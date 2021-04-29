 抨击特朗普 共和党大佬被迫靠边站 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.05.2021

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时政风云

抨击特朗普 共和党大佬被迫靠边站

她是美国国会众议院内共和党团的第三号人物，如今却在一次党团内部投票中被剥夺了领导职务，原因则是她不断激烈抨击前总统特朗普。这位来自怀俄明的资深议员表示，她不会因此被吓倒。

Republikaner werfen Trump-Kritikerin Liz Cheney aus Fraktionsführung

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美国总统拜登上任已逾百天。他的前任特朗普虽然不再是媒体新闻关注的焦点，但他并没有退出公众的视野。

刚刚卸任不久的美国前副总统彭斯计划在2023年出版两本自传体回忆录。据多家美国媒体报道，出版商将向彭斯支付300万到400万美元的稿费。彭斯也成为了前总统特朗普团队中首名宣布著书立传的成员。

美国媒体报道说，在前总统特朗普的支持者今年一月初冲进国会大厦事件时执勤的警察中，有两人率先对特朗普正式提起指控，要求赔偿。

(德国之声中文网) 美国众议院共和党团领袖麦卡锡(Kevin McCarthy)当地时间5月12日晚间表示，剥夺议员切尼(Liz Cheney)的党团领导职务，是因为她对前总统特朗普的持续抨击引发了党内争议，干扰了共和党对民主党的抗争。

切尼本人则不甘示弱，强调说她将继续抨击所谓"总统大选舞弊"的惊天谎言，并且坚定地阻止特朗普重返白宫。"我将用尽一切我所具有的权力，来确保前总统特朗普根本不会接近白宫椭圆形办公室。"

在遭解职前，切尼是众议院共和党团的第三号人物，她还有一个显赫的身份：小布什时期副总统迪克·切尼(Dick Cheney)的女儿。一直以来，切尼都是共和党内最坚决的特朗普反对者之一。在今年1月6日国会山遭冲击事件后，她是仅有的10名投票支持弹劾特朗普的共和党国会议员之一。就在最近，她还批评共和党内存在一股"危险、反民主的特朗普个人崇拜风"，而特朗普则借这股风气在下台后继续巩固党内权力。

 

Republikaner werfen Trump-Kritikerin Liz Cheney aus Fraktionsführung

众议院切尼一直是共和党内最主要的特朗普反对者之一

目前，寻求2024年重返白宫的特朗普依旧宣称，拜登是借由选举舞弊才上台的。不过分析人士、各级法院至今都没有发现选举舞弊的明确证据。

切尼被剥夺党团领导职务后，其位置预计将由斯特凡尼科(Elise Stefanik)填补。36岁的她被认为是特朗普的盟友。

目前，共和党在参众两院都处于少数党地位。他们希望，能够在2022年中期选举时夺回多数议席。

(德新社、法新社、路透社)

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