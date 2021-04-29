抨击特朗普 共和党大佬被迫靠边站

(德国之声中文网) 美国众议院共和党团领袖麦卡锡(Kevin McCarthy)当地时间5月12日晚间表示，剥夺议员切尼(Liz Cheney)的党团领导职务，是因为她对前总统特朗普的持续抨击引发了党内争议，干扰了共和党对民主党的抗争。

切尼本人则不甘示弱，强调说她将继续抨击所谓"总统大选舞弊"的惊天谎言，并且坚定地阻止特朗普重返白宫。"我将用尽一切我所具有的权力，来确保前总统特朗普根本不会接近白宫椭圆形办公室。"

在遭解职前，切尼是众议院共和党团的第三号人物，她还有一个显赫的身份：小布什时期副总统迪克·切尼(Dick Cheney)的女儿。一直以来，切尼都是共和党内最坚决的特朗普反对者之一。在今年1月6日国会山遭冲击事件后，她是仅有的10名投票支持弹劾特朗普的共和党国会议员之一。就在最近，她还批评共和党内存在一股"危险、反民主的特朗普个人崇拜风"，而特朗普则借这股风气在下台后继续巩固党内权力。

众议院切尼一直是共和党内最主要的特朗普反对者之一

目前，寻求2024年重返白宫的特朗普依旧宣称，拜登是借由选举舞弊才上台的。不过分析人士、各级法院至今都没有发现选举舞弊的明确证据。

切尼被剥夺党团领导职务后，其位置预计将由斯特凡尼科(Elise Stefanik)填补。36岁的她被认为是特朗普的盟友。

目前，共和党在参众两院都处于少数党地位。他们希望，能够在2022年中期选举时夺回多数议席。

(德新社、法新社、路透社)

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