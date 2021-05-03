报道敏感案件 德国之声记者在白俄罗斯被判监

（德国之声中文网）在白俄罗斯为德国之声工作的自由记者亚历山大·布拉科夫（Alexander Burakow）周六被判20天监禁，他被指控“在一年之内多次参加未经许可的抗议活动”。

布拉科夫于周三（5月12日）在明斯克以东200公里的莫吉廖夫市（Mogiljow）一家地区法院前被逮捕。他当时在报道对反对派政治家塞维利内茨（Pawel Sewerinetz）的法庭审理，后者被指控“参与大规模骚乱”。

为德国之声俄语节目提供报道的布拉科夫当时同其他记者等候在法院前。另一名独立记者Vladimir Laptsevich也同时被捕，并被处以20天监禁。

白俄罗斯人权组织“五月天”（ MayDay）在即时通信平台Telegram发布消息指出，周三当天在莫吉廖夫的法院前以及周围并无大型示威活动。对布拉科夫的判决仅以一名警官的证词为依据。

布拉科夫在法庭上表示，他在被关押期间受到虐待及不人道待遇。他讲述称，拘留所工作人员连续多日不让他正常睡眠，并一再令他脱光衣服进行搜查。他还说，他的家人送到监狱的保暖衣物和个人物品都没有被转交给他。他还证实，自己已开始进行绝食抗议。

"任意编造指控"

德国之声台长林堡（Peter Limbourg）呼吁白俄罗斯当局立即撤销对布拉科夫的判决。他在一份声明中对“侵犯白俄罗斯宪法所保障的新闻自由”的做法提出抗议。“有关指责是任意编造的，亚历山大·布拉科夫受到的对待显示，当局对待记者的手段越来越肆无忌惮。”

德国外交部表示，已通过驻明斯克大使馆要求对布拉科夫一案予以澄清。外交部发言人伯格（Christofer Burger）对德国之声表示，“新闻和言论自由必须得到保障，特别是记者必须能够自由进行报道，不受国家的压制。”

他还指出，去年白俄罗斯总统大选后，当局对媒体加大打压，阻止新闻从业人员从事报道，并对其大肆拘捕。“德国联邦政府认为，这种做法是不能接受的，明显违反白俄罗斯在国际上的义务。”

布拉科夫去年就曾两次分别被判10天监禁。去年8月白俄罗斯总统大选后，新闻媒体受到的压力增加，许多记者被判罚金和监禁。一些为外国媒体工作的记者被取消了报道资格。

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