报告聚焦中国 人权观察：各国应团结抵制北京攻势

(德国之声中文网)人权观察的执行长罗斯周二 (1月14日) 于纽约出席《2020世界人权报告》发表会。 他在公开声明中表示，中国政府已建立庞大监控国家，企图达成全面性的社会控制。 此外，北京也运用经济与外交力量，抵挡国际社会对其迫害人权的行为做出的指控。

羅斯表示：「北京向来压制国内批评意见，现在中国政府试图把这种言论审查延伸到世界其他地方。为了保卫每个人的前途，各国政府必须采取一致行动，抵抗北京对国际人权体系的攻击。 」

两天前，本来要到香港办记者会的罗斯遭香港当局拒絕入境。记者会移至纽约举办。

世界人權報告重點:中国

羅斯在公開聲明中寫道，中国各地许多人都希望享有自由和有尊严生活的权利。 但是中国国家主席习近平的政府正在实施中国几十年来最残酷、最普遍的镇压。 世界人權報告指出，中國政府关闭民间组织，扼杀独立新闻报道，并且严重限制网络通讯，严重侵犯香港在"一国两制"下的有限自由。 在新疆，当局建立恐怖的监控系统以便控制数百万维吾尔人和其他突厥穆斯林，并且任意拘押一百万人接受强迫政治灌输。

此外，羅斯指出，中國政府依靠高科技进行镇压，通过强制收集DNA样本等工具大规模侵犯人民隐私，同时借助大数据分析和人工智能来强化其控制手段。 最终目标是打造一个没有异议的社会。 羅斯警告，中國運用破壞国际人权保障机构，來避免他們在国内進行的人權鎮壓引来全球强烈批判。

他說，歐盟受到脫歐及移民問題衝擊，導致他們很難齊聲針對人權問題發聲。 此外，雖然美國对新疆公安厅和8家中国科技公司的侵犯人权行为实施制裁，美國總統特朗普仍努力的與中國国家主席習近平建立良好關係。 羅斯表示：「除非我们想回到一个人民任由主子玩弄摆布的时代，否则就必须抵制中国政府对国际人权体系的攻击。 数十年的人权进步，以及我们的前途，正危在旦夕。 」

中國官員：人權報告充滿偏見與捏造的事實

在世界人权报告发布的记者会上，一名中国驻联合国的外交官批评罗斯，并指控人权报告的内容充满「偏见与捏造的事实」。 他说，中国政府否定该报告的内容，并说人权观察遗漏了中国让7亿中国人脱离贫困的事实。

然而，罗斯在响应指控时表示，正是因为中国不断累积的财富，让全球不少政府都畏惧中国的影响力。 他在记者会说：「过去几十年来，上千万中国人透过努力工作来让自己脱离贫困，这也造就中国令人惊艳的经济成长。 然而，中国政府仍对其人民充满恐惧。 虽然中国表面上对其成就感到无比骄傲，但中国共产党却对不受约束的公共言论与政治组织抱持戒慎恐惧的态度。 」

在652页的《2020世界人权报告》中，人权观察对近100个国家的人权实践做出评鉴。罗斯还指出世界人权遭遇的许多其他威胁，包括在叙利亚和也门，叙利亚和俄罗斯两国政府军及沙特阿拉伯领导的联盟公然漠视保护平民的国际规则，例如禁止攻击平民和轰炸医院。

報告內容寫道，以往至少有些国家可以通过外交政策来促进人权，现在越来越多的领导人不愿这样做，例如美国总统特朗普。 此外，许多民粹主义独裁者通过妖魔化少数族裔而掌握政權，并通过消除独立新闻工作者、法官和社运人士来维护政权，他们对于国际人权法也不怀好意。