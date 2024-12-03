抨击《布达佩斯备忘录》 乌克兰称唯一安全保障是加入北约

12月3日，乌克兰外交部猛烈抨击30年前签署的《布达佩斯备忘录》，并表示坚信乌克兰安全的唯一真正保障以及阻止俄罗斯进一步侵略乌克兰和其他国家的唯一威慑力量就是乌克兰成为北约的正式成员。

（德国之声中文网）本周二，乌克兰外交部对1994年12月5日签署的《布达佩斯安全保障备忘录》进行了猛烈抨击。根据该备忘录，1991年从莫斯科独立的乌克兰放弃了世界上第三大核武库，以换取俄罗斯和西方的安全保障。

乌克兰外交部在声明中写道："今天，《布达佩斯备忘录》已成为战略安全决策短视的典型例子。"

声明还指出，该协议"应该提醒欧洲-大西洋共同体的现任领导人，建立以牺牲乌克兰利益为代价，而不是考虑乌克兰利益的欧洲安全架构，注定会失败"。

乌克兰自 2014年俄罗斯吞并克里米亚起就已一直谴责该备忘录，抗议俄罗斯吞并克里米亚的行为违反了《布达佩斯备忘录》的第一条，即"尊重乌克兰的独立、主权和边界"。

乌克兰东部顿巴斯地区2014年发生的武装冲突造成成千上万人丧生。经过数十轮谈判，乌克兰政府和和乌克兰东南部地区亲俄代表在白俄罗斯首都签订明斯克停火协议。但该协议仅仅实现了不稳定的停火。

如今，即使经过近三年的与俄罗斯的全面战争，基辅仍然不愿恢复类似的谈判，因为这样的谈判虽然可以实现暂时停火，但却留下了俄罗斯再次入侵的可能性。

乌克兰总统泽连斯基表示："《布达佩斯备忘录》已经够了，《明斯克协议》也够了。两次就够了，我们不能第三次陷入同样的​​陷阱。我们根本没有权利这样做。"

基辅希望北约成员国在周二开始的北约外长会议上对乌克兰发出加入北约的邀请。乌克兰外交部在本周二的声明中写道，"鉴于《布达佩斯备忘录》的惨痛经历，我们不会接受任何乌克兰成为北约正式成员的替代方案或替代品。"

数天前，乌克兰总统泽连斯基表示，将北约成员国扩大到目前基辅控制的地区，可能会结束乌克兰战争近三年来的"热战阶段"。

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北约秘书长吕特：须确保乌克兰处于强有力的谈判地位

北约秘书长吕特本周二回避回答乌克兰是否可能加入北约的问题。吕特本周二在北约外长会议期间被媒体问到他对泽连斯基上述表态的看法。吕特回答说："（目前）战线不是向东移动，而是慢慢向西移动。因此，我们必须确保乌克兰处于强有力的地位，然后乌克兰政府应该决定下一步如何开启和平谈判以及如何进行谈判。"

美联社指出，今年7月，在华盛顿举行的北约峰会上，32个成员国领导人坚称，乌克兰正走在一条"不可逆转"的入盟道路上。不过以美国为首的一些国家认为，乌克兰目前仍战火纷飞、边界尚未划定，对于加入北约一事应慎重行事。

在记者的追问下，吕特说，第一步必须是"确保乌克兰在和平谈判开始时拥有获得强有力的地位所需的一切"。

乌克兰加入北约必须得到该联盟所有32个成员国的同意。

（路透社、美联社）

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