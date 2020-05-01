抱怨与抗议声四起：柏林面临"解封"压力

（德国之声中文网）反对德国政府防疫控制措施的声音越来越强烈：不管是在街头巷尾，在经济界，还是在地方政府圈内都是如此。
随着德国的每日新增新冠病毒感染病例不断减少，要求放松防疫控制的示威活动也此起彼伏，还有经济界的呼声也越来越高--联邦政府面临的"解封"压力日益增加。下周三（5月6日），默克尔将再次与各联邦州的州长举行联席会议，商讨下一步的措施。
经济部长给餐饮业带来了希望
在这次联席会议召开之前，已经有不少院外集团出来发声了：酒店业和餐饮业联合会以及旅游业代表都要求，给饱受疫情重创的企业打开一丝希望。
德国酒店餐饮业联合会主席哈尔特格斯（Ingrid Hartges）在《周日图片报》表示："5月6日的会议必须要拿出一份针对我们（酒店餐饮）行业的未来行动计划，以及有关救助基金的决定。默克尔总理和各州州长不能再把酒店和餐饮业主弃之不顾了。"
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疫情放缓 德国谨慎复苏
佩戴口罩
截至4月22日，德国所有的联邦州都提出了公共场所的“口罩义务”。德国政界以及科学界近日反复指出，逐步解封需要满足疫情蔓延放缓、防护措施跟进、高效追踪新增病例密接者等几大前提。其中，佩戴口罩属于屡屡提及的重要防护措施。由于医用防护口罩、外科口罩仍属急缺物资，因此绝大部分普通民众都使用普通的布制口罩----必要时，在家就能自行缝制。
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疫情放缓 德国谨慎复苏
谨慎重启
4月20日，德国波恩市中心略微恢复了生机。虽然生意不如从前，但是重新开门的商店多少还是吸引了一些顾客。根据几天前德国总理与各州州长会议达成的共识，从4月20日起，营业面积800平方米以下的商店可以重新开门。各州在政策执行时略微有些不同，比如波恩所在的北威州，800平方米以上的家具店也可以恢复营业。
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疫情放缓 德国谨慎复苏
限制人数
在丁斯拉肯市，顾客们正在排队等候进入一家自行车商店。根据州长会议的共识，自行车商店、汽车销售中心、书店不受800平方米限制。不过，无论营业面积多大，重新开张的商店必须采取必要的防疫措施，比如限制店内人数----这不可避免地导致了顾客必须排队等候入场。
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疫情放缓 德国谨慎复苏
久旱甘霖
路德维希堡的一家服装与家居用品商店打出了“我们回来了！很高兴又见到您”的标语，并且还推出了打折促销活动。毕竟，在过去1个多月的“封城”期间，除了食品超市、药房等“民生必需品”商户外，全德国的零售业都陷入“颗粒无收”的困境；现在，他们至少能稍微喘一口气。
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有限复课
在柏林、勃兰登堡、萨克森三州，中学毕业班年级的学生已经在4月20日被允许返校，其他各州也将在今后两周陆续跟进。返校的学生必须在校园内遵守“保持距离”之规定，每间教室内的人数也被大大削减。复课内容也暂时仅限于德语、数学这两门“核心课程”。至于其它年级学生，复课事宜暂未提上日程，原则上仍然在家自学。
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疫情放缓 德国谨慎复苏
步调不一
莱法州、梅前州、勃兰登堡州还计划重新开放动物园。其他州也在酝酿适时重开博物馆等公共场所。作为联邦制国家，德国各州的具体防控措施始终存在着些许差异。不过，这并非是重大缺点：州政府能够根据当地具体情况，出台更为细致、恰当的决定。
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保持距离
公共场合互相保持至少1.5米的距离，也是重要防护手段，因此这一措施短期内不会随“解封”而撤除。
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疫情放缓 德国谨慎复苏
切勿轻敌
德国总理默克尔近期则不断警告说，虽然当前取得了一定的防疫成果，但是这一成果十分脆弱，因此还没有到全面解封的时机。具有疾控中心地位的德国罗伯特·科赫研究所也在4月21日警告，疫情随时都有可能重新加速增长，届时将不得不再次收紧防控措施。
作者: 文山
德国经济部长阿尔特迈尔（Peter Altmaier）的表态给经济界带来了一线曙光："我们现在要逐步为经济界提供一个明确的前景。如果感染率维持低位水平的话，审慎的放松措施对于餐饮业来说也是有可能的。"
斯图加特：反对防疫控制措施的示威
周六（5月2日），在斯图加特举行了一场反对疫情危机下种种限制措施的游行示威活动，有数千人参加。
这已经是以"横向思考"（Querdenken）为主题的示威活动第四次举行。提交集会活动申请的是企业家巴尔维克（Michael Ballweg），他认为自己的基本人权因为防疫措施而受到了限制。
"横向思考"主题示威活动
在位于内卡河畔的坎施塔特公园（Cannstatter Wasen），大约5000人参加了游行示威活动。组织方申请的游行人数是2500人。现场执勤的安全人员不得不一再提醒人们，保持1.5米的安全社交距离。但实际上在活动中，部分参与者站得相当拥挤。
示威者们举着横幅，高喊口号，要求结束以防疫为目的的限制措施，称这些措施侵犯了基本人权。许多人认为，新冠病毒也并没有那么危险。
雨涵/王凡（每日新闻，德国西南广播）
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德国抗疫大事记
