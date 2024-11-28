报复乌克兰使用美国导弹 俄罗斯袭击能源设施

据乌克兰媒体报导，俄罗斯对乌克兰多地发动巡航导弹攻击，乌克兰全境发布空袭警报。乌克兰官员表示，该国能源基础设施遭袭。俄罗斯总统普京称，这是对乌军使用美国导弹攻击俄罗斯的回应。

（德国之声中文网）乌克兰媒体报道称，俄罗斯巡航导弹周四（11月28日）对乌克兰城市敖德萨、克罗皮夫尼茨基、哈尔科夫、罗夫诺和卢茨克进行了大规模袭击，爆炸声响彻这些城市，导致西部、南部和中部地区超过百万人断电。乌克兰空军表示，当晚俄罗斯发动了12次攻击。

乌克兰能源部长加卢申科（German Galushchenko）称，敌方的攻击针对了关键基础设施。“全国各地的能源设施正在遭受攻击。”加卢申科表示，国家电网运营商已 “实施紧急断电”。

乌克兰军方报告称，多个地区正遭受导弹威胁。乌克兰空军在Telegram上表示：“由于导弹威胁，全乌克兰全境已拉响空袭警报。”

乌克兰总统泽伦斯基在Instagram发文称，在几个地区，记录到使用集束弹药的攻击，目标是民用基础设施，“这是俄罗斯恐怖主义战术的卑鄙升级”。

他还敦促西方领导人提供更多防空系统，以抵御冬季的俄罗斯袭击。

乌克兰空军表示，他们击落了俄罗斯夜间发射的91枚导弹中的79枚。同时，还击落了97架无人机中的35架，其余无人机则“从雷达屏幕上消失”或被电子干扰系统拦截。

但乌克兰官员也承认，至少有一些导弹击中了目标。

普京称，对乌克兰基础设施的大规模攻击是对乌克兰使用美国导弹攻击俄罗斯领土的回应 图像来源: Gavriil Grigorov/Russian Presidential Press and Information Office/TASS/dpa/picture alliance

普京：对乌克兰使用美国导弹攻击俄罗斯的回应

俄罗斯总统普京称，对乌克兰基础设施的大规模攻击是对乌克兰使用美国导弹攻击俄罗斯领土的回应。普京在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行的前苏联国家军事联盟会议期间表示，俄罗斯军方当夜使用了90枚类似导弹和100架无人机，攻击了17个目标，其中包括军事设施和国防工业设施。“我们实施了全面打击。”

“这是对（美制）ATACMS导弹持续攻击我国领土的回应。”

普京威胁道：“正如我多次所说，我方会做出回应。”

普京称，俄罗斯军事指挥部正在选择打击乌克兰的目标，并威胁未来的打击目标可能是基辅的政府大楼。

乌克兰全境发布空袭警报 图像来源: Andreas Stroh/Zumapress/picture alliance

超过100万乌克兰人因俄罗斯袭击断电

地区官员表示，周四凌晨的俄罗斯空袭已导致超过100万乌克兰人无电可用。

利沃夫州州长科兹茨基(Maksym Kozytskyi)在社交媒体上发文称：“截至目前，利沃夫地区有52.3万户断电。”

与此同时，西北部罗夫诺州州长科瓦尔（Oleksandr Koval）表示，该州有 28 万多户家庭停电。一些学校已被要求远程授课。

据沃伦地区行政长官鲁德尼茨基（Ivan Rudnytskyi）表示，该地区也有21.5万户断电。

乌克兰总统办公室主任叶尔马克（Andrii Yermak）称，俄罗斯囤积导弹，准备在寒冷季节打击乌克兰基础设施。

“他们得到了疯狂盟友的帮助，包括来自朝鲜的支持，”他在Telegram上写道。

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（法新社、路透社、美联社、德新社）

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