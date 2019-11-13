报告: 美国晚十年提防中国 技术遭窃受害深远

(德国之声中文网) 美国参议院的常设委员会在周一(11月18日)发布报告指出，中国从2008年就开始有系统的赞助计划，窃取美国的研究结果加强中国的自身经济与军事发展，但是美国政府却迟迟没有做出反应，导致美国受害深远。联邦调查局说，但愿美国当时更快做出反应。

这份长达109页的报告标题为「中国千人计划: 对美国研究机构的威胁」。报告指出，中国透过200多个资助项目恶意利用美国的开放性来提高自身的国家利益。报告书写到，由于中国计划在2050年成为世界的科技大国，所以几乎是倾全国之力引进世界各地的专家。根据FBI的报告，中国在2008年到2020年之间投资了2兆元美金，相当于国民生产毛额(GDP)的15%。

虽然中国在2008年就已经启动千人计划，原本预计要招募2000人，截至2017年为止，却总共招募了7000人。然而FBI报告显示，但是美国直到2018年之前都没有强势回应。

报告书中写道: 「除了中国如何投入时间与金钱窃取美国知识产权之外，我们的联邦机构几乎没有做任何举动阻止他们的行动，也同样令人震惊。」

参议员也特别针对国家科学基金会、国家卫生研究院、国家能源局以及国务院等机构应该要如何反应中国偷窃知识产权做出建议。

参议员何珊(Maggie Hassan)说:「我希望这将成为一个开端，让我们开始发展一个真正的国家政策，因为中国显然有它的策略，那我们也需要一个。」

20日，联邦调查局的反间谍司助理主任布朗(John Brown)也同意参议员的看法。他说:「根据我们现在对中国计划造成的威胁的了解，我们希望我们在当时更快速与全面的采取行动。」

千人计划

报告书特别提到，在中国政府的众多计划当中，最显著的是「千人计划」。

「千人计划」的目标对象是中国出生但是在美国工作的研究者，中国以高薪或大研究室等丰厚待遇招揽他们回中国。

报告书指出，中共政府直接指导千人计划，而参加千人计划的研究者会与中国机构如大学或研究机构签订具有法律约束力的文件。

报告认为，这些文件会诱使签约者对美国的知识产权相关机构撒谎，让研究者在回到中国之后建立「影子研究室」，完全复制在美国的研究工作；或是像某些案例当中，直接窃取美国科学家所做出的研究成果。

报告书举例，曾有千人计划的成员在前往中国之前，从机构里转移了三万个电子挡案带走，也曾有成员窃取美国军机的专利国防资讯。其他案例包括: 在申请美国奖助金的时后提供假资讯、用美国政府资助的研究申请专利、雇用其他千人计划成员参与涉及美国国家安全的研究计划等。

报告提到，在美国政府产生危机意识之后，中国政府从2018年10月开始删除在网路上跟千人计划有关的公开资讯。不仅是中国的官媒删除了跟千人计划有关的报导，中国的大学也停止在网络上宣传千人计划。中国政府也指示千人计划的执行部门，不可以在文字类型的公告等文件当中明确提到「千人计划」这个字词。然而，尽管该计划在网路上转趋低调，事实上仍然继续进行当中。

罗法/夏立民 (综合报导)