报复以军空袭 真主党向以色列发射火箭弹

以色列军方表示，真主党夜间从黎巴嫩向以色列北部发射火箭弹。据报道，火箭弹击中了建筑物，落在比以往更深入以色列的地区。一位联合国官员警告，随着暴力升级，区域性的“灾难”迫在眉睫。

（德国之声中文网）黎巴嫩的真主党周日（9月22日）凌晨向以色列北部更广更深的地区发射超过100枚火箭弹。据报道，一些火箭弹击中了建筑物，并落在靠近以色列港口城市海法（Haifa）的地区，造成建筑物受损。

在此之前，以色列战机对黎巴嫩发动了近一年来最猛烈的空袭。自去年 10 月极端伊斯兰组织哈马斯袭击以色列后，双方战事加剧。

在加沙战争爆发近一年后，以色列表示打算将重点转向北部边境，对抗伊朗支持的黎巴嫩真主党。以色列军方发言人哈加里（Daniel Hagari）周六表示，数十架以色列战机正在对黎巴嫩南部的真主党目标进行"广泛"打击。

以色列基里亚特·比亚利克村多栋建筑遭真主党发射的火箭弹摧毁 图像来源: Shir Torem/REUTERS

真主党称其行动是为了支持哈马斯。而分析人士称，本周真主党遭到了沉重打击；尽管真主党的作战能力并未被摧毁，但其通讯系统遭到致命袭击，精锐部队的领导层也遭到削弱。

周五，以色列的一次空袭击毙了真主党精锐部队的指挥官易卜拉欣·阿基尔(Ibrahim Aqil)，预计周日在贝鲁特举行的葬礼将吸引大批民众参加。

联合国黎巴嫩问题特别协调员亨尼斯-普拉斯哈特（Jeanine Hennis-Plasschaert）在社交媒体平台 X 上表示，"该地区正处于一场迫在眉睫的灾难的边缘"，她也强调，没有任何军事解决方案能够使任何一方更加安全。

黎巴嫩公共卫生部表示，以色列周五对贝鲁特南部一个真主党据点的袭击已造成45人死亡。

真主党火箭弹打击范围进一步深入以色列

以色列军方表示，周日凌晨真主党从黎巴嫩向以色列发射了100多枚火箭弹。据美联社报道，一些火箭弹落在以色列北部的海法附近，至少有三人受伤，汽车和建筑物受损。路透社报道称，几座建筑物遭到袭击，其中一座靠近海法的房屋受损严重。

以色列军事发言人绍沙尼（Nadav Shoshani）对法新社表示，"数以万计的民众不得不在以色列北部的防空洞中避难"。

以军称，作为回应，以色列对黎巴嫩南部的真主党目标进行了打击。绍沙尼称此举是"为了防止更大规模的攻击"。

以色列的救援单位表示，至少有四人被弹片炸伤，其中三人在海法附近。救援队对伤者进行了救治，目前尚无死亡报告。居民被指示留在防空洞或安全室附近。

真主党称，它向以色列拉马特·大卫空军基地连续发射数十枚火箭弹，这是自敌对行动开始以来最大规模的交火。

周日，以色列对黎巴嫩南部真主党目标发动空袭 图像来源: Rabih Daher/AFP/Getty Images

以色列国防军随后表示，战机周日继续打击"真主党的数十个恐怖目标，包括位于黎巴嫩南部多个区域的发射装置和军事结构"。

以色列国防军周六袭击了黎巴嫩境内约 290 个目标，这是自2023年10月7日哈马斯对以色列发动恐袭以来最密集的一次袭击。

以色列总理内塔尼亚胡周日表示，以色列最近几天以令其无法想象的方式打击了黎巴嫩真主党。"如果真主党还没有理解这一信息，我向你们保证，它将理解这一信息。"

（法新社、美联社、路透社）

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