抱怨与抗议声四起：柏林面临"解封"压力

（德国之声中文网）反对德国政府防疫控制措施的声音越来越强烈：不管是在街头巷尾，在经济界，还是在地方政府圈内都是如此。

随着德国的每日新增新冠病毒感染病例不断减少，要求放松防疫控制的示威活动也此起彼伏，还有经济界的呼声也越来越高--联邦政府面临的"解封"压力日益增加。下周三（5月6日），默克尔将再次与各联邦州的州长举行联席会议，商讨下一步的措施。

经济部长给餐饮业带来了希望

在这次联席会议召开之前，已经有不少院外集团出来发声了：酒店业和餐饮业联合会以及旅游业代表都要求，给饱受疫情重创的企业打开一丝希望。

德国酒店餐饮业联合会主席哈尔特格斯（Ingrid Hartges）在《周日图片报》表示："5月6日的会议必须要拿出一份针对我们（酒店餐饮）行业的未来行动计划，以及有关救助基金的决定。默克尔总理和各州州长不能再把酒店和餐饮业主弃之不顾了。"

疫情放缓 德国谨慎复苏 佩戴口罩 截至4月22日，德国所有的联邦州都提出了公共场所的“口罩义务”。德国政界以及科学界近日反复指出，逐步解封需要满足疫情蔓延放缓、防护措施跟进、高效追踪新增病例密接者等几大前提。其中，佩戴口罩属于屡屡提及的重要防护措施。由于医用防护口罩、外科口罩仍属急缺物资，因此绝大部分普通民众都使用普通的布制口罩----必要时，在家就能自行缝制。

疫情放缓 德国谨慎复苏 谨慎重启 4月20日，德国波恩市中心略微恢复了生机。虽然生意不如从前，但是重新开门的商店多少还是吸引了一些顾客。根据几天前德国总理与各州州长会议达成的共识，从4月20日起，营业面积800平方米以下的商店可以重新开门。各州在政策执行时略微有些不同，比如波恩所在的北威州，800平方米以上的家具店也可以恢复营业。

疫情放缓 德国谨慎复苏 限制人数 在丁斯拉肯市，顾客们正在排队等候进入一家自行车商店。根据州长会议的共识，自行车商店、汽车销售中心、书店不受800平方米限制。不过，无论营业面积多大，重新开张的商店必须采取必要的防疫措施，比如限制店内人数----这不可避免地导致了顾客必须排队等候入场。

疫情放缓 德国谨慎复苏 久旱甘霖 路德维希堡的一家服装与家居用品商店打出了“我们回来了！很高兴又见到您”的标语，并且还推出了打折促销活动。毕竟，在过去1个多月的“封城”期间，除了食品超市、药房等“民生必需品”商户外，全德国的零售业都陷入“颗粒无收”的困境；现在，他们至少能稍微喘一口气。

疫情放缓 德国谨慎复苏 有限复课 在柏林、勃兰登堡、萨克森三州，中学毕业班年级的学生已经在4月20日被允许返校，其他各州也将在今后两周陆续跟进。返校的学生必须在校园内遵守“保持距离”之规定，每间教室内的人数也被大大削减。复课内容也暂时仅限于德语、数学这两门“核心课程”。至于其它年级学生，复课事宜暂未提上日程，原则上仍然在家自学。

疫情放缓 德国谨慎复苏 步调不一 莱法州、梅前州、勃兰登堡州还计划重新开放动物园。其他州也在酝酿适时重开博物馆等公共场所。作为联邦制国家，德国各州的具体防控措施始终存在着些许差异。不过，这并非是重大缺点：州政府能够根据当地具体情况，出台更为细致、恰当的决定。

疫情放缓 德国谨慎复苏 保持距离 公共场合互相保持至少1.5米的距离，也是重要防护手段，因此这一措施短期内不会随“解封”而撤除。

疫情放缓 德国谨慎复苏 切勿轻敌 德国总理默克尔近期则不断警告说，虽然当前取得了一定的防疫成果，但是这一成果十分脆弱，因此还没有到全面解封的时机。具有疾控中心地位的德国罗伯特·科赫研究所也在4月21日警告，疫情随时都有可能重新加速增长，届时将不得不再次收紧防控措施。 作者: 文山



德国经济部长阿尔特迈尔（Peter Altmaier）的表态给经济界带来了一线曙光："我们现在要逐步为经济界提供一个明确的前景。如果感染率维持低位水平的话，审慎的放松措施对于餐饮业来说也是有可能的。"

斯图加特：反对防疫控制措施的示威

周六（5月2日），在斯图加特举行了一场反对疫情危机下种种限制措施的游行示威活动，有数千人参加。

这已经是以"横向思考"（Querdenken）为主题的示威活动第四次举行。提交集会活动申请的是企业家巴尔维克（Michael Ballweg），他认为自己的基本人权因为防疫措施而受到了限制。

在位于内卡河畔的坎施塔特公园（Cannstatter Wasen），大约5000人参加了游行示威活动。组织方申请的游行人数是2500人。现场执勤的安全人员不得不一再提醒人们，保持1.5米的安全社交距离。但实际上在活动中，部分参与者站得相当拥挤。

示威者们举着横幅，高喊口号，要求结束以防疫为目的的限制措施，称这些措施侵犯了基本人权。许多人认为，新冠病毒也并没有那么危险。

雨涵/王凡（每日新闻，德国西南广播）