报喜也报忧 两岸三地十一怎麽过？

(德国之声中文网) 10月1日是中华人民共和国国庆69週年，北京天安门在清晨如常举行升国旗仪式，数以万计民众到场观看。

国际舞台上多国磨擦频频，中国的外交态度备受关注。中国总理李克强在国庆前夕的招待会上强调，开放是中国迈向现代化的必然选择。

「要坚决维护基于规则的多边主义体系，积极推动更高水平的对外开放，维护自身发展利益，与世界各国分享发展机遇和发展成果。...我们愿同世界各国一道，在相互开放、优势互补中拓展合作新空间。」他重申改革发展是解决中国一切问题的关键，任何「风云变幻」都不会动摇其决心。

中国国家主席习近平则在国庆前夕巡视军队。

官媒新华社报导，习近平在9月27日至28日到沉阳辽宁视察79集团军，登上中国国产的「直-10」武装直升机操控机载武器及观瞄系统，了解主战装备及观看演练。

报导引述习近平指﹕「全面加强练兵备战，加快提升打赢能力。...贯彻新时代党的强军思想和新形势下的军事战略方针。」

他随后接见军队干部时表示，军队要克服背离实战的思想行为，把实战要求落实到练兵备战，「牢牢掌握战略和战役主动权」。

香港

香港政府在10月1日举行中国国庆酒会，行政长官林郑月娥致辞时说﹕「在今日庆祝国庆之际，就让我们勿忘『一国两制』的初心，牢记维护国家主权、安全、发展利益的使命，和国家同发展、共繁荣，迎来更美好的未来。」

过去一年，香港民族党被取缔、一地两检正式上路，再有民主派人士被禁参选等，掀起对一国两制的质疑。她再次引述习近平在回归二十週年访港时的讲话，强调一国两制首先是为了实现和维护国家统一，必须坚守「一国」原则，正确处理特区和中央的关係。

而民主派政党社民连则在会场外示威，参加者手持写着「人民未当家，没有国庆，六四未追究，只有国殇」的标语，反对基本法二十三条立法、要求结束一党专政等，并焚烧抗议信。

在同日下午，多个民主派政团也将一如以往举办国庆游行，今年主题是「拒绝危城，没有安全国家，哪有国家安全」，抗议港府以国安理由取缔主张港独的香港民族党，开了九七年后首个坏先例。

台湾

台湾（中华民国）官方国庆是10月10日，但民间有政团庆祝对岸的国庆日。台湾苹果日报报导，主张两岸统一的中华统一促进党9月30日在台北市中心举行「国庆活动」，现场挂起五星旗。由于集会未经申请核准，台北市警方多次举牌警告，要求主办方解散群众。最终活动进行约一小时后宣告结束。

李芊/罗法 (综合报道)