而使出「胁迫外交」的牺牲品。

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根据最新的庭訊资料，孟晚舟去年夏天收到了死亡威胁信，其中一封还有子弹，恐吓意味浓厚。 

孟晚舟律师在12日庭上争取放宽保释条件，反被检方揭露孟晚舟在防疫期间参加多人聚会，显然不怕病毒。此外，检方也发现在去年5月，中国领事馆曾包机待命接孟晚舟回中国。

数周前媒体曾报道美国当局向孟晚舟提出“认罪换自由”。一位曾为孟晚舟团队工作的加拿大引渡法专家指出，这项所谓交易很可能是一个陷阱。

华为财务长孟晚舟因涉嫌欺诈和阴谋罪可能被加拿大引渡到美国。她目前在温哥华被法院下令软禁，其律師團繼續為她爭取自由行動的權利。

在德国结束安理会任期前，即将退休的代表霍伊斯根呼吁中国释放两名被拘留的加拿大人。一番话引起中国驻联合国副代表耿爽不满回呛。

(德国之声中文网) 加拿大总理特鲁多周四(1月14日)敦促世界各国共同抵制中国为报复拘禁外国公民，称「每个国家都很脆弱」。

他在路透社Next峰会上接受采访说：「我们不仅与美国，而且与全世界的盟友都一样，不断提出中国越来越常使用胁迫外交的问题。」

他强调：「我们必须团结起来，因为谁知道下一个可能是谁的公民？」

在加拿大警方以美国逮捕令拘捕华为财务长孟晚舟后，中国在2018年12月拘禁了加拿大前外交官康明凯和加拿大公民迈克尔，并指控他们从事间谍活动。

加拿大外交部长加诺(Marc Garneau)的发言人库里 (Syrine Khoury)说，加拿大近几个月获得了一份协议，得以增加两人家属和领事探视，但没有透露细节。

一位知情人士匿名表示，自去年10月以来，领事探访已恢复到疫情前的次数，两人的家属也曾与他们通了一次电话。

库里还也提到，加拿大移民官员已经允许孟晚舟家人探望她。目前加拿大为对抗新冠病毒，实施严格的旅行限制。当被问及孟晚舟家人获准是否与北京针对两加拿大人探视协议有关时，移民部长门迪奇诺 (Marco Mendicino)的发言人拒绝发表评论。

Kanada Vancouer | Menschen fordern Freilassung von Michael Kovrig und Michael Spavor

康明凯(海报右)与迈克尔在中国苦牢的状况经常被拿来和孟晚舟在豪宅软禁的生活对比。

邹宗翰/张慈 (路透社)

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