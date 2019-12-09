报告:美国是最大武器出口国 都卖给谁?

(德国之声中文网) 瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）周一(3月9日)表示，过去5年来，美国提供了全球三分之一以上的武器，巩固其世界最大武器销售国的地位。

这份全球武器交易报告指出，在2015到2019年间，全球武器交易量比2010到2014年间增长了近6％。

在此期间，美国占全球武器出口的36％，共向96个国家出售武器。沙特阿拉伯则是世界上最大的进口国，占全球总数的12％。

除了全球武器销售的持续增长外，SIPRI武器和军事支出计划资深研究员韦兹曼(Pieter Wezemann)说:「美国在市场上的主导性变得更强，并且是世界上的主要武器供应商。」

他强调，美国有一半的武器卖给中东，仅沙特阿拉伯就占了美国销售额的五分之一，成为美国最重要的单一市场。他说，在过去5年的主要交易当中，有一些是在前总统奥巴马执政下达成。

俄罗斯是世界第二大武器出口国，将武器出售至全球47个国家，占全球交易量的五分之一。当中有超过一半的武器卖给印度、中国和阿尔及利亚。但是，俄罗斯现今的武器出口跟2010到2014年期间相比低了18％。

韦兹曼说：「并不是俄罗斯没有试图出口武器，而是买家要继续维持先前有困难。委内瑞拉就是一个非常明显的例子。」

报告也发现，法国是第三大武器出口国，出口额近8％。其与埃及、卡塔尔和印度之间的大量交易，创下了1990年以来的最高出口水平。

德国和中国也是5个主要出口国。前五名的国家就占全球武器出口的76％。

世界前5大武器出口国。

中东武器需求大

除美国外，沙特阿拉伯主要的供应商是英国和法国。韦兹曼说，SIPRI相信沙特阿拉伯在未来数年内还会继续保持最大进口国地位。

中东地区在全球武器进口中所占的份额约为35％，在此期间进口量有所增加。除沙特阿拉伯外，埃及、阿拉伯联合酋长国、伊拉克和卡塔尔也是世界前十大进口国。

位居第二的印度，其进口量约占全球总进口量的9％。印度有一半以上的武器是从俄罗斯进口。以色列和法国也是印度的主要武器供应商。

SIPRI武器和军事支出计划资深研究员韦兹曼

印度在区域强敌－巴基斯坦的主要武器有三分之二是从中国进口，而从美国进口的武器数量因美国决定停止军事援助而下降。

在沙特阿拉伯跟印度之后，全球武器进口国排名3到5名的分别是埃及、澳大利亚和中国。根据SIPRI，中国向53个国家提供了主要武器，但出于政治因素，包括印度和澳大利亚在内，一些大买家已经不再从中国进口武器。

欧洲的武器进口在过去几年稍微下降之后，又在过去5年略有上升。韦兹曼指出，在2014年俄罗斯吞并克里米亚之后，西欧和中欧的几个国家选择购买主要由美国制造的新型战斗机。

世界前5大武器进口国。

为了避免特定年份的大笔订单引发数据不正常波动，该研究所采用5年周期来统计数据。这份武器交易的数据研究不包括小型武器。其所引用的资料来源主要是公开信息，包括国家和地区报纸、专业国际期刊以及政府和行业报告。

邹宗翰/张慈 (德新社)