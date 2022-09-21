 报复克里米亚大桥被炸？俄罗斯导弹攻击基辅 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.10.2022

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时政风云

报复克里米亚大桥被炸？俄罗斯导弹攻击基辅

乌克兰首都遭到俄罗斯导弹袭击，这是6月以来的第一次。俄罗斯升级战争行动，乌克兰政府和民众的斗志是否因此而遭到打击？

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