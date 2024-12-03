报复美国新一轮芯片战 中国收紧出口管制

在美国对中国的半导体行业推出新一轮技术出口管制的次日，中国宣布了加强关键矿产和两用物项出口的新规定，原则上禁止对美国出口镓、锗、锑、超硬材料。

（德国之声中文网）中国商务部周二（12月3日）宣布，加强相关两用物项对美国出口管制，其中包括禁止两用物项对美国军事用户或军事用途出口，以及原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口；对石墨两用物项对美国出口，实施更严格的最终用户和最终用途审查。石墨是制造电动汽车电池的关键材料。

上述措施进一步加强了中国政府去年开始实施的对重要矿产品出口的限制。去年北京已要求镓和锗的出口商提供最终接收者的信息，并详细说明其最终用途。今年8月开始限制锑的出口。

中国商务部在公告中称，做出最新决定是为了"维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务"。

据路透社报道，美国是中国第四大和第五大锗和镓出口市场，但中国海关的数据显示，今年截至10月，中国还没有向美国出口锻造和未锻造的锗或镓。

中国镓产量占全球的94% 图像来源: DERA/BGR

回应新一轮芯片战

根据欧盟今年发布的一份报告，中国镓产量占全球的94%，镓用于集成电路、LED和光伏板。对于光纤电缆、太阳能电池和红外技术必不可少的锗，中国占全球产量的83%。去年，中国开采的锑占全球开采量的 48%。锑被用于弹药、红外导弹、核武器和夜视镜等军事用途，以及电池和光伏设备。

此前，美国对中国半导体行业发起了新一轮打压。周一，华盛顿方面宣布对向包括芯片设备制造商北方华创、拓荆科技和新凯来在内的140家中国公司出口进行出口管制，此次限制计划还瞄准了出口到中国的先进存储芯片和更多芯片制造工具。

此举是拜登政府为阻止中国获取和生产能够推动人工智能军事应用，或以其他方式威胁美国国家安全的芯片能力所采取的最后一批大规模行动之一。中国商务部周一回应批评美国的半导体出口管制措施是"典型的经济胁迫行为和非市场做法"。

更多工具：安全审查

除了对关键矿物和军民两用物项的出口管制，有分析认为中国还有其他选项可报复美国的技术压制。路透社报道称，工具之一是安全审查。

去年5月，中国政府宣布禁止从美国存储芯片制造商美光（Micron）采购部分产品，原因是该公司未能通过安全审查。此举被认为是中美芯片战中中国的首次报复行动之一。

有担心认为美国科技巨头英特尔可能成为未来攻击目标。中国网络安全协会（CSAC）指控这家美国公司 "不断损害 "中国的国家安全和利益，并称其在中国销售的产品应接受安全审查。

不可靠实体清单

另一个工具是"不可靠实体清单"。中国政府在特朗普第一任总统任期间制定了这份清单，并威胁要禁止美国公司在中国从事进出口和投资。迄今为止，这份名单包括了参与对台军售的美国公司，如洛克希德·马丁公司和雷神（RTX）导弹与防务公司。

中国9月宣布将调查旗下拥有时尚品牌Tommy Hilfiger和Calvin Klein的美国PVH集团，理由是该公司在不可靠实体名单（UEL）框架下 "不公正地抵制 "新疆棉花和其他产品。这是中国政府首次对一家为遵守美国规定而将新疆棉从其供应链中移除的公司采取行动。

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周二（12月3日），中国汽车工业协会、中国半导体行业协会、中国互联网协会、中国通信企业协会发布声明，表示美国相关芯片产品不再安全、不再可靠，建议相关企业谨慎采购美国芯片。

四协会均表示，美方滥用出口管制手段封锁和打压中国，已经动摇业界对美国芯片产品的信任和信心。半导体行业协会警告其反噬效应影响了美国芯片产品的稳定供应；通信企业协会呼吁政府开展关键信息基础设施供应链安全调查。

（路透社等）

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