报道中国式“法治”：德国之声记者获奖

（德国之声中文网）王全璋是一名律师。因其所作的工作--为其他受迫害的人发声而受到迫害，系狱4年半。这足以说明中国的"法治"状况。

王全璋事件并非个案。2015年夏，在一次全国性行动中，中国当局逮捕了200多名律师和反对派人士。整整3年里，妻子李文足对王全璋的下落一无所知，他们的儿子在没有父亲的情况下长大。 然而，对丈夫的担忧没有击垮李文足。她自己也成了一名维权者。

多年跟踪报道 "异见者的妻子"

多年来，关注中国议题的德国之声记者伯林格（Mathias Bölinger）追踪报道了这位勇敢女性所进行的斗争。许多接触和近距离摄制的结果形成了一幅这位被称为 "持不同政见者妻子 "的令人印象深刻的画像。现在，相关视频报道被授予香港人权新闻奖。评委们这样陈述授奖理由："一幅真实的画像，切中了中国法律制度的要害。"

已有25年历史的这一奖项由香港外国记者会、大赦国际和香港新闻工作者协会共同颁发。根据该奖项的网站，组织者旨在"提高对人民基本权利的尊重，并提请人们关注这些自由所受到的威胁"。

中国法治的倒退对记者造成影响

在中国，这非常必要。近十年前，习近平成为党、国最高领导人，从而成为人民中国最有权力者。从那时起，前政府朝向自由和法治的谨慎步骤被一步步取消。

在工作中，现年44岁的伯林格也感受到了中方的压制。这位德国之声记者报告说，他的工作受到阻碍："有人挡住我的去路，跟踪我，对我想交谈的人施加压力，破坏我计划的采访。曾被完全陌生的人抓住胳膊，拖进某一房间，在那里，警察强令我删除我刚刚录制的所有内容"。

他采访李文足时，国家安全官员也在不远处，但未阻止他。伯林格的视频报道显示，有时，国家安全人员几乎就是把李文足围了起来，甚至阻止她旁听对其丈夫的审判。

由于通语言，能与主人公密切沟通

伯林格汉语流利，无需翻译便能贴近李文足及其家人。伯林格见证了被捕律师的妻子们如何建立网络和发展创造性的抗议形式--例如，集体剃发。他还谨慎周备地记录下了王全璋先失踪、后入狱对其幼子的影响。

在王全璋获释后，博林格仍继续采访了他及家人。现年45岁的王全璋律师矢志不移。他计划对他的监禁判决和吊销他的律师执照提出上诉。但有一件事让他伤痛不已：幼小儿子与自己陌生疏远。

香港：一国一制？

在德国之声香港记者江颖怡的视频报道中，人们可以看到枪伤给主人公造成的身体痛苦。这位31岁的女记者介绍了曾参加过香港民主抗议活动的曾志健和周柏均这两个年轻人。

两人都在无任何警告的情况下遭警察枪击。曾志健险些被击中心脏；周柏均的脊柱和内脏被打伤。但江颖怡的视频报道告诉我们：没有一个警察被追究责任。相反，这两名抗议者却必须准备上庭，他们面临最高7年监禁。

观看视频 07:44 获奖作品《港示威者中槍一年後：傷疤未癒 問責未果》

因其有力的叙述，江颖怡也荣获汉语 "短视频 "类的人权视频奖。她告诉德国之声，在2019年的抗议活动中受伤后，她报道中的主人公们一直保持低调。她指出，对他们中的任何一个人来说，经由视频分享他们的创伤都不容易，他们以前都没有这么做过。只是由于建立了一些可靠关系，她才得获采访机会。

"国安法 "的长长阴影

德国之声记者江颖怡在香港采访

根据江颖怡的观察，自去年6月港版《国安法》生效以来，找到采访对象变得越来越困难。 她指出，这显示出一种寒蝉效应，当事人担心祸从口出，甚至那些曾大声表态的公众人物也是这样。

江颖怡的视频就像实验用的烧杯一样，生动显示了香港如何逐渐被纳入中国的国家和法律体系、压制如何日渐增加。回归前，英、中曾约定，香港应有50年"一国两制 "过渡期。也就是说，根据这一协定，还有超过25年时间，即直到2047年，原有的自由和英式法律制度将继续适用于香港。

江颖怡希望，经由为她的工作颁发人权新闻奖，人们能对视频中的主人公及其事业有更多的了解：捍卫香港的自由。她的结论是："即使街头抗议终止了，但香港还远未终止其抗争。"

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