早期传染链迅速切断
德国的首起新冠病毒感染病例出现在1月27日，汽车零部件供应商Webasto位于慕尼黑附近总部的一名员工被前几天从中国前来培训的一位正处潜伏期的同事传染。这条传染链总共传染了14人，按照德国卫生部门的说法，该传染链迅速被切断，没有酿成严重后果。此后几天，还有几名从武汉撤出的德国侨民在隔离期间被发现感染了新冠病毒。早期的病例均为轻症患者及无症状感染者。
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德国抗疫大事记
传染源不明的狂欢节达人
2月20日前后，意大利北部疫情突然爆发。2月25日，德国西部海因斯贝格县的一位居民被确诊感染，他当时已经进入重症病房。他与同样被感染的妻子在确诊前两周曾频繁参与社交活动，还曾参加过一场400人规模的狂欢节集会。而当地卫生局始终没能查出这名重症病患的传染源。专家认为，新冠病毒可能已经在多地人群中开始悄悄传播。
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德国抗疫大事记
疫情进入“起始阶段”
在接下去几天，海因斯贝格县的确诊病例数开始加速增长，学校、幼儿园关闭，越来越多的居民收到了居家隔离令。与此同时，德国各地也陆续传出了从意大利度假归来的人被确诊感染的消息，短短一周内，全国病例总数就新增了数百人。卫生部长施潘表示，德国疫情已经处于起始阶段。到了3月9日，感染人数过千，北威州也首先报告了两起死亡病例。
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默克尔总理发出警告
但是，德国社会此时依然在是否要执行严格防疫措施的问题上犹豫不决，各界为是否应禁止千人以上群体活动争论不休。3月7日，距离海因斯贝格县仅仅20公里的门兴格拉德巴赫市甚至还照常举办了一场德甲联赛，数万球迷涌入球场。3月11日的总理新闻发布会是重要转折点：默克尔警告，全国2/3的人口最终有可能被感染，当务之急是减缓病毒蔓延速度，避免医疗系统崩溃，从而造成武汉、意大利北部那般病死率飙升的悲剧。
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德国抗疫大事记
医疗系统上限不容突破
随后几天，德国陆续推出了学校停课、关闭邻国边境、禁止群体活动等一系列措施，希望借此来防止疫情突破医疗系统上限。与此同时，德国政府也出台政策，统一采购数万台呼吸机以及口罩、防护服等重要防疫物资，并且为扩大重症病床可用数量的医院提供财政补贴；德国卫生部还动员高年级医科大学生以及退休医生参与力所能及的防疫工作，努力提升医疗系统上限。不过，在欧洲层面上，德国禁止防疫物资出口的做法引发了邻国强烈不满。
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德国抗疫大事记
全国大面积停摆
3月22日，德国总理与各州州长召开联席会议，决定在全国范围内执行“社交限制令”：民众仍然可以出门，但是结伴而行原则上不能超过两人，禁止包括居家派对在内的聚集活动，本图中所示的“聚众野餐”行为，可以被警方课以每人250欧元的罚款；公共场所内民众互相应保持至少1.5米距离；非必须品的商店一律关门，餐馆只能提供外卖服务。不过，与意大利、法国、西班牙等欧洲邻国相比，德国的防疫措施仍然相对温和。这多少与德国医疗资源相对充裕、病死率较低有关。
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德国抗疫大事记
政府拨巨资保就业
在经济层面上，厉行节约措施多年的德国政府此时有着雄厚的财力为全国企业、普通劳动者提供大量的纡困补贴或贷款。断了生意的企业可以向政府申请“短时工作制”补贴，由政府来直接支付待岗员工的六成工资，从而避免裁员。中小企业更是政府的重要关照对象，财政部一下子拿出了500亿欧元，为他们提供纡困补贴。而对大中型企业，德国政府则提供总额4000亿欧元的贷款担保，并为濒临破产的企业准备1000亿欧元特别贷款额度。专家估计，疫情将让德国GDP损失5到10个百分点。
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德国抗疫大事记
德国空军转运南欧重症病人
在德国有雄厚的经济实力抗疫的同时，意大利、西班牙、法国提出欧盟应当发行共同债券，从而为重灾区国家融资，但是这会导致德国等财政富裕国家的融资成本上升。德国至今在共同债券问题上不松口，而是主张通过其他手段为南欧国家提供纡困资金。不过，欧盟层面上的纡困资金总额只有5000多亿欧元，很难满足各国需求。外界担心，此次疫情将严重损害欧盟团结。在此背景下，德国3月底取消了对欧盟邻国的防疫物资出口限制，还积极接受意大利、法国等国的重症病人，减轻其医疗系统负担。
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德国抗疫大事记
学校准备部分复课
复活节假期后，德国疫情增速不断放缓，疾控部门也指出，再生传染数(R值)已经跌到了1.0以下。德国总理与各州州长再次召开了联席会议，决定从4月20日起允许部分商店重新开门，并且在今后几周内让中学毕业班年级首先复课。不少经济界人士此时呼吁，政府应当加快解封步伐，积极推动社会“重启”。
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德国抗疫大事记
戴好口罩 准备重启
不过，许多医学界专业人士警告说，当前取得的阶段性防疫成果十分脆弱，一旦疏忽就会让疫情迅速反弹，届时经济界将蒙受更加惨重的损失。默克尔总理也赞成医学界“谨慎解封”的观点。德国各州也纷纷出台了公共场所口罩强制令。卫生部门还计划尽快推出相应的手机APP，便于流行病学调查人员迅速追踪确诊病患的密切接触者。科学界不断强调，逐步解封需要满足疫情蔓延放缓、防护措施跟进、高效追踪新增病例密接者等几大前提。
作者: 文山