抵制假新闻 媒体放弃愚人节

（德国之声中文网）基于开玩笑的愚人节从从何而来？一个普遍的说法是，它可能与1582年法国修订历法。这一年，格雷戈里十三世决定对儒略历（也称朱利安历）进行一次校正，新的一年将从1月1日开始。然而，那些不愿意改变的人仍然认为4月1日是新一年的第一天，从而成为嘲笑的对象，继而诞生了愚人节。

当然了，其他的说法也是存在的。可以肯定的是，直到今天，愚人节这一天还是很多人都喜欢在这天开玩笑，其中不乏一些大型媒体，比如BBC就曾经在1957年4月1日在一期叫做 "全景"（Panorama）的节目播放了一个三分钟的影片，展示了瑞士南部的一个家庭，影片说，这家人正在从一棵意大利面条树上摘取丰收的意大利面条。由于意大利面条在当时的英国是一个相对稀缺的产品，节目播出后，许多观众信以为真，纷纷BBC电话咨询，如何能够种植意大利面条树。

玩笑开大了……

随着如今社交媒体被广泛普及使用，然而它也使虚假信息和假新闻得以广泛扩散。笑话可能被人以为是真事，甚至成为媒体的头条新闻，这反过来又给媒体的公信力带来影响，被怀疑是在传播假新闻。愚人节的笑话曾不止一次地因此成为公众讨论的话题。

例如，互联网平台 "Futurism.com 2017 "曾发表了一篇文章，标题是 "冥王星被九大行星除名"，虽然这是一个愚人节的玩笑，但这个消息在没有任何事实核查的情况下被多个网站转载。《柯林斯英语词典》宣布“假新闻”（fake news）是2017 年年度词汇，这促使世界各地的媒体反思，进而选择放弃愚人节。

划清界限

瑞典媒体“Smalandsposten”总编卡尔松（Magnus Karlsson）表示，他不希望该报刊的声誉被 "一个潜在的病毒性的虚假故事所破坏"。他说："我们秉着真实性原则从事新闻工作，在4月1日也是这样。与此同时，包括谷歌在内的许多大型平台也放弃了愚人节恶作剧的传统。毕竟，自2020年新冠疫情爆发以来，网上也流传着不少的错误信息。

脑洞大开的媒体

我们现在看看几大媒体曾经报道的愚人节新闻：

1977年：你知道San Serriffe吗？

一贯风格严谨的英国《卫报》在1977年4月1日这天刊登了一篇长达7页的报道，其中详细地描述了一个叫做San Serriffe热带度假岛上的生活，还附上了地图，显示了城镇、港口和地区，其实这个岛屿根本不存在。

子虚乌有的San Serriffe岛

1993年：为了松鼠生育得小心慢跑

西德意志广播电台WDR这一年的愚人节报道了科隆新颁布的一项法令，即慢跑者只能以每小时10公里的最高速度在市区的公园内跑步，否则将影响公园内松鼠的交配活动。

2009年 假熊猫风波

台湾的一家英文报纸Taipei Times在4月1日报道，两岸关系因为一对熊猫受到重挫，因为台湾发现当年作为促进友好关系送来的礼物“团团”和“圆圆”居然是假冒的熊猫。报导说，送来的“猫熊”实际上是一对温州棕树熊，只是染上了黑白颜色，让人误以为是珍贵的猫熊。

2016年：请不要有裸体

以自然纪录片闻名的《国家地理》在2016年4月1日在推特上宣布，他们将不再发布动物的裸体照片。

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