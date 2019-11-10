报告：G20国家吃肉太多！

根据一项调查，如果全世界居民都按照G20国家的饮食结构来吃饭的话，七个地球的资源也不够吃的。尤其是红肉和奶制品消费量过大导致碳排放超标，而德国和美国在这方面都是反面典型。
（德国之声中文网）根据一项周四发布的调查报告，在全球工业化程度最高的20个国家当中，只有印度和印尼的居民饮食所造成的碳排放足够低，满足了巴黎气候保护协定所设置的目标。而阿根廷、巴西、加拿大、德国和美国等国的食品消费碳排放都严重超标，主要原因就是红色肉类和奶制品的消费量居高。
世界自然基金会的坎帕利（Joao Campari）表示："这份报告清楚体现了G20国家的食品消费量过高，不具有可持续性，如果全世界都按照这些国家的饮食习惯来生活，那么可能需要消耗地球现有资源的7.4倍。"
富裕的国家所消费的红肉和奶制品量，远远超过这些国家自己设定的居民饮食营养指南标准，而且在专家看来也是非常不利于地球可持续性发展的。
由挪威非营利性组织EAT所发布的这份《饮食共创更美好未来》（Diets for a Better Future）报告，主要聚焦于G20国家的国民饮食营养指南以及实际的食品消费水平。G20包含了世界上19个最大的经济体以及欧盟。
"这份报告显示，如果食品体系要在地球所能承受范围之内，实现有利于居民健康和福祉的饮食方式，还有很长的路要走。不过，好消息是，对于政府、企业和公民个人来说，可以做很多的事情，在现有的行动基础上去实现双赢"，伦敦大学食品政策中心的豪克斯教授（Corinna Hawkes）表示。
可持续式的食品消费可以预防疫病大流行
巴黎气候保护协议的目标是，将全球平均气温升高的幅度控制在1.5摄氏度以下。G20国家饮食消费所留下的"碳足迹"，在全球已经占到高达75%的比例。而这些国家的人口在全球总人口中才占到64%。
在这些富裕国家，食品的浪费问题尤其严重。调研报告的负责人洛肯（Brent Loken）表示："目前的疫情显示了我们的食品体系存在很大问题。"
他解释道："我们每天吃的食物，这些食品生产的方式，都是造成COVID-19这样有致命威力的病毒扩散的关键因素。如果人们转换到健康且具有可持续性的饮食模式，将会减少未来爆发疫病大流行的风险。"他认为，瘟疫的流行正是人类与自然之间关系扭曲的体现，而人类生产和消费食物的方式正是其中核心所在。
红肉和奶制品是罪魁祸首
全球通过食品消费而产生的碳排放中，有四成都是来自畜牧业，还有食物的浪费，余下的部分主要来自大米的种植加工、肥料的使用、土地改造，以及为了种植商用作物而进行的和伐林造田。
其中，红色肉类和奶制品是G20国家饮食结构中最不符合可持续发展，也是过度消费最为严重的品类。
这份报告还指出，很多国家本身制定的国民饮食指南中红肉和奶制品的建议摄取量就已经超出国际通用标准。以德国为例，政府建议的居民红肉每日摄取量是50克，实际人均每日消费量是将近110克。但实际上全球认可的建议摄取量是每日最多28克。
在G20国家当中，阿根廷和美国是饮食消费结构最不利于可持续发展的。
与此同时，几乎所有国家都存在坚果类和豆类食品摄取量不足的问题。洛肯表示："国民饮食结构指南是各国政府可以利用的杠杆，有助于推动居民饮食结构向着更为健康、可持续也更稳固的方向转变。"
在G20集团当中，大多数国家的食品指南还纳入了一些有关食品生产和管理的规则，所以对于有效控制食品行业的碳排放也起到关键作用。
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