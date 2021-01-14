抵制北京胁迫外交 加总理促国际团结

(德国之声中文网) 加拿大总理特鲁多周四(1月14日)敦促世界各国共同抵制中国为报复拘禁外国公民，称「每个国家都很脆弱」。

他在路透社Next峰会上接受采访说：「我们不仅与美国，而且与全世界的盟友都一样，不断提出中国越来越常使用胁迫外交的问题。」

他强调：「我们必须团结起来，因为谁知道下一个可能是谁的公民？」

在加拿大警方以美国逮捕令拘捕华为财务长孟晚舟后，中国在2018年12月拘禁了加拿大前外交官康明凯和加拿大公民迈克尔，并指控他们从事间谍活动。

加拿大外交部长加诺(Marc Garneau)的发言人库里 (Syrine Khoury)说，加拿大近几个月获得了一份协议，得以增加两人家属和领事探视，但没有透露细节。

一位知情人士匿名表示，自去年10月以来，领事探访已恢复到疫情前的次数，两人的家属也曾与他们通了一次电话。

库里还也提到，加拿大移民官员已经允许孟晚舟家人探望她。目前加拿大为对抗新冠病毒，实施严格的旅行限制。当被问及孟晚舟家人获准是否与北京针对两加拿大人探视协议有关时，移民部长门迪奇诺 (Marco Mendicino)的发言人拒绝发表评论。

邹宗翰/张慈 (路透社)

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