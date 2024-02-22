报告: 中国恐无法实现2025年所有关键气候目标

（德国之声中文网）周四（2月22日）发布的一份最新报告显示，中国可能无法实现其2025年的所有主要气候目标，因为这个世界上最大的排放国加大了对碳密集型产业的依赖，以支撑疲软的经济。

中国已承诺到2030年使二氧化碳排放量达到峰值，到2060年实现净零排放。

根据巴黎气候协定，中国政府还承诺实现一系列阶梯目标，如确保到2025年降低经济的碳强度，20%的能源来自化石燃料替代品。

专家称中国正在大力减少碳排放

但根据芬兰能源与清洁空气研究中心发布的这份报告，中国从新冠疫情期间开始的能源消耗反弹意味着“所有这些目标在2023年之后都将严重偏离轨道”。

《碳简报》（Carbon Brief ）网站上发表的这份报告说，由于中国政府允许燃烧更多的煤炭以满足急剧增长的电力需求，去年中国电力行业的碳排放量上升了5.2%。

恶劣的天气条件加剧了这一问题，一系列干旱将水力发电量降至二十多年来的最低水平。

因此，中国政府需要实现4%至6%的排放量“创纪录下降”，才能在2025年实现其既定的碳强度目标——即单位经济产出的碳排放量。

中国是“气候罪人”吗？

不过，报告补充说，如果中国在去年创纪录的可再生能源安装量的基础上再接再厉，明年仍有可能实现部分目标。

中国自2022年底放弃了防疫“清零”政策以来，一直在努力推进经济反弹。

作为世界第二大经济体，中国官方公布的去年经济增长率为5.2%，是几十年来最慢增长率之一。

（法新社）

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