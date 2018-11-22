报告：2018中国人口增速继续放缓

（德国之声中文网）中国国家统计局周一（1月21日）公布的数字显示，2018年，中国大陆总人口为13.95亿，比上年末增加530万人。全年出生人口1523万人，人口出生率为10.94‰。

数十年里，中国致力于放慢人口增长，视人口众多是社会经济发展陷阱。现在，该国却遭遇出生率大幅下降问题，情形类似日本、韩国及其它东亚国家。

近年来，人口增速放缓、曾以为取之不竭的劳动力储备见少，日益引发忧虑。受教育程度更高的年轻人面对更复杂、但选择也更多的职业前景，不急于像父母那样考虑结婚成家生子。

一名26岁的北京职员表示，他这一代人中有很多是独生子女，更顾自己，不太想要孩子。

当局估计，中国人口将于2029年达到峰值，为14.42亿，其后便开始下降。

世界人口第二大国印度已尝试放慢人口增速。据联合国提供的数字，这个月，该国总人口将是13.62亿。

不过，中国人口状况还含有另一个不平衡问题：2018年，人口总数中男性多于女性3000万。造成这一现象的主要原因被认为是数十年推行的一胎政策，而该国文化中原有重男轻女传统。

2016年，中国人口增加1700多万；2017年，该国中止实施一胎政策。不过，此举迄今尚未见效。

联合国人口发展预测：2060年中国的老龄人口比例将达到30%以上

鉴于劳动年龄人口数量在总人口中的占比连年下降，政府正面临日益严重的社会老龄化问题。

中国人的生活水准、受教育程度以及医保水平越来越高，但贫富差异也日渐增加。专家们指出，这个国家在变富前，会先变老。

在那位北京青年看来，若想鼓励人口增长，国家领导人理应有所动作。他指出，在城市生活受到的经济压力让人对养孩子望而生畏，"政府需采取更多措施"。

凝炼/苗子（美联社）