披露新疆再教育营 中国要起诉德国学者？

（德国之声中文网）7月8日，《环球时报》英文版引述消息人士报道，中国正在考虑起诉德国学者郑国恩（Adrian Zenz）和智库机构澳大利亚战略政策研究所（ASPI），指控其发布和传播有关中国的不实信息构成诽谤。

郑国恩近年来关注新疆人权问题，2019年5月，他通过数据研究得出推论，新疆再教育营的关押规模可能达到100万人。自此，他的研究结果在西方成为舆论和一些国家政府批评中国人权政策的依据。他的研究中还指出，中国政府对生活在新疆的维吾尔人及其他少数民族实施强制绝育、堕胎和限制生育，以达到控制非汉族人口的目的。

"前所未有的威胁"

在7月9日中国外交部的例行记者会上，有记者提问求证，外交部发言人赵立坚说，"有关的报道如果属实，我对此并不感到意外"。他说："众所周知，郑国恩和澳大利亚战略政策研究所一贯炮制涉华谎言、诽谤中国，他们发表的有关涉华言论，早已在事实和真相面前被无情打脸，被证明是谎言和虚假信息。"

外交部发言人赵立坚

"任何恶意诽谤行为都应受到谴责和追究，这是常识"，赵立坚还说："我奉劝有关方面，多行不义必自毙，尽快回头是岸。"澳大利亚战略政策研究所被中国媒体指在澳散布"中国威胁论"。

郑国恩在推特上转发了《环球时报》的报道，称这是中国政府对一名外国研究者"直接的威胁"。他7月8日的推文写道："这是前所未有的对一名外国学者发出的威胁。而且看来意在恐吓媒体和其他与我合作的人士，或是那些从事类似课题研究的人。"他认为这是"试图让我（和澳大利亚战略政策研究所）受到孤立"。

"反华学者"

环球网7月4日发表的评论称，美国独立新闻网站"灰色地带"文章披露，"郑国恩是一名极右原教旨主义基督徒、福音派宗教狂热者，是美国政府于1983年成立的极右翼组织'共产主义受害者纪念基金会'的所谓中国问题高级研究员，也是美国情报机构操纵设立的'新疆教培中心研究课题组'的骨干。"

郑国恩曾在位于德国巴符州一个小城的欧洲文化与神学学院（ESCT）任教，这是一个福音教派机构。目前，他在美国共产主义受害者纪念基金会担任中国问题研究员。他并不否认自己是一个虔诚热忱的基督徒。他曾对《法兰克福汇报》表示，自己从事的工作是"受到上帝的指引"。

中国外交部发言人赵立坚一再对郑国恩的宗教背景加以抨击，并将他称为制造"虚假信息"的"反华学者"。郑国恩今年初曾对德广联表示："他试图把我的学术研究同宗教狂热混为一谈。这明显是针对我的个人攻击，以便使我的研究成果失去可信度。毕竟我的研究成果让中国非常难堪。"

