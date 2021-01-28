抵制北京冬奥行动发酵 外交官：等美国带头

(德国之声中文网) 加拿大主要反对党周二(2月16日)敦促政府向国际奥委会施压，以中国正在对新疆百万维吾尔人进行种族灭绝为由，要求替换2022年冬奥会主办国。

保守党领袖奥图尔 (Erin O'Toole) 说，加拿大不应该对种族屠杀视而不见。他强调，加拿大必须采取立场，但不需单独行动，应该与亲密的盟友合作。

他说，除了新疆，中国还在香港强加警察国家制度，并将两名加拿大人任意拘留在中国监狱里。 他说，如果奥运会址不动，可以考虑抵制。

加拿大总理特鲁多在新闻发布会上回应说，加拿大和国际奥委会正在研究这个问题，并说 :「我们肯定会继续密切关注」，但他仍对使用「种族灭绝」一词表示犹豫。

他说 :「毫无疑问，据报道，新疆发生了巨大的人权侵害事件，我们对此极为关切，并多次强调我们的关切。但当涉及到种族灭绝这个非常具体词语应用时，我们需要确保在做出这样的指控之前，所有的细节都被厘清。」

美联社报导，加拿大前驻华大使赵朴 (Guy Saint-Jacques)说，冬奥会应该推迟一年，并在其他地方举行。他认为，美国需要起带头作用。

他说：「我们知道，中国已经说过会非常严厉地惩罚任何敢于建议奥运会移地举办的国家，但对于民主国家来说，他们必须考虑历史会如何评判我们。」

「如果有一定的国家团结，中国就很难惩罚一个国家，而唯一能与中国抗衡的国家是美国。」

英国外交大臣拉布10月表示，英国有可能抵制北京冬奥。世界维吾尔代表大会最近把北京冬奥称为「种族灭绝运动会」，并要求国际奥委会替换主办国。而代表西藏人、维吾尔人、内蒙古人、香港居民等180个维权团体组成的联盟本月发出公开信，呼吁进行外交抵制。

国际奥委会多次表示，同意奥运会在该国举办「并不意味着国际奥委会同意主办国的政治结构、社会环境或人权标准」。

在奥斯陆和斯德哥尔摩在内的几个欧洲申办城市因政治或财政原因退出后，国际奥委会在2015年宣布2022冬奥会在北京举办，这也将让北京成为第一个举办过冬季和夏季奥运会的城市。

邹宗翰/杨威廉 (美联社、法新社)

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