“披着羊皮的狼” TikTok被印第安纳州告上法庭

（德国之声中文网）美国印第安纳州本周三（12月7日）对TikTok提起诉讼，指控该平台在内容和数据安全方面欺骗消费者，应禁止其允许儿童接触成人内容。

印第安纳州共和党籍检察长罗基塔（Todd Rokita）指出，中国科技巨擎字节跳动旗下的这个短视频分享平台违反了该州的消费者保护法，未能保护年轻用户，在数据安全方面也做出误导性声明。

在APP应用商店中，TikTok的年龄评级为12岁以上，它的演算法会向未成年人推送包括与性、酗酒、吸毒等话题相关的内容。此外，Tiktok掌握着美国用户高度敏感的个人资料，并声称这些信息得到了充分的保护。诉讼指出，中国政府已经对Tiktok收集的数据表现出兴趣，北京可以用它来监视甚至勒索美国的用户。

TikTok为何叫人上瘾?

《纽约时报》援引罗基塔办公室表示：“TikTok是一只披着羊皮的狼” 。印第安纳州要求对每项违规行为处以最高5000美元的罚款，并要求州高等法院下令禁止TikTok将自己推销为适合青少年的应用程序。TikTok的一名发言人暂未回应路透社的置评请求。

TikTok美国活跃用户人数超过1亿人。在全球范围内下载数量约为20亿次。

就在此前一天（12月6日），马里兰州宣布禁止在州政府行政部门的平台上使用TikTok、WeChat以及其它一些基于中国和俄罗斯的产品和平台，原因是它们对该州构成不可接受的网络安全威胁。该州州长霍根（Larry Hogan）发布紧急指令时表示，这些APP可能涉及黑客、监视政府实体和不当收集敏感个人信息。

台湾数位部官员也在本周表示，抖音和它的国际版TikTok，以及小红书是“危害国家资通安全产品”。已经限制公共部门的资通设备及所属场所使用。有数位部官员告诉中央社，先前在危害国家资通安全产品使用限制原则规范发布时，就限制不能使用中国制造的软体，抖音、小红书等都属于危害国家资通安全产品，本来就有限制公部门资通设备与所属场域不能下载使用。

TikTok在台灣：兩岸統一的「先鋒」？

美国前总统特朗普（Donald Trump）在任期间曾对TikTok数据安全表示担忧，并试图迫使字节跳动将它出售给甲骨文公司。特朗普还发布了行政命令，在美国彻底禁用TikTok，但这些命令未曾生效，后来被他的继任者拜登（Joe Biden）撤销。尽管如此，拜登总统还是责成他的政府评估外国公司拥有的社交媒体网站和应用程序的潜在风险。

（路透社 、《华尔街日报》等）

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