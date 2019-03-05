 报复孟晚舟案？中国向加拿大油菜籽开刀 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.03.2019

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时政风云

报复孟晚舟案？中国向加拿大油菜籽开刀

中加关系没有修复迹象，反而不断扩大战线。 在这场外交风暴之中，中国瞄准加拿大的出口命脉﹕油菜籽。

Kanada Biotreibstoff Anbau Raps (picture-alliance/All Canada Photos/D. Reede)

加拿大是油菜籽出口大國，中國也是其大客戶，18.8 亿美元的油菜籽。圖為加拿大一個出產生物燃油的油菜籽田。

(德国之声中文网) 加拿大谷物加工厂商「李察逊国际公司」(Richardson International Ltd) 3月5日证实，该公司被中国禁止进口油菜籽，原因未明。 对于媒体的查询，中国当局未作出响应。

李察逊国际公司不仅是加拿大最大的谷物加工企业，也是全球最大的油菜籽进口商之一。 3月1日，中国海关总署在网站公布最新的进口许可名单，结果李察逊国际公司的油菜籽出口资格被取消，公司发言人随后确认此消息。

加拿大外交部长方慧兰 (Chrystia Freeland) 表明非常关注此事，当局会优先处理。 这位外交官本身也是油菜籽农的女儿，她说﹕「我们不相信这件事有任何科学依据... 我们正非常、非常努力地与中国政府解决此问题。 」

Symbolbild Diplomatie China Kanada (Getty Images/AFP/J. Lee)

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孟晚舟引渡审讯启动前夕，中方阵营频频出招。中国当局此时再释出对加拿大不利的消息，两名被捕加籍公民面临严重指控；华为则剑指美国《国防授权法》，计划与华盛顿对薄公堂。 (05.03.2019)

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随着第三名加拿大公民在中国被捕，中加关系进一步趋于紧张。孟晚舟事件使加拿大政府陷入了两难的尴尬境地。 (21.12.2018)

政治问题 经济报复？

加拿大和中国正因华为财务长孟晚舟案而势成水火。 孟晚舟引渡到美国的审讯将于当地时间3月6日开始，而就在前天 (3月4日) 中国官媒放风指两名被捕的加拿大人涉嫌窃取中国情报，将会启动司法程序。

如今加拿大的谷物龙头被禁，将会令加拿大政府更加头疼，尤其是对国内经济的打击。

包括油菜籽在内的产油植物原料，一直是加拿大对华出口最多的产品，光是2017年就占总出口量的17%。 中国每年向加拿大购买价值18.8亿美元的油菜籽，在目前的情势下，其他出口商恐怕也会受拖累。

事实上，早在上个月就已传出中国当局延缓加拿大出口油菜籽的清关工作。 加拿大的遭遇令外界联想到，中国也向其他关系不佳的国家使出类似手段，另一个例子是澳洲。 澳洲当局指控中国干预当地的内部事务，导致两国从2017年起关系转差，中国海关部门自此减慢处理澳洲进口煤矿的清关手续。

李芊/杨威廉 (路透社等)

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