抵制冬奥？德奥联主席怒呛候任外长

（德国之声中文网）德国奥林匹克联合会（DOSB）新任主席魏克特（Thomas Weikert）批评了德国即将上任外交部长贝尔博克（Annalena Baerbock）日前关于可能抵制北京冬奥会的声明。"我要说得很清楚：贝尔博克女士不要太过分"，本周六新当选的魏克特如是说。"抵制从来没有对任何人有任何好处。这对现在已经准备了这么久的运动员来说真的不公平。"

德国绿党领袖贝尔博克上周在接受《日报》采访时，曾对抵制北京2022年冬奥会的问题进行了思考。她在采访中表示："当我看到中国领导层如何处理网球运动员彭帅或被捕的公民记者张展时，我们当然也应该仔细审视奥运会的情况。政府有不同的方法来处理这个问题，这肯定会在未来几周内得以讨论。"

中国人权"没有任何改善"

观看视频 02:00 奥林匹亚点燃北京冬季奥运圣火

如今新上任的德国德国奥林匹克联合会主席魏克特表示，在冬季奥运会（2月4日至20日）上，该组织将 "在我们的能力范围内进行相应的表态"。周六在魏玛举行的德国奥林匹克运动联合会大会结束后的新闻发布会上，这位世界乒乓球联合会前主席本人明确批评了中国的人权状况。"自2008年（北京夏季奥运会）以来，许多人都认为奥运会将改善人权状况。而事实是：没有任何改善"，魏克特说。"情况可能变得更糟，这是非常令人遗憾的。"

同时，魏克特也对明年的卡塔尔足球世界杯发表了类似的评论。"世界杯已经被授予卡塔尔。我也不认为这是一个理想的地方。"这位60岁的律师说。人们应该以与面对中国时相同的方式作出反应：指出侵犯人权的行为。"据我所知，卡法拉制度（注：卡法拉制是一种实行于波斯湾阿拉伯国家的外劳保证人制度，用于控制这些国家的外国建筑工人和家佣）仍然存在，即使没有人愿意承认。但这种侵犯人权的做法依然存在"。同样，魏克特认为在这种情况下，抵制的作用很小："抵制从来没有帮助过任何人。这就是为什么你也不应该抵制那里（卡塔尔），而是去那里并试图做出改变。"

（德国体育通讯社）

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。