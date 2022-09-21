报复克里米亚大桥被炸？俄罗斯导弹攻击基辅

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乌克兰首都遭到俄罗斯导弹袭击，这是6月以来的第一次。俄罗斯升级战争行动，乌克兰政府和民众的斗志是否因此而遭到打击？
连接俄罗斯和被其吞并的克里米亚半岛的刻赤大桥发生爆炸之后，莫斯科方面称，调查仍在进行，桥梁已经部分恢复通车。乌克兰方面虽然此前一直宣称要夺回克里米亚半岛，但是在此次爆炸发生后并未直接宣称对此事负责，只是加以嘲讽。
乌克兰遭到俄罗斯导弹大规模袭击后，泽连斯基称防空系统是目前最为重要的。美国、德国均表示将在短期内向基辅输送这类武器。
俄乌战争爆发以来，允许俄军过境、却拒绝派兵参战的白俄罗斯始终态度暧昧。不过，明斯克现在公开指责乌克兰“准备袭击白俄罗斯”，并且以此为由宣布和俄军共同组建一支部队。
在俄罗斯袭击乌克兰南部的扎波罗热后，乌克兰总统泽连斯基形容炮击为“绝对的邪恶”。本周一，包括基辅在内的乌克兰多个城市受到导弹袭击，德国驻基辅大使馆的签证处也被炮火击中。与此同时，俄罗斯总统普京称乌克兰情报机构是刻赤大桥爆炸背后的指使者。
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