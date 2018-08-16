抨击前政府“愚蠢” 马哈蒂尔明言取消中资项目

（德国之声中文网）马来西亚总理马哈蒂尔在结束对北京的访问前向马来西亚记者证实，在该国找到偿还贷款的途径前，将取消总计220亿美元的三个中国资助的项目。"我已（向中国领导人）解释了为什么我们不能建马来西亚东海岸铁路（ＥＣＲＬ）"，他说："因为我们需要借太多的钱，我们负担不起，无法偿还，而且马来西亚目前不需要这些项目……我们现在的问题是解决财政赤字。"

马来西亚的国家债务目前高达２５００亿美元。据报道，在记者会上，马哈蒂尔还表示："我相信中国本身也不希望看到马来西亚变成一个破产的国家。"

马来西亚东海岸铁路是中国"一带一路"战略规划的重要工程，成本预计高达２００亿美元。该项目２０１６年由时任马来西亚总理纳吉布交给中国交通建设公司承建。大部分贷款来自中国进出口银行。今年７月，纳吉布因涉嫌贪污和背信罪被捕并被起诉。

中企资助的沙巴和马六甲天然气管道项目价值23.2亿美元。马来西亚财政部７月表示，８８％的资金已经付给中方合同伙伴，但只有１３％的项目完工。其中一条管道位于沙巴州，另一条从马六甲至马来西亚北部的吉打州（Ｋｅｄａｈ）。

习近平在钓鱼台国宾馆会晤马来西亚总理马哈蒂尔一行

批评纳吉布政府"愚蠢"

据《南华早报》报道，马哈蒂尔周二在记者会上再次抨击前政府。他说，"如果要支付赔偿金，那么我们就得付。这是之前谈判的愚蠢。我们必须找到退出这些项目的办法……这是我们的人愚蠢。"他还说："外国直接投资以前本来没有问题。但纳吉布政府无视以前所有的做法，加入了非常有损我方利益的协定。"

在被问及如何补偿中国企业抽走的资金时，马哈蒂尔说："我们将用纳吉布的钱来补偿。"

焦虑消除？

马哈蒂尔还说，他向三位中国领导人澄清了他认为这些交易不公平的理由，"他们表示同意"，因为马来西亚必须要考虑自己的利益。马哈蒂尔认为，通过他的到访已经消除了因他接替纳吉布而产生的焦虑。

中国主要官媒尚未对马哈蒂尔的上述表态进行报道。