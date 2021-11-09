报复欧盟！白俄罗斯用难民当武器

（德国之声中文网）来自中东地区的难民以前很少走这条线路。但过去几个月以来，越来越多的难民借道白俄罗斯进入波兰，然后越过德波边界进入德国。地处德国东部的勃兰登堡州已经有大批难民涌入。今年8月，当地记录在册的越境难民为209例，9月份难民人数升至1164人，10月份截至目前已经有大约2000人非法入境。

德国同波兰拥有460公里的共同边界线，除勃兰登堡州之外，还有梅前州以及萨克森州同波兰接壤。联邦警察署提供的数据显示，今年以来共记录了5700起非法入境事件，涉事难民主要来自伊拉克和叙利亚。 德国公众社会目前最为关心的问题是，德国有足够的人力财力使这场难民危机得到人道解决吗？难民危机会不会进一步加剧呢？

很多德国人对2015年的难民危机还记忆犹新，当时数十万难民涌入德国，令毫无准备的德国社会感到措手不及。今年截至目前，共有大约八万人在德国提出庇护申请，比2015年时少了很多。不过，布林克豪斯（ Ralph Brinkhaus）等政界人士已经发出警告称，难民人数有可能会进一步飙升。联邦议院基民盟基社盟议会党团代表团主席布林克豪斯表示，事态有可能会进一步升级。他强调，2015年的危机就是因为当时没有对一些预警信号予以足够关注，类似的错误今年不应该重演。

萨克森州长迈克尔·克雷茨默 (Michael Kretschmer)则表示，当前的难民潮当然是一个挑战，但完全不能和2015年相提并论。他表示，现在应当扩建难民收容设施，以便为他们提供"适当的食宿条件"。

根据欧盟的所谓都柏林指令，难民必须在他进入的第一个欧盟国家提出庇护申请。但正如德国内政部长泽霍费尔所说的那样，这条法律在很多情况下已经失去了效力。进入波兰的难民本应在波兰提出避难申请，但他们当中的绝大多数会继续前往德国。尽管如此，德国政府不会关闭德波边界。

难民变成了政治武器

德国联邦内政部长泽霍费尔（Horst Seehofer）表示，此次难民潮的起因是"由白俄罗斯政府组织参与、至少是提供过支持的蛇头行动，由此“移民成了政治施压的武器，这是双重威胁的新形式”。

作为对欧盟制裁白俄罗斯的回应，白俄罗斯总统卢卡申科此前曾表示，他将不会继续阻止难民借道白俄罗斯前往欧盟。泽霍费尔说，俄罗斯也在其中扮演了一定的角色，他无法想象，这股难民潮没有得到莫斯科的默许。

社民党议会党团外交政策发言人施密特（Nils Schmid)也认同泽霍费尔的看法。他说："我们必须看清这次难民问题的实质，它是白俄罗斯独裁者操控的人口买卖行为。如果我们想制止这一行为，我们就必须制止第三国航空公司将难民送往白俄罗斯，然而再借道白俄罗斯进入欧盟。"

目前工作中最大的挑战是"如何在疫情期间有条不紊的接纳难民。白俄罗斯属于新冠疫情高风险地区，借道白俄罗斯进入德国的难民必须分批接受隔离，然而隔离设施的容纳量却非常有限。目前这里接纳了1600人，但隔离设施的上限则为2100人，显然要想从根本上解决难民问题，必须通过外交手段。

据悉，一家伊拉克航空公司已经叫停了飞往白俄罗斯的航线。德国希望欧盟能够采取进一步的措施，比如对白俄罗斯及问题航班实施进一步的制裁。

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