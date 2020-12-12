报道新冠疫情 记者锒铛入狱

（德国之声中文网）无国界记者组织德国分部周一（12月14日）公布的2020年度报告指出，截止12月1日，全球范围至少有387名媒体从业人员系狱。其中，5个国家关押的记者人数占全球系狱记者总数的一半以上。这5个国家分别是：中国（117人）、沙特阿拉伯（34人）、埃及（30人）、越南（28人）、叙利亚（27人）。

系狱记者仍多为男性，但2020年被押女性记者数量增加了三分之一，达到42人。

报道新冠疫情有风险

自年初新冠疫情全球爆发以来，有130多名新闻从业人士因报道新冠危机而遭关押，其中14人在报告发表之时仍在狱中。无国界记者德国分部主席格洛格尔（Katja Gloger）指出，全球范围有这么多记者系狱凸显了新闻自由受到压制的恶劣现况。她谴责有太多国家对示威抗议、不满声音和新冠危机的反应是压制所谓的“坏消息的传递者”。她指出，其中的每一个案例都是一个个人的命运：只因不愿与新闻审查和迫害为伍，便受到不公正审判、长期遭关押、并受虐待。

格洛格尔举出了因报道新冠大流行而受牢狱之灾的一个具体案例：津巴布韦调查记者奇诺奥诺（Hopewell Chino'ono）因揭露性报道了政府高价出售新冠药品行为而遭关押。他系狱数月，并多次被拒绝假释。

根据无国界记者德国分部统计，2020年，中国关押的记者数量最多

情况恶化

无国界记者组织尤其关注了白俄罗斯。与受到质疑的总统选举结果有关，该国至少有370名记者一度遭关押。虽然多数记者在被短暂关押后重获自由，但对记者的打压仍显示出该国新闻自由度的降低。无国界记者组织的年度报告也例举了维基解密的创办人阿桑奇仍在押。他目前被关在英国的贝尔马什（Belmarsh）高安全级别监狱。报告指出，因狱中爆发新冠疫情，关押条件更加恶化，阿桑奇实际上处于被隔离状态。报告对在疫情期间得不到相应医疗的系狱记者表示了深切忧虑，并指出，因事实上隔离状态加剧，当事人在心理上受严重伤害。

根据该报告，至12月1日，有5名记者被判处死刑，其中一人——伊朗人扎姆（Ruhollah Zam）于12月12日被处死。另4名记者的命运掌握在也门胡斯叛军手里。报告指出，共有54名新闻从业人员分别在叙利亚、伊拉克和也门遭绑架，其中数人已多年失去音讯。根据该报告，2020年，另有4名记者在原因不明的情况下失踪，他们分别来自伊拉克、刚果民主共和国、莫桑比克、秘鲁。

无国界记者组织从1995年起每年发表一份年度报告，提供有关记者和其它新闻领域从业人员的案例。作者仅报告得到证实的案例，因此，有时该报告所提供的数字可能低于来自其它来源的数字。







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