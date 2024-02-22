 报告: 中国恐无法实现2025年所有关键气候目标 | 科技环境 | DW | 22.02.2024

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

科技环境

报告: 中国恐无法实现2025年所有关键气候目标

一份最新报告显示，中国可能无法实现其2025年的所有主要气候目标，因为这个世界上最大的排放国加大了对碳密集型产业的依赖。不过，如果中国在去年创纪录的可再生能源安装量的基础上再接再厉，或能实现部分目标。

根据芬兰能源与清洁空气研究中心发布的报告，由于中国政府允许燃烧更多的煤炭以满足急剧增长的电力需求，去年中国电力行业的碳排放量上升了5.2%

根据芬兰能源与清洁空气研究中心发布的报告，由于中国政府允许燃烧更多的煤炭以满足急剧增长的电力需求，去年中国电力行业的碳排放量上升了5.2%

（德国之声中文网）周四（2月22日）发布的一份最新报告显示，中国可能无法实现其2025年的所有主要气候目标，因为这个世界上最大的排放国加大了对碳密集型产业的依赖，以支撑疲软的经济。

中国已承诺到2030年使二氧化碳排放量达到峰值，到2060年实现净零排放。

根据巴黎气候协定，中国政府还承诺实现一系列阶梯目标，如确保到2025年降低经济的碳强度，20%的能源来自化石燃料替代品。

专家称中国正在大力减少碳排放

但根据芬兰能源与清洁空气研究中心发布的这份报告，中国从新冠疫情期间开始的能源消耗反弹意味着“所有这些目标在2023年之后都将严重偏离轨道”。

《碳简报》（Carbon Brief ）网站上发表的这份报告说，由于中国政府允许燃烧更多的煤炭以满足急剧增长的电力需求，去年中国电力行业的碳排放量上升了5.2%。

恶劣的天气条件加剧了这一问题，一系列干旱将水力发电量降至二十多年来的最低水平。

因此，中国政府需要实现4%至6%的排放量“创纪录下降”，才能在2025年实现其既定的碳强度目标——即单位经济产出的碳排放量。

中国是“气候罪人”吗？

不过，报告补充说，如果中国在去年创纪录的可再生能源安装量的基础上再接再厉，明年仍有可能实现部分目标。

中国自2022年底放弃了防疫“清零”政策以来，一直在努力推进经济反弹。

作为世界第二大经济体，中国官方公布的去年经济增长率为5.2%，是几十年来最慢增长率之一。

（法新社）

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
 

  

DW.COM

矛盾重重的中国气候保护政策

中国既是全球最大的温室气体排放国，也是可再生能源的最大投资国。刚刚结束的中共二十大也体现了这种矛盾：一方面，中共当局表示要继续大力推动绿色新能源；另一方面，对煤炭产业的投资也仍在持续。

德语媒体：气候保护需要务实态度

在遏制气候变暖的问题上，人类需要的不是空想家和两面派，而是需要各国政府以务实态度采取共同行动。

相关内容

Dokumentation Heißzeit - Wege aus der Klima-Katastrophe Sendedatum: 13. Juli 2023 Beschreibung: In den letzten 30 Jahren sind die CO2-Emissionen weltweit um 60 Prozent gestiegen. Lösungen für das drängendste Problem unserer Zivilisation, die Erwärmung des Klimas, werden gesucht. Die Doku begleitet Aktivisten beim Einsatz gegen den Klimawandel. Fotograf: © SWR (Stills aus einer SWR-Doku) Rechte: Verwendung nur im Zusammenhang mit dieser Dokumentation Schlagwörter: Klimawandel, Ökostrom, Kohlendioxid, Sudan, Indonesien, Europa

专家：全球碳排总量再创新高 中印两国碳排量继续攀升 06.12.2023

英国一所大学最新发布的碳排统计显示，今年全球范围内，二氧化碳排放总量仍在继续攀升。这一趋势如果不能逆转，巴黎气候协定所制定的宏伟气候目标就将无法实现。

A person walks past a #COP28 sign during The Changemaker Majlis, a one-day CEO-level thought leadership workshop focused on climate action, in Abu Dhabi, United Arab Emirates, October 1, 2023. REUTERS/Amr Alfiky

联合国气候变化大会有哪些值得期待的内容？ 30.11.2023

石油巨头阿联酋作为东道主的联合国年度气候峰会今天在迪拜开幕，预计有7万代表与会，各国政府准备进行马拉松式的谈判，希望就建立“损失与损害”基金达成协议，并讨论是否首次同意逐步淘汰煤炭、石油和天然气这样的争议议题。

***Archivbild*** +++Mongolei, China+++ INNER MONGOLIA, CHINA - NOVEMBER 04: Smoke billows from a large steel plant as a Chinese labourer works at an unauthorized steel factory, foreground, on November 4, 2016 in Inner Mongolia, China. To meet China's targets to slash emissions of carbon dioxide, authorities are pushing to shut down privately owned steel, coal, and other high-polluting factories scattered across rural areas. In many cases, factory owners say they pay informal 'fines' to local inspectors and then re-open. The enforcement comes as the future of U.S. support for the 2015 Paris Agreement is in question, leaving China poised as an unlikely leader in the international effort against climate change. U.S. president-elect Donald Trump has sent mixed signals about whether he will withdraw the U.S. from commitments to curb greenhouse gases that, according to scientists, are causing the earth's temperature to rise. Trump once declared that the concept of global warming was created by China in order to hurt U.S. manufacturing. China's leadership has stated that any change in U.S. climate policy will not affect its commitment to implement the climate action plan. While the world's biggest polluter, China is also a global leader in establishing renewable energy sources such as wind and solar power. (Photo by Kevin Frayer/Getty Images)

中国是“气候罪人”吗？ 07.12.2023

根据最新的全球碳预算报告，今年的二氧化碳排放量将创下历史新高。中国作为世界最大排放国在其中“功不可没”。但中国真的是所谓的“气候罪人”吗？从历史上看，美国对气候变化的影响远大于中国，而且中国在大力投资可再生能源。让我们来看看中国目前的情况。

经济纵横

战争让德国经济蒙受的损失以千亿计

研究：乌克兰战争让德国经济损失数千亿欧元

乌克兰战争持续至今即将满两周年。经济学家的研究表明，这场战争给德国造成的直接经济损失超过2000亿欧元。
02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。