 抵制“中货”，印度再禁47款中国APP | 经济纵横 | DW | 27.07.2020

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经济纵横

抵制“中货”，印度再禁47款中国APP

继TikTok等59款中国应用下架之后，印度又禁了47款中国应用，其他275款中国应用也将遭遇严格审核。印度街头抗议者呼吁全国13亿人民抵制“中货”。

Indien Protest gegen China (picture-alliance/AP Photo/A. Qadri)

6月30日，新德里一男子手持“移除中国APP”标语牌

（德国之声中文网）根据印度信息部门官员透露和媒体周一（7月27日）报道，出于国家安全和保护隐私的考虑，继广受欢迎的TikTok和其他58款中国应用下架之后，印度又禁了47款中国应用。

上个月，中国和印度这两个世界上人口最多的国家在喜马拉雅地区发生边境冲突，导致20名印度士兵死亡。中国方面的死伤人数未予公布。随后，两国紧张关系升级。

这名信息部官员匿名接受法新社记者采访时说："我们正在进行的工作中，禁止了来自中国的另外47款移动应用，这突显了政府对数据隐私和安全的重视。"

Aktivisten der Orgnisation Swadeshi Jagran Manch protestieren gegen China in New Delhi (Reuters/A. Fadnavis)

6月中旬，新德里街头的一场针对中国的示威

他说， "禁令已于周五发布。原因大多和之前禁止的59款应用相同，其中许多是那些应用的精简版或变体版。"

印度政府尚未发布最新禁令的官方声明或命令，但是印度主流媒体已经做了广泛报道。

自6月中旬发生流血冲突以后，印度反中情绪高涨，街头抗议不断，抗议者呼吁全国13亿人抵制"中货"。

当地媒体周一报道，出于同样的担忧，其他275款中国应用也将遭遇严格审核，其中包括广受欢迎的腾讯游戏《绝地求生》（PUBG）。

从玩具、化妆品、手袋到家用电器、医药、汽车零部件和钢铁，中国出口印度的产品有3000多种。

张平 / 乐然  （法新社）

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