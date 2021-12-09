抵制冬奥会？德国运动员怎么说

（德国之声中文网）随着越来越多的西方国家加入外交抵制北京冬奥的行列，德国是否也会对北京冬奥会进行外交抵制，成为了舆论的焦点话题。德国新任总理肖尔茨显然还没有准备好明确答案。他表示：“奥运会也是对全球团结做出的一种贡献。” 那么，冬奥会直接的参与者，德国运动员是怎么看待这个问题的呢？德国雪橇选手娜塔莉·盖森伯格(Natalie Geisenberger) 接受巴伐利亚广播公司采访时表达了自己的担忧，她不排除会抵制这次冬奥会的可能性：“我们在那里的条件让我们觉得，不一定要再去那里一次。也因为有了这次经历，我正在考虑是否再去一次。”不过她强调抵制冬奥会“很难”，特别是作为个人来说，因为 “如果我现在说我要抵制它，可能什么也不会改变。结果就会是，参赛表上就会出现另一个名字。”德国电视一台援引这位奥运冠军表示：“对运动员来说，抵制是一个异常艰难的决定，因为奥运会对一个运动员来说是最重要的体育盛事。”

德国无舵雪橇选手洛赫（Felix Loch）也在考虑会不会去参赛，他说：“2月份的比赛是一个要完成的工作。如果可以，希望能凯旋归来。我希望快去快回。”他补充说，最多再去中国一次，去一次延庆雪车雪橇中心。

两人之所以担心忧虑是因为他们的中国之行并不顺利。因为他们分别同一个在中国检测结果呈阳性的人有过接触。洛赫必须接受3天的隔离，而盖森伯格则隔离了一个多星期。“戴口罩”！这样的提醒不是来自他们的教练，而是酒店的工作人员。他们一直在监看运动员，后者没有什么自由空间。洛赫说：“我完全不能想象在那里生活。” 不过洛赫对抵制的做法提出质疑：“如果娜塔莉·盖森伯格或整个德国雪橇队说不去参加比赛，那么奥运会仍然会举行。”这位奥运冠军本周三（12月8日）告诉德新社“通过政治而不是体育层面来处理是正确的决定。”

队友的经历也给洛赫留下了阴影。德国男子无舵雪橇运动员托比亚斯·阿尔特（Tobias Arlt）被告知检测结果呈阳性。洛赫看到教练在赛道上接到一个电话，之后的一切发生的十分迅速，还在赛道起点等待开始的阿尔特和队友被叫停：“他还在赛道上，穿着赛服就被送进救护车。然后在一个隔离酒店住了两天”。幸运的是，这次测试结果是假阳性，阿尔特并没有耽误赛事。不过他也表达了自己的质疑，接受德国电视一台采访时阿尔特说：“如果德国奥林匹克联合会（DOSB）原则上提出建议，不要去中国参加比赛，那么我也不准备去。”他还补充说，一个星期，或者一个月内可能会发生许多变化：“我知道那里的情况是怎样。我希望情况能够好转，如果更糟，那么（抵制）可能会成为一个正确的回应。”

历史上的抵制奥运会行动 1936年柏林奥运会 希特勒领导的纳粹政权上台之后，将1936年夏季奥运会办成了宣扬“雅利安人种优势论”和纳粹政治主张的舞台。对这场奥运会的联合抵制行动其实并未成功。虽然不少欧洲国家曾计划拒绝参加，争取将比赛改在巴塞罗那举行。然而西班牙内战导致这场本应与柏林奥运会分庭抗礼的赛事在开幕前夕被迫取消。最终美国等西方国家还是派运动员赴柏林参加了比赛，真正抵制的只有西班牙、苏联和一些犹太运动员。

历史上的抵制奥运会行动 1956年墨尔本奥运会 有8个国家代表团出于不同的原因拒绝派代表参加第16届夏季奥运会。埃及、伊拉克、柬埔寨和黎巴嫩是因苏伊士运河危机中，埃及遭以色列、英国和法国入侵而宣布不参加本次奥运会。 荷兰、西班牙和瑞士为抗议苏联镇压匈牙利革命而采取抵制。而中国则是因抗议台湾作为“中华民国”参赛而宣布抵制。此前，国际奥委会作出了允许“中国奥委会”和“中华民国奥委会”同时参加第16届奥运会的决定。

