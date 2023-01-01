报告：美国投资者已向中国人工智能领域投入数十亿美元

（德国之声中文网）周三（2月1日）发布的一份报告显示，2015年至2021年，包括英特尔公司（INTC.O）和高通公司(QCOM.O)在内的美国投资者占中国人工智能公司投资的近五分之一。

这份文件由乔治城大学的技术政策小组CSET 发布。美国对人工智能、量子和半导体投资的审查越来越严格，拜登政府正准备公布对美国资助中国科技公司的新限制措施。

该报告显示，167名美国投资者参与了401笔交易，约占同期对中国人工智能公司投资的17%。

这些交易投资总额为402亿美元，占中国人工智能公司6年期间融资总额的37%。从数据提供商 Crunchbase 获取信息的报告中，尚不清楚有多少资金来自美国公司。

数据显示，风投(Qualcomm Ventures)和资本( Capital)分别参与了对中国人工智能企业的13项和11项投资，而纪源资本(GGV Capital)则以43项投资在美国企业中居于首位。

拜登政府预计将在今年发布一项行政命令，限制美国对敏感的中国科技行业的一些投资。华盛顿的鹰派人士指责美国投资者向中国科技公司转移资本和宝贵技术，这可能帮助了中国政府强化军事能力。

深度造假：眼见不一定为实

CSET报告还指出，美国投资公司金沙江创投（GSR Ventures）与已被美国列入贸易黑名单的语音识别科大讯飞（IFlytek）共同投资了一家中国人工智能公司。此外，硅谷银行（Silicon Valley Bank）和万向美国医疗保健（Wanxiang American Healthcare）投资集团，也与被列入贸易黑名单的商汤科技（Sensetime）一同投资了多家中国人工智能公司。

科大讯飞和商汤科技都因为涉嫌参与镇压维吾尔族穆斯林相关人权侵犯行为，而于2019年被美国列入贸易黑名单，被禁止接受美国的出口技术。

CSET报告显示，此间的大额交易包括高盛集团（Goldman Sachs）对中国人工智能机器人公司驿公里智能（1KMXC）的单独投资，以及三家美国风险投资公司对中国自主移动机器人公司北京极智嘉科技股份（Geek+）的投资。

根据CSET的报告，只有一家从美国投资者那里获得资金的中国人工智能公司参与开发用于军事或公共安全的人工智能应用。

（路透社）

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