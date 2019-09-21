报道中国惹恼当局 瓦努阿图拒绝记者回家

（德国之声中文网）瓦努阿图《每日邮报》媒体总监麦加里（Dan McGarry）周日（17日）拟乘坐飞机由澳洲布里斯班返回瓦努阿图首都维拉港，被拒绝登机。航空公司职员透露瓦努阿图移民局是幕後指挥者。

就在几天前，麦加里被告知在该国的工作签证被拒续期。这位资深记者表示，他遭到这样对待，是因为《每日邮报》曾报道中国政府在瓦努阿图的活动。

"遇到麻烦的时候，他们的所作所为，就跟每一个满脑子都是罪恶的政府的做法一样。"他说，"他们宁愿让我闭嘴，或者把我赶走，也不愿诚实地向公众交代我们所报道的故事。"

中国政府正在与南太平洋地区的传统势力争夺影响力，这些势力包括美国、澳大利亚和新西兰。

麦加里担任媒体总监的《每日邮报》广泛报道了北京为瓦努阿图基础设施建设所作的投资，以及首都维拉港的护照出售计划，该计划涉及不少中国公民。

他认为，其中最让瓦努阿图政府恼怒的是，该报报道了中国警察未经任何法律程序，长驱直入从该国带走6名犯罪嫌疑人，其中4人持有瓦努阿图护照。

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麦加里是加拿大公民，已在瓦努阿图生活了16年。他希望回到在维拉港的伴侣和两个年幼的女儿身边。"众所周知，我没有做任何错事。……仅仅因为我们揭示了让政府不高兴的真相， 他们就使无辜的儿童受到惩罚，非常残忍。"

瓦努阿图移民署没有回应记者的采访要求。麦加里称将会就此上诉，与瓦努阿图政府对簿公堂。

本月，在另一个太平洋岛国基里巴斯，澳大利亚《60分钟时事杂志》的采访团队在摄制有关中国在该地区影响力的报道时被驱逐出境。

今年9月，基里巴斯宣布与台湾正式断交，倒向北京。这个采访团队原计划对此进行报道，却被软禁在酒店。

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但是记者仍然设法与反对派领导人蒂巴恩（Titabu Tibane）进行了交谈，蒂巴恩说他对政府限制媒体自由、审查报道内容感到不安。

在澳大利亚周日播出的一个新闻报道中，蒂巴恩表示说："这是一个共产党国家对我们做出的改变。对民主制度来说，这是可悲的一天。"

张平/乐然（法新社）