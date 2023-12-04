 抵制以色列的应用程序“No Thanks”引发争议 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.12.2023

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时政风云

抵制以色列的应用程序“No Thanks”引发争议

一款名为“No Thanks”的应用程序呼吁人们不要购买“支持”以色列的公司的产品。这是一种合法的抗议形式吗？

抵制以色列的应用程序No Thanks

抵制以色列的应用程序"No Thanks"

（德国之声中文网）这款应用程序的工作原理似乎非常简单：用户可以扫描产品的条形码或输入产品名称，几秒钟内就会被告知制造商在多大程度上"支持以色列"。然后就可能显示"No Thanks"（ 不，谢谢），呼吁用户不要购买某些产品。TikTok和X上的视频显示，可口可乐和雀巢咖啡等公司也位列其中。

该应用程序于11月13日推出，迄今已被下载超过10万次。社交媒体上的评论表明，从印度到比利时，世界各地的人们都对它感兴趣。

被欧盟、美国、德国和其他国家列为恐怖组织的伊斯兰激进组织哈马斯于10月7日袭击以色列，造成1200人死亡，约240名人质被劫持，自此以色列和哈马斯之间的冲突急剧升级。

据哈马斯领导的加沙卫生部称，自10月7日以来，由于以色列对加沙地带的轰炸，巴勒斯坦方面已有近15000人丧生。此后，世界上许多人将自己定位为"亲以"、"亲巴"甚至"亲哈马斯"。根据社交媒体上的评论，下载"No Thanks"应用程序的用户主要是巴勒斯坦的支持者。

目前，该应用程序已无法从Google Play商店的安卓应用程序中下载，截至12月1日也没有iOS（即苹果设备）版本。不过，该应用程序仍可通过间接方式下载。

"No Thanks"应用程序的幕后推手是谁，其目的究竟是什么？为什么Google Play不再提供该应用程序？

"我失去了我的兄弟"

据"No Thanks"应用程序本身介绍，它是由目前居住在匈牙利的巴什巴什（Ahmed Bashbash）开发的。德国之声与他取得联系，他说自己是来自加沙的巴勒斯坦人。巴什巴什说，"在这场大屠杀中"，他失去了自己的兄弟。而他的姐姐，因为没有及时得到以色列的医疗支持而于2020年去世。巴什巴什通过电子邮件告诉德国之声："我是为了我的兄弟和我的姐妹而做这款应用程序的，我的目的是防止发生在我身上的事情在另一个巴勒斯坦人身上重复。"

他在两个网站Boycotzionism和Ulastempat的帮助下编制了这份据称支持以色列的公司名单。Boycotzionism网站的广告口号是"从河到海，巴勒斯坦将获得自由"，这句话有时被解释为反犹主义口号，在一些国家甚至禁止，因为它包含否认以色列生存权的意思。

根据这两家网站运营商的说法，应该抵制的品牌名单包括阿迪达斯、麦当劳、香奈儿、奈飞和苹果等全球知名产品，遍布从食品、化妆品到流媒体服务提供商等各行各业。一些公司上榜的原因是它们在10月7日之后联合发起了一项活动，谴责哈马斯对以色列的恐怖袭击。根据这两家网站的说法，还有一些公司投资于以色列的初创企业，或资助"窃取巴勒斯坦领土"。

应用程序No Thanks的页面

应用程序"No Thanks"的页面

批评以色列政策还是反犹主义？

"你可以看到你手中的产品是否支持杀害巴勒斯坦儿童。"这句话显示在该应用程序的主屏幕上。巴什巴什说，他被告知该应用程序因包含这句话而被谷歌禁用。

有专家认为，这句话可以被解释为批评以色列或反犹主义。安妮-弗兰克教育中心主任门德尔（Meron Mendel）告诉德国之声，这句话让人想起中世纪的一种反犹主义信仰，即犹太人杀害儿童是为了用他们的血制作逾越节面包。

反犹主义研究中心副主任詹森（Uffa Jensen）也说，这句话可能被指控为反犹主义，因为它将以色列作为儿童谋杀者的形象来使用。

门德尔说，对这句话的另一种解释是，在当前的战争中，加沙的儿童确实在以色列的空袭中丧生。由于他们不是被蓄意谋杀的，而是在战争中死去的，所以这样的论断可能也有些夸张--正如门德尔所说，"作为一种情绪化的手段"。

詹森补充说，哈马斯也在10月7日杀害了以色列儿童。他说："这样的语句脱离了上下文，因此极具争议性。

No Thanks应用程序的抵制名单涉及多个行业的产品

"No Thanks"应用程序的抵制名单涉及多个行业的产品

抵制的目的是什么？

门德尔认为，重要的问题是，抵制的确切目的是什么？自10月7日以来，很明显并不是每个人都在追求同样的目标："有些人希望建立一个与以色列国并存的巴勒斯坦国，有些人则希望摧毁以色列国。这里的重点是区分这两类人。"

门德尔说："经济抵制的手段，即个人决定不购买产品，最初是合法的。"此外，阿拉伯国家抵制以色列并不是什么新鲜事，它始于20世纪70年代初。詹森认为，也有少数左翼犹太人批评以色列并支持此类运动。抵制也是针对以色列的宣传。门德尔说，总的来说，有必要区分这是对以色列的批评还是反犹主义的呼声。

但在德国，相当多的社交媒体用户在听到这种抵制呼吁时会想到1933年纳粹的号召"不要从犹太人那里买东西"。但这种比较也可能被视为与史实不符，本身就有问题，因为它有轻视纳粹危害的风险。"这意味着纳粹抵制犹太人是有特定原因的，而且非犹太裔德国人和犹太裔德国人在1933年之前是相互冲突的两方。当然，这种说法在历史上是完全错误的。"

詹森也认为很难将抵制措施与纳粹联系起来："在国际社会，还有数十种其他抵制运动。"他举例说，由于当时的种族隔离，直到20世纪90年代，南非遭到长达数十年的抵制。一方面，当下对以色列的抵制可以和历史上这些运动相提并论，但另一方面，有时在抵制以色列的呼吁中也的确会掺杂反犹主义的思想。

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抵制会给以色列造成经济损失吗？

不过，门德尔解释说，这种抵制活动给以色列带来的问题并不是经济损失，而是文化和科学上的困境。他说："进步主义力量在以色列以及北美和欧洲，在科学、艺术、和平运动等领域都在被边缘化和排斥。"

这种现象在一定程度上也是通过这些抵制措施实现的。然而，实现和平的总体目标应该是支持双方的和平进步力量。

与此同时，巴什巴什的当下首要目标是让该应用程序再次在流行的应用程序商店中上架。巴什巴什在他的描述中说，这款应用程序是免费的，他通过这个应用程序赚取的所有利润都将捐给帮助加沙人民的巴勒斯坦组织。

以色列之敌哈马斯

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