历史上的抵制奥运会行动 1964年东京奥运会 这是奥运会第一次在亚洲举行。中华人民共和国不满中华民国以“中国”名义参加，因此抵制本届奥运会。 印尼因支持中华人民共和国而拒绝参加本届奥运会。台湾方面派出了80人的代表团赴东京参赛。朝鲜当时因为国际奥委会不承认“朝鲜民主主义人民共和国”这个国名宣布抵制以示抗议。这一年，南非因为实行种族歧视政策而未被邀请。之后的几届奥运会上，南非也一直缺席，直到结束种族隔离政策之后，才在1992年被允许重返奥运舞台。

历史上的抵制奥运会行动 1976年蒙特利尔奥运会 南非的种族隔离政策也是导致大量非洲国家缺席本届奥运的原因。为了抗议曾率领橄榄球队访问南非的新西兰代表团参加本届奥运会，坦桑尼亚等多个非洲国家联合抵制本届奥运会。 作为主办国，加拿大政府禁止中华民国代表团以其国旗国号入境参赛，并要求以“台湾”名义参赛。台北方面对此表示拒绝，在沟通无效后宣布退出奥运会。

历史上的抵制奥运会行动 1980年莫斯科奥运会 1980年3月21日，为抗议苏联于1979年入侵阿富汗的行为，美国总统吉米·卡特宣布美国将抵制本届奥运会。美国的决定得到全球50多个国家的响应，包括日本、加拿大、联邦德国和中国。这使得最终只有80个国家参与本届奥运会，仅占到具有参赛资格国家和地区的五分之三。

历史上的抵制奥运会行动 1984年洛杉矶奥运会 这次奥运会的抵制行动也是冷战的产物。在美国等国抵制1980年后，苏联和东欧集团以及朝鲜、越南、古巴等共产主义国家都集体抵制了洛杉矶奥运会以示报复。中国派代表团参加了这场奥运会，许海峰在男子手枪慢射比赛中获得了中华人民共和国有史以来第一块奥运金牌。

历史上的抵制奥运会行动 1988年汉城奥运会 这是历史上最后一次遭到联合抵制的奥运会。韩国首都汉城（今译为首尔）在争取到主办权后，朝鲜要求与其合办，但韩国不同意比赛项目在朝鲜举行，两国未达成共识，因此朝鲜抵制比赛。朝鲜还被认为在之前的1987年制造了大韩航空飞机爆炸事件，以阻挠奥运会举办。最终，朝鲜、古巴、尼加拉瓜、阿尔巴尼亚、埃塞俄比亚、塞舌尔和马达加斯加未参加本届奥运会。

历史上的抵制奥运会行动 没有抵制，但有争议：2008年北京奥运会 2008年北京夏季奥运会召开前，世界各国以及不少的国际组织亦就如人权、藏独、两岸问题和环境等提出质疑，引发起不少的争议。尽管如此，包括时任美国总统小布什在内的多国领导人都参加了奥运会开幕式。中国也在这届奥运会上凭借主场优势，夺取金牌榜榜首。

历史上的抵制奥运会行动 2014年索契冬奥会 这次在俄罗斯举行的冬季奥运会也没有遭到抵制，但也是政治色彩颇为浓厚的一届奥运会。筹备工作因为西方对俄反同性恋法以及该国人权纪录和其他问题的指责而蒙上阴影。时任美国总统奥巴马、德国联邦总统高克和不少欧洲主要国家首脑都缺席此次冬奥会。

历史上的抵制奥运会行动 外交抵制：2022年北京冬奥会 2021年12月6日美国宣布，鉴于人权问题，将对北京冬奥会实行外交抵制。拜登政府将不派任何外交或官方代表参加北京2022年冬奥会和残奥会。但运动员参加比赛不受影响。新西兰与澳大利亚也跟着宣布将不派外交官出席北京冬奥。澳大利亚强调决定与中国人权问题与双边紧张关系有关，但新西兰则强调其决定与美国无关。德国总统施泰因迈尔将不会出席冬奥会，但他的一名发言人接受媒体采访时强调：“美国宣布其决定之前总统就没有计划前往。”



德国奥林匹克联合会（DOSB）目前持保守态度。联合会副主席迈尔（Stephan Mayer ）接受德国之声采访时表示："我深信，利用冬奥会的契机与北京讨论法治、人权等问题是非常重要的。因此，我不确定外交抵制是否是推动改善中国少数民族、维吾尔人、宗教少数派和异议人士人权状况必要的正确方式。"

德国单板滑雪协会会长霍尔茨（Hanns Michael Hölz）批评让北京做冬奥会东道主的决定，他呼吁未来希望德国可以举办冬奥会。《日报》报道，霍尔茨认为，国际奥委会（IOC）和国际滑雪联合会（FIS）需要有一种 "新的决策"，他说：“我们不能在经历了新冠大流行、人权、专制等问题后，选择只是忽略，继续前进。”

（综合报道）

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