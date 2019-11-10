报告：G20国家吃肉太多！

（德国之声中文网）根据一项周四发布的调查报告，在全球工业化程度最高的20个国家当中，只有印度和印尼的居民饮食所造成的碳排放足够低，满足了巴黎气候保护协定所设置的目标。而阿根廷、巴西、加拿大、德国和美国等国的食品消费碳排放都严重超标，主要原因就是红色肉类和奶制品的消费量居高。

世界自然基金会的坎帕利（Joao Campari）表示："这份报告清楚体现了G20国家的食品消费量过高，不具有可持续性，如果全世界都按照这些国家的饮食习惯来生活，那么可能需要消耗地球现有资源的7.4倍。"

富裕的国家所消费的红肉和奶制品量，远远超过这些国家自己设定的居民饮食营养指南标准，而且在专家看来也是非常不利于地球可持续性发展的。

不吃肉也可以补铁 搭配食用 一般来说，人们食用含铁比较高的植物后，铁比较容易与钙和磷酸盐结合，而后两种元素不利于血液对铁的吸收。如果能够服用含维生素C比较高的食物，则能够促进铁的吸收。还有一点切忌，咖啡、红茶、牛奶不利于铁的吸收，所以如果要补铁，也要慎用这几种饮品，至少不要与含铁食物一起服用。

不吃肉也可以补铁 南瓜子 南瓜子含铁很丰富，每100克含铁12.5毫克。此外，南瓜子也含有丰富的维生素A，B，C和亚油酸，都是有益于身体健康的营养成分。

不吃肉也可以补铁 芝麻 100克芝麻含铁10毫克，也是含铁丰富的植物之一。此外，芝麻还富有多种不饱和脂肪酸、蛋白质，以及镁、钙和维生素B。

不吃肉也可以补铁 苋米 苋米（也称“千穗谷”）含铁也较丰富，每100克含9毫克铁。这一主要产自南美的谷类植物还有一个优点，比起同类谷物来，它所含的碳水化合物较少，植物蛋白和不饱和脂肪酸含量却很高，同时含有丰富的钙和锌。

不吃肉也可以补铁 小扁豆 每100克小扁豆含铁8毫克，也算是含铁高的植物，而且植物蛋白和粗纤维含量高，食用少量就能充饥，还有助于消化。

不吃肉也可以补铁 开心果 不吃肉但想补铁的人食用开心果应该很开心，因为每100克开心果含7.3毫克铁。而且咸味开心果也是大众喜爱的零食，不过血压高的人要注意了，尽量食用原味开心果。

不吃肉也可以补铁 荞麦片 100克荞麦片含铁4.5毫克。这种植物还含有丰富维生素B和锌、锰等矿物质。此外，科学检测发现，荞麦片中的可溶性和非溶性膳食纤维还有利于降低胆固醇。

不吃肉也可以补铁 菠菜 菠菜一直被认作是含铁最丰富的植物。不过后来通过进一步检测，发现曾经计算的含量过高，100克菠菜含铁量为4.1毫克，也算不错啦，不过不如南瓜子。



由挪威非营利性组织EAT所发布的这份《饮食共创更美好未来》（Diets for a Better Future）报告，主要聚焦于G20国家的国民饮食营养指南以及实际的食品消费水平。G20包含了世界上19个最大的经济体以及欧盟。

"这份报告显示，如果食品体系要在地球所能承受范围之内，实现有利于居民健康和福祉的饮食方式，还有很长的路要走。不过，好消息是，对于政府、企业和公民个人来说，可以做很多的事情，在现有的行动基础上去实现双赢"，伦敦大学食品政策中心的豪克斯教授（Corinna Hawkes）表示。

可持续式的食品消费可以预防疫病大流行

巴黎气候保护协议的目标是，将全球平均气温升高的幅度控制在1.5摄氏度以下。G20国家饮食消费所留下的"碳足迹"，在全球已经占到高达75%的比例。而这些国家的人口在全球总人口中才占到64%。

在这些富裕国家，食品的浪费问题尤其严重。调研报告的负责人洛肯（Brent Loken）表示："目前的疫情显示了我们的食品体系存在很大问题。"

他解释道："我们每天吃的食物，这些食品生产的方式，都是造成COVID-19这样有致命威力的病毒扩散的关键因素。如果人们转换到健康且具有可持续性的饮食模式，将会减少未来爆发疫病大流行的风险。"他认为，瘟疫的流行正是人类与自然之间关系扭曲的体现，而人类生产和消费食物的方式正是其中核心所在。

红肉和奶制品是罪魁祸首

全球通过食品消费而产生的碳排放中，有四成都是来自畜牧业，还有食物的浪费，余下的部分主要来自大米的种植加工、肥料的使用、土地改造，以及为了种植商用作物而进行的和伐林造田。

适当摄取坚果和水果有利于健康

其中，红色肉类和奶制品是G20国家饮食结构中最不符合可持续发展，也是过度消费最为严重的品类。

这份报告还指出，很多国家本身制定的国民饮食指南中红肉和奶制品的建议摄取量就已经超出国际通用标准。以德国为例，政府建议的居民红肉每日摄取量是50克，实际人均每日消费量是将近110克。但实际上全球认可的建议摄取量是每日最多28克。

在G20国家当中，阿根廷和美国是饮食消费结构最不利于可持续发展的。

与此同时，几乎所有国家都存在坚果类和豆类食品摄取量不足的问题。洛肯表示："国民饮食结构指南是各国政府可以利用的杠杆，有助于推动居民饮食结构向着更为健康、可持续也更稳固的方向转变。"

在G20集团当中，大多数国家的食品指南还纳入了一些有关食品生产和管理的规则，所以对于有效控制食品行业的碳排放也起到关键作用。

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