 报告：2018中国人口增速继续放缓 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.01.2019

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时政风云

报告：2018中国人口增速继续放缓

劳动年龄人口减少、老龄人口增加——随着人口增速的放缓，中国可能会面临一系列社会问题。

China Peking Wandzeitung im Beihai Park (picture alliance/dpa/C. Mohr)

在北京北海公园看报的老年人

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在社会人口普遍老化情况下，中国决定取消一孩政策。区域其他国家也面临高龄化社会带来的挑战。德国之声带您了解中国、伊朗、印度和日本的状况。 (02.09.2018)

奥地利学者以一种新的研究方法推算出不同国家老龄化达到峰值的年份。此外，研究者还重新定义了老年：在德国至少72岁以上。 (02.07.2017)

《人民日报》发表发表文章呼吁政府采取针对性措施解决低生育率问题。时评人长平认为，此前的一胎政策和如今的二胎政策，以及将来的多胎政策，都是没有本质差异的计划生育政策，其核心是人权缺位。　 (07.08.2018)

周五发表的一份研究报告显示，中国八旬以上老人的人数和比例增加，但其肢体和认知能力却不如过去的同龄人。 (12.03.2017)

（德国之声中文网）中国国家统计局周一（1月21日）公布的数字显示，2018年，中国大陆总人口为13.95亿，比上年末增加530万人。全年出生人口1523万人，人口出生率为10.94‰。

数十年里，中国致力于放慢人口增长，视人口众多是社会经济发展陷阱。现在，该国却遭遇出生率大幅下降问题，情形类似日本、韩国及其它东亚国家。

近年来，人口增速放缓、曾以为取之不竭的劳动力储备见少，日益引发忧虑。受教育程度更高的年轻人面对更复杂、但选择也更多的职业前景，不急于像父母那样考虑结婚成家生子。

一名26岁的北京职员表示，他这一代人中有很多是独生子女，更顾自己，不太想要孩子。

当局估计，中国人口将于2029年达到峰值，为14.42亿，其后便开始下降。

世界人口第二大国印度已尝试放慢人口增速。据联合国提供的数字，这个月，该国总人口将是13.62亿。

不过，中国人口状况还含有另一个不平衡问题：2018年，人口总数中男性多于女性3000万。造成这一现象的主要原因被认为是数十年推行的一胎政策，而该国文化中原有重男轻女传统。

2016年，中国人口增加1700多万；2017年，该国中止实施一胎政策。不过，此举迄今尚未见效。

Infografik Bevölkerungsentwicklung Jung Alt Asien EN

联合国人口发展预测：2060年中国的老龄人口比例将达到30%以上

鉴于劳动年龄人口数量在总人口中的占比连年下降，政府正面临日益严重的社会老龄化问题。

中国人的生活水准、受教育程度以及医保水平越来越高，但贫富差异也日渐增加。专家们指出，这个国家在变富前，会先变老。

在那位北京青年看来，若想鼓励人口增长，国家领导人理应有所动作。他指出，在城市生活受到的经济压力让人对养孩子望而生畏，"政府需采取更多措施"。

凝炼/苗子（美联社）

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