抨击前政府“愚蠢” 马哈蒂尔明言取消中资项目

（德国之声中文网）马来西亚总理马哈蒂尔在结束对北京的访问前向马来西亚记者证实，在该国找到偿还贷款的途径前，将取消总计220亿美元的三个中国资助的项目。"我已（向中国领导人）解释了为什么我们不能建马来西亚东海岸铁路（ＥＣＲＬ）"，他说："因为我们需要借太多的钱，我们负担不起，无法偿还，而且马来西亚目前不需要这些项目……我们现在的问题是解决财政赤字。"
马来西亚的国家债务目前高达２５００亿美元。据报道，在记者会上，马哈蒂尔还表示："我相信中国本身也不希望看到马来西亚变成一个破产的国家。"
马来西亚东海岸铁路是中国"一带一路"战略规划的重要工程，成本预计高达２００亿美元。该项目２０１６年由时任马来西亚总理纳吉布交给中国交通建设公司承建。大部分贷款来自中国进出口银行。今年７月，纳吉布因涉嫌贪污和背信罪被捕并被起诉。
中企资助的沙巴和马六甲天然气管道项目价值23.2亿美元。马来西亚财政部７月表示，８８％的资金已经付给中方合同伙伴，但只有１３％的项目完工。其中一条管道位于沙巴州，另一条从马六甲至马来西亚北部的吉打州（Ｋｅｄａｈ）。
习近平在钓鱼台国宾馆会晤马来西亚总理马哈蒂尔一行
批评纳吉布政府"愚蠢"
据《南华早报》报道，马哈蒂尔周二在记者会上再次抨击前政府。他说，"如果要支付赔偿金，那么我们就得付。这是之前谈判的愚蠢。我们必须找到退出这些项目的办法……这是我们的人愚蠢。"他还说："外国直接投资以前本来没有问题。但纳吉布政府无视以前所有的做法，加入了非常有损我方利益的协定。"
在被问及如何补偿中国企业抽走的资金时，马哈蒂尔说："我们将用纳吉布的钱来补偿。"
焦虑消除？
马哈蒂尔还说，他向三位中国领导人澄清了他认为这些交易不公平的理由，"他们表示同意"，因为马来西亚必须要考虑自己的利益。马哈蒂尔认为，通过他的到访已经消除了因他接替纳吉布而产生的焦虑。
中国主要官媒尚未对马哈蒂尔的上述表态进行报道。
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马哈蒂尔回归政坛
年龄最长的政治首脑
医师出身的马哈蒂尔是1981到2003年间的马来西亚领导人，被尊称为「马来西亚现代化之父」。他曾连续五次赢得总统大选，在位共22年。任期内，他与执政团队「国民阵线」内的最大党派巫统(UMNO)产生意见分歧。
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马哈蒂尔大战纳吉布
马来西亚大选之所以引起关注，是因为两大政要马哈蒂尔与纳吉布在大选上一较高下。马哈蒂尔曾经是纳吉布的恩师，提拔他成为2009年的首相。马哈蒂尔2016年因一马发展公司 (1MDB)的丑闻而辞去巫统党的职务，临行前说这个政党已然变成「纳吉布的政党」。
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诉求「干净选举」
对异议者与媒体的强硬态度、担任首相时限缩司法部门权限，都使马哈蒂尔获得了「独裁者」的封号。他也因在任期内攬权而遭诟病。2016年，他出席了由非政府组织举办的「干净选举」示威游行。
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政治交易
安华过去曾是马哈蒂尔的劲敌。安华曝出丑闻，被马哈蒂尔革除副首相及财政部长的职务。他随后以贪污与肛交罪名被判刑。但是由于双方在反对纳吉布上面立场一致，达成协议﹔马哈蒂尔保证特赦安华，换取安华阵营在本次选举中支持马哈蒂尔。
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化敌为友
马哈蒂尔在2016创建了新政党「土著团结党」，随后加入希望联盟(Pakatan Harapan)的阵营。希望联盟是由众多反对党组合起来的选举联盟。讽刺的是联盟中有不少成员是马哈蒂尔过去担任首相时封杀的对象，其中最有名的就是安华。希望联盟宣称，若能够赢得2018年的选举，马哈蒂尔将会出任首相，而安华的妻子旺阿兹沙(图左)则担任他的副手。
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抵制选举行动
不是所有人都支持马哈蒂尔与安华之间的交易。某些公民团体与在野党议员谴责马哈蒂尔需要为他现正抵抗的政治生态负起责任。这起声浪酿成了示威游行﹔#UndiRosak (或 #SpoiltVote) 。该游行诉求选民抵制选举或投废票。但是也有人认为此举只是加深在野党的内部分裂，国民阵线党反而能从中获益。
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洗钱案缠身
刚卸任的首相纳吉布如今陷入洗钱丑闻，其中最大的一笔款项与国有企业1MDB有关。
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首次政党轮替
国民阵线党从1957马来西亚独立以来就一直是执政党，在2013年大选时失去了三分之二的国会席次。2018年的总统大选败给希望联盟国民阵线党史上第一次败选，也是马来西亚第一次政党轮替。
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欢迎千禧世代
马哈蒂尔这位九十几岁的政治人物也开始使用社交平台来接近年轻选民。但是2017年的一项民调显示，三十岁以下的马来西亚人当中，十个人就有七个人不关心政治，三分之二的人认为政治人物不值得信任，甚至是马来西亚社会问题的根源。
作者: 罗法