报复美国暗杀行动 伊朗朝美军基地射飞弹

(德国之声中文网) 根据数家通讯社报导，当地时间周三 (1月8日) 凌晨，伊朗革命卫队朝美军驻伊拉克最大的空军基地发射火箭弹。目前伤亡状况不明。伊朗革命卫队已出面称其为主谋。美国五角大厦也证实，美国驻伊拉克的「阿萨德空军基地」（ Ain al-Assad airbase ）遭数10枚火箭弹攻击。

伊朗革命卫队声称，「阿萨德空军基地」已遭全面摧毁，但目前德国之声无法单方面证实该基地确切的受损情况。 美国有线电视网CNN的记者斯屋托 (Jim Sciutto) 在推特上写道，目前已知有驻点「阿萨德空军基地」的伊拉克人员受到波及，但确切伤亡情况仍不明。

消息传出不久后，伊朗媒体报导革命卫队发动了第二波的火箭弹攻势，一名匿名的美国官员表示导弹击中了美国位于伊拉克埃尔比勒 (Irbil) 附近的一个军事设施。 通讯社消息显示，该军事设施即有可能是打击「伊斯兰国」联军驻守的基地。德国军队原本也是驻守该基地，但德国已于周二撤离大部分军事人员。

德国军事发言人向德新社表示：「我们与驻伊拉克的德军保持密切联系，他们目前都很安全。 」消息指出，目前已知伊朗的两波攻击波及了美国驻伊拉克的「阿萨德空军基地」，以及位于埃尔比勒的军事设施。

五角大厦也在第一时间表示，他们将采取相关措施确保驻点伊拉克的美军人员与盟军的安危。伊朗国家电视台对美国及其盟友发出警告，说若他们反击的话，将会招致更多报复行动。 美国白宫说总统特朗普已获得相关简报，正在密切监视局势，并与国安团队进行磋商。

美国众议院议长佩洛西也在推特上发文表示，她正在密切关注伊朗空袭的发展。 她写道：「我们必须确保驻伊美军的安危，美国政府也该避免不必要的挑衅行为，并同时要求伊朗停止所有暴力行为。 美国与全世界都无法承担开战的后果。 」

杨威廉/夏立民 (路透社、美联社、法新社)