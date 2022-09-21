报复克里米亚大桥被炸？俄罗斯导弹攻击基辅

乌克兰多地发生爆炸 德使馆签证处遭炮击

在俄罗斯袭击乌克兰南部的扎波罗热后，乌克兰总统泽连斯基形容炮击为“绝对的邪恶”。本周一，包括基辅在内的乌克兰多个城市受到导弹袭击，德国驻基辅大使馆的签证处也被炮火击中。与此同时，俄罗斯总统普京称乌克兰情报机构是刻赤大桥爆炸背后的指使者。