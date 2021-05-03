报道武汉疫情失踪600天 公民记者陈秋实现突然现身

（德国之声中文网）"你好，我是秋实！好久不见呀！"9月30日，去年报道武汉疫情后失踪的公民记者陈秋实忽然在推特上与大家打招呼。他在推文中介绍："在过去的1年8个月中，我经历了很多的事情，有的能说，有的不能说，我相信您都懂。"

同一天，在"北京格斗狂人"徐晓冬YouTube频道的直播间，陈秋实短暂现身。徐晓冬在介绍他出场前断断续续地提醒观众："不要问太多问题"，人家好不容易……，你们懂得"，"一定要低调"。重新回归的陈秋实语气平静、略显拘谨，和曾经那个在镜头前侃侃而谈的记者和脱口秀演员似乎判若两人。他坦言："我今天好紧张啊，上一次对着镜头说话感觉都是两年前的事了"，"马上十一了，不想引起不必要的麻烦"。

"用拳头说话"

视频下的两千多条评论里，许多观众对其表示热烈欢迎，其中不少人都坦言喜极而泣、感动不已。也有人发现陈秋实的面容明显瘦削，表示心疼："受了不少罪吧，辛苦了秋实，英雄平安归来就好"。

陈秋实在视频中强调了他现在推崇的两件事：一个是表达，因为通过表达可以沟通，另一个就是要有强健的体魄。他希望能够推广自己目前正在坚持练习的拳击格斗，并以"过去的事都会过去，好日子总会来，我们一起努力"结束其发言。

陈秋实离开直播间后，徐晓冬提到一个网民关心的问题："陈秋实这样现身是否敏感，是否会被抓？"他说："（陈秋实）现在是自由人，但不会过多的发声。" 在解释陈秋实打拳的原因时，徐晓冬指出：当嘴巴说不了话时，就用拳头说话。

曾经的陈秋实不会畏惧镜头

抖音号被秒封

陈秋实在推特上还表示，计划在2021年12月31日跨年夜，组织一场慈善搏击比赛，并留下联络方式：抖音号quanjishou999。但是这条推文发出不久后，陈秋实又通知推友："抖音号已经封了"。

就组织比赛的原因，陈秋实写道：："在我生命的至暗时刻，是搏击运动拯救了我。拳击和巴西柔术不仅给了我健康的身体，也帮助我成功摆脱抑郁症的困扰。为了感谢过去一年多所有关心支持我的各界朋友，也为了推广搏击运动"。他还表示，将把除去办赛成本后的个人比赛全部收入捐赠给联合国妇女儿童基金会。

多名公民记者被逮捕

陈秋实曾经在北京卫视《我是演说家》节目中获得亚军，凭借一次题为《大国崛起》的演讲被广为人知。除了公民记者和演说家，陈秋实还曾有过律师的身份。2019年8月中旬进入香港的陈秋实，试图以公民记者的身份向大陆民众讲述此次香港"反送中"游行的来龙去脉。受到中国大陆当局施压后返回，无法继续从事律师职业。

去年2月，陈秋实被中国警方从武汉带走，之后便一直与外界失联。去年9月，熟知情况的徐晓冬在个人Youtube频道上称，陈秋实当时仍被法律监管，但他本人在一个安全之地。后来，有消息人士向香港《南华早报》透露，陈秋实已被送回位于青岛的父母住处，但仍受到当局的严密监控。

另外一名因在武汉报导新冠疫情的公民记者李泽华也消失过近两个月，今年4月他在一个上传至Youtube的视频中现身，并强调他现在已安全回到老家陪伴家人。

同样报道过武汉当地情况的公民记者张展在去年12月28日遭法院以"寻衅滋事"判刑4年。张展一直拒绝认罪，在被关押期间曾经多次绝食，身体健康状况令人堪忧。

去年2月初被武汉当地警察抓捕的公民记者方斌则是被捕之后，外界所知消息最少的一位。

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