 “报复色情”视频丑闻冲击法国政坛 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.02.2020

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时政风云

“报复色情”视频丑闻冲击法国政坛

视频丑闻曝光事件发生以来，巴黎连日大乱：马克龙最中意的巴黎市长候选人洗手不干了；一名女候选人准备接手。然而，这位行医出生的女政治家又能有何作为。

Frankreich Benjamin Griveaux (AFP/L. Bonaventure)

（德国之声中文网）2017年5月，当选总统马克龙向法国人承诺，要同陈腐的政治阶层决裂，随他而来的将是一股清新之风。马克龙胜选翌日即提名为卫生部长的比赞（Agnès Buzyn）亦是这一政坛新风的代表之一。她无党政仕途，而是在本专业出人头地。作为癌症研究专家，这位女医生先被任命为国家癌症研究中心主任，后升为国家最高卫生当局负责人。最后，马克龙让她当上了部长。现在，正当冠状病毒疫情严峻之际，她得将现职转交给继任。

Frankreich Gesundheitsministerin Agnes Buzyn nach bestätigten Coronavirusfällen (picture-alliance/APF/A. Jocard)

法国卫生部长比赞 （Agnes Buzyn）是巴黎新市长候选人

从现在起，比赞就须为总统所在的这个政党做一些更重要的事情。这位女医生得让上周五（2月15日）戛然而止的一场政治战役起死回生。谁能想到，"共和国前进党"（LREM）竟会因候选人格里沃（Benjamin Griveaux）而可能失去重要的巴黎市长选举胜机：他因一段不雅色情视频而宣布退选。对一个月后将举行的法国地方选举而言，这不啻一场政治灾难。

网传色情视频

前社会党政治家格里沃是马克龙的亲信之一，在总统选战中为马克龙立下汗马功劳，后担任其发言人。不过，对他的巴黎市长候选人身份，党内大有争议。另一名前进党政治家--自视甚高的数学天才维拉尼（Cédric Villani）也有意入主巴黎市府。为能增进格里沃的机会，今年1月，维拉尼终被逐出本党。

Frankreich Cedric Villani Kandidat für die Parlamentswahlen (Getty Images/AFP/J. Saget)

数学天才维拉尼

末了，一落千丈。有关其背景，出现多种传言。确定的事实是，周四，推特上流传一段视频，显示一名正在自慰的男子--据称是格里沃。周五，这位政治家在新闻电视台BFMTV上抱怨这是对他本人及其家人的一场诽谤战。他称，"几个月来，我和我的家人一直遭受诽谤、虚假陈述、匿名攻击、……死亡威胁。"这位政治家未否认该录像的存在。另外，曝光平台Médiapart还提及了格里沃与并非他妻子的一名女子的暧昧聊天截屏。

俄罗斯行为艺术家是始作俑者？

著名俄罗斯行为艺术家帕夫连斯基（Pjotr Pawlenski）宣称，是他于上周将相关视频放上了他的曝光色情政治门户网站Pornopolitique.com的。该网站目前已遭封。过去数年里，帕夫连斯基有过不少耸人听闻的行为艺术活动，颇引人注目。

Pjotr Pawlenski demonstriert mit zugenähtem Mund gegen den Pussy-Riot-Prozess (Reuters)

因耸人听闻的抗议行为而有名：行为艺术家帕夫连斯基

几乎与马克龙上任同时，逃离俄罗斯的帕夫连斯基在法国获得政治庇护身份。不过，他也在该国品尝过监狱滋味，--他曾纵火巴黎的一家法兰西银行分行。

抨击政治阶层

公布一名政治家的私密图像材料，是否也应被视为一种政治行为艺术，对此，法国国内有争议。无论若何，帕夫连斯基本人强调了该视频的政治含意。他抨击法国政界自诩的完美无暇。帕夫连斯基对《自由报》说，"他（格里沃）总在那里声称看重家庭价值，要成为家庭市长，并称自己的妻儿可资作证。然而，他实际做的正好相反。"帕夫连斯基说，他是从与格里沃有关系的某人那里得到相关视频的。一个经典的"报复色情"故事是也。

然而，在法国，也有人猜测，可能是党内友人泄露了该视频。警方已暂时拘押了他的女友。根据这一猜测，该视频可能就来自她之手。也有人猜测，帕夫连斯基有意让女友下套勾引这位政治家。不过，迄今为止未听说有任何能佐证这些说法的证据。

