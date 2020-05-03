报道武汉疫情 中国又一公民记者失联

(德国之声中文网) 继陈秋实丶方斌与李泽华三位公民记者因在武汉报导与新冠疫情相关的议题而被「强迫消失」後，上周又传出有第四名公民记者因类似原因遭警方拘留。根据维权网与推特上的消息，来自上海的公民记者张展从二月起便开始在武汉当地纪录疫情发展的情况，主要透过推特丶Youtube与其他社交媒体来分享信息。

但张展的朋友5月14日起便突然与她失联。张展在失联前数天，曾向友人抱怨被人跟踪，而在失联前一天 (5月13日)，她上传了最後一个公开视频至Youtube。在视频中她说道：「其实我今天很纠结，不知道该说什麽。但是这些人与事情总可以推动我从一种绝望与恐惧中往前再进一步。」

此前，张展曾於4月1日在推特上分享在旅社遭监控的消息。虽然後来的一个多月她仍上传了几段视频至Youtube上，但她最後一次公开上传视频至社交媒体是在5月13日。消息人士指出，朋友在与张展失联的隔天 (5月15日) 到她所居住的财广宾馆询问张展的下落。当时宾馆人员仅称张展已退房，但又表示如果友人在找张展，应该会知道她发生了什麽事。

除了5月13日上传的最後一段视频外，张展也曾在5月12日分享自己於武汉市委会的门口等待一个要替女儿申诉的母亲，但最後该名母亲并未出现。根据张展的推文，她後来得知该母亲被软禁於小区内，当时市委会的门口则有多名警察与多辆警车驻守。

除了录制直播外，张展也曾写文章表示中国政府不该以迫害人权的方式来管控疫情。她也批评中国政府以「治疗」为名义，屏蔽个人与社会中的讯息。她在3月26日的一则推文中写道：「我原本以为这个国家总有人逃得过制度的窠臼，不被命运和岁月将生命与灵魂碾碎。总有人是幸运者，我也多么想成为那个幸运者。这个社会主义制度绊住了所有人的命运。所有人都不可能逃避，只是人们在维持表面的光鲜亮丽罢了。里面，用张爱玲的比喻，都是虱子。」

张展的友人猜测，她有可能已被公安抓捕，而她家乡上海浦东公安分局的员警5月15日也找到张展父母在上海的家，并把她带去武汉的行李都送回去。最新消息显示，张展已於5月15日被上海浦东分局以寻衅滋事的罪名予以刑事拘留。她目前被羁押在浦东新区看守所。

总部位於美国华盛顿的人权组织「中国人权捍卫者」(Chinese Human Rights Defender) 的中国人权顾问蓝宁向德国之声表示，就像陈秋实丶方斌与李泽华一样，张展去武汉报导当地新冠疫情的情形，只是在行使她的言论自由与找出真相的权利。

蓝宁说：「在中国官媒无法确实的提供武汉当地的疫情资讯时，包含张展在内的许多中国公民必须冒着风险与外界分享武汉当地的实际情况。」他呼吁中国政府立即释放张展丶陈秋实与方斌，因为报导真相不该被视为「寻衅滋事」。

根据「中国人权捍卫者」的统计，自新冠疫情爆发以来，至少有897位中国公民因在网上发表与新冠疫情相关的言论或是分享讯息，而遭中国警方处罚。

而陈秋实丶方斌与李泽华都是在透过视频记录武汉封城後的情形后，从公众视野消失。虽然李泽华於4月底突然现身於一段Youtube的影片中，但外界解读认为该视频疑点重重。陈秋实与方斌则是目前仍下落不明。