报道：朝鲜欲向中国出售一稀土矿开采权

（德国之声中文网）中国稀土行业协会周四（10月24日）在其网站上发表一篇报道，透露朝鲜和中国或将有一桩涉及稀土的互惠生意的报道。稀土材料为众多高科技产品所必须。根据该报道，中国将获得朝鲜一个稀土矿的开采权；作为交换，中国投资25亿美元在朝鲜修建一座太阳能发电站，以保障这个贫穷而封闭邻国的电力供应。该报道的消息来源是数据供应商--中国大宗商品（CBC）金属网。报道援引一名朝鲜官员称，"对中国来说，现在是投资朝鲜的最佳时刻。"

稀土涉及17种化学元素，为手机等高科技产品以及军火工业等所不可或缺。中国在全球稀土生产领域占主导地位。朝鲜境内估计有重要蕴藏。

不清楚的是，所建议的这一交易是否现实。中国业内人士称，它只是朝鲜人"一厢情愿的想法"，"在朝鲜投资不安全"。

中国外交部一名发言人称，她不知道有相关的计划。暂不清楚的还有，这样的一种交换生意是否与联合国对朝鲜的制裁政策并行不悖。

合影、致辞、看演出——习近平的平壤时间 抵达平壤 6月20日午间，习近平乘坐专机抵达平壤顺安机场，金正恩到机场迎接。在机场以及马路两侧，中朝两国国旗迎风飘扬，“热烈欢迎”这位中国党和国家一把手以及中朝友谊“牢不可破”的大幅标语高高挂起。

合影、致辞、看演出——习近平的平壤时间 欢迎宴会 抵达后，习近平出席了金正恩在平壤木兰馆为他举行的欢迎宴会。习近平和金正恩分别在宴会上致辞。

合影、致辞、看演出——习近平的平壤时间 四人寒暄 此前短短一年里，金正恩曾四次前往中国与习近平会面。其中一次还在中国度过生日。因此，他及夫人李雪主与习近平、彭丽媛夫妇该是相当熟识了。在官方会谈开始前，四人也寒暄合影。

合影、致辞、看演出——习近平的平壤时间 官方会谈 据中国官媒报道，两国代表团在平壤锦绣山迎宾馆举行了会谈。习近平称，"去年以来，我和委员长同志4次会晤，书写了中朝关系新篇章，并结下了深厚友谊"。金正恩说，"总书记同志百忙之中在朝中建交70周年之际访问朝鲜，是对朝鲜党、政府和人民的巨大鼓舞和政治支持"。

合影、致辞、看演出——习近平的平壤时间 "25万朝鲜人欢迎总书记同志" 在会面时，金正恩还表示，当天平壤有25万多民众涌上街头，热烈欢迎习近平。此后他们一同前往平壤"五一"体育场，观看大型歌舞表演。

合影、致辞、看演出——习近平的平壤时间 看台之上 演出安排在6月20日晚。金正恩及李雪主陪同习近平和彭丽媛观看演出。中国官媒报道称，朝鲜三大乐团——国立交响乐团、功勋合唱团、三池渊管弦乐团，在这次演出中首次同台献艺。

合影、致辞、看演出——习近平的平壤时间 专门创作的演出 新华社在报道习近平此行时称，"所到之处无不感受到中朝一家亲的浓厚氛围"。报道称，这是专门为习近平此次访问创作的表演，有数万名朝鲜演员参加。

合影、致辞、看演出——习近平的平壤时间 “中朝一家亲” 体育场内，处处是关于朝中友谊的大幅标语。演出以“朝中友谊万古长青”为主题的大型歌舞表演收尾。演出结束后，习近平和彭丽媛步入舞台，向表演者和群众致谢。



凝炼/达扬（路透社）