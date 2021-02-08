报告：近半数联合国人权理事国对倡议人士进行报复

（德国之声中文网）国际人权服务社（The International Service for Human Rights）的一份研究发现，联合国人权理事会的成员国里，近半数国家对倡议人士丶律师以及一些与该组织合作的人进行报复。

该份报告分析，过去十年里有数百起协助联合国机构调查与强调侵权行为的人，遭到政府各种形式的恐吓和报复。参与以联合国权利相关会议和调查的倡议人士丶律师和其他民间社会成员面临威胁丶诽谤丶刑事调查丶旅行限制丶拘留、人身攻击、及酷刑。

「人权维护者是国际人权体系不可或缺的一部分，」国际人权服务社联合主任辛克莱尔（Madeleine Sinclair）在一份声明中说，「如果他们不能安全地分享关於在他们国家发生的侵犯和虐待行为的信息，整个系统就会受到损害。」

国际人权服务社是一个专注支持人权捍卫者的组织。该报告分析了联合国秘书长在2010年至2020年期间针对此类报复行为发布的年度报告中记录的709起案件。其中，某些国家是频繁的肇事者：巴林位居榜首，在这10年的报告中有64起案件，其次是委内瑞拉丶越南和埃及。

报告也提及，一些中国维权律师丶倡议人士被判刑入狱或拘留。过去5年中，有21个现任理事会成员国因报复行为而被提及。

「不能接受的」

辛克莱尔说：「对于联合国最知名的人权机构的成员国来说，这种行为是不能接受的。」

报告的主要建议之一是改变对理事会成员候选国的考虑。报告指出：「在选举人权理事会成员国时，投票国应考虑候选国是否有实施恐吓和报复行为的记录。」

国际人权服务社警告，报复案件的数量可能被严重低估，特别是在那些没有公民社会空间丶或是公民社会空间受到高度限制的国家。

报告还发现，大多数报复行为是针对到日内瓦参加联合国人权理事会会议的人; 那些参加联合国各委员会审查丶以及与联合国权利调查人员谈话的人也经常成为目标，而有一些报复行为也针对参与联合国和平行动丶联合国大会与安全理事会的人。

调查指，恐吓和报复行为发生在与联合国行动者接触的所有地点，包括在他们旅行之前丶在联合国总部时丶或者通过远程通信手段。

（法新社等）

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