Paris Präsident Macron (AFP/G. Fuentes)

随着格里沃下课，马克龙失去一名亲信

法国政治的时代更迭

从政界那里，格里沃获得超党派的声援。在法国，一位政治家的私人生活迄今被视为禁区。不过，在互联网时代，情况已发生变化。过去，记者们对政界高层人士的无数丑闻了如指掌但对之守口如瓶；现在，他们已然失去公众意见"水闸看管人"的功能。

如此，42岁的格里沃成了因婚外丑闻而栽跟斗的首位法国政界人士。他经由互联网递送性爱视频，也在法国国内的讨论中引起关注，多少也让这位马克龙亲信蒙羞。

警示

距地方选举只剩一个月，恰在此时，巴黎市长候选人更换，对马克龙而言，来得太不是时候。在法国，执掌首都，不仅极其光彩显赫，而且，在巴黎，前进党曾有过最高支持率。

不过，还在视频曝光前，赢得巴黎市长竞选便已非十拿九稳之事。根据近期民调结果，格里沃分别落于社会党籍的现任市长伊达尔戈（Anne Hidalgo）和保守党候选人达蒂（Rachida Dati）之后，排名第三，没有胜选希望。

Frankreich 75 Jahre nach der Befreiung von Paris (Getty Images/AFP/Z. Abdelkafi)

现任市长大有希望蝉联：社会党人伊达尔戈

在其它大城市，迹象也显示，拥有颇具政治历练干将的各老牌政党正卷土重来。盛起之初，马克龙的草根运动曾感招来众多半路出家者投入政治，而在成为执政党后失去旺势，而且明显失控。60个最大城市中，前进党内异议人士在16个城市里公开与本党的正式候选人叫板。不仅如此，退党、转党事件频发。黄背心运动和退休金改革抗议运动更如雪上加霜。至于下月选举，对58岁的比赞而言，重要的是如何摆脱丑闻阴影，得到尚能保全面子的票数。

  • Dominique Strauss-Kahn wird von der New Yorker Polizei abgeführt (Foto: DPA)

    法国：性、权力和政治

    性丑闻-so what？

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  • Magazin Closer, abfotografiert, Titelseite mit Hollande (Foto: DPA)

    法国：性、权力和政治

    骑着小摩会情人

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  • Francois Hollande und Valerie Trierweiler (Foto: DPA)

    法国：性、权力和政治

    感谢这一刻

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  • Sarkozy mit Carla Bruni (Foto: AFP)

    法国：性、权力和政治

    离婚时间正好

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  • Jacques Chirac küsst eine Frau (Foto: AFP)

    法国：性、权力和政治

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  • Familien von Mitterrand (Foto: DPA)

    法国：性、权力和政治

    双重生活

    另一名第一夫人达妮埃尔·密特朗（Danielle Mitterrand）可就没这么直言不讳了。她的丈夫弗朗索瓦·密特朗于1981到1995年期间担任法国总统。她更会保守秘密。丈夫去世后才被人爆料：总统生前过着双重生活：表面上他是和达妮埃尔（前左）生活在爱丽舍宫里，同时又和情人安娜•潘若（后左）有两个私生子。两个女方家庭均出席了他的葬礼。

  • Giscard d'Estaing mit Prinzessin Diana (Foto: DPA)

    法国：性、权力和政治

    总统和王妃

    德斯坦于1974至1981年期间担任总统，人们曾对他的恋情生活一度议论纷纷。这和他自己也是不无关系的。2009年，他推出小说《总统和王妃》。外界由此不禁猜测：德斯坦曾和英国王妃戴安娜曾有染？德斯坦回应称，小说的内容是虚构的。

  • Georges Pompidou mit seiner Frau Claude (Foto: AFP)

    法国：性、权力和政治

    蓬皮杜夫人的“丑闻”

    法国前总统蓬皮杜则成为一起性丑闻的受害者，确切地说，是他的夫人。阿兰德龙的保镖马尔科维奇（Stevan Markovic）因为举办性爱派对而臭名昭著。当被杀害的马尔科维奇被发现后，蓬皮杜夫人在性爱派对上的照片也出现在人们的视野里。之后才查清，照片是伪造的。

    作者: Christoph Ricking


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法国：性、权力和政治

一场性丑闻可能会葬送一名政客的前程。法国人对于他们领导人的桃色新闻却似乎不以为然。几乎所有的法国顶级政客都通过此类新闻上过头条。 (08.02.2015)  

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