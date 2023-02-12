报告：美国将进一步限制对华科技出口

（德国之声中文网）据路透社报道，一份政府承包商的草案报告显示：如果美国政府继续推行限制向被列入黑名单的中国华为公司出口货物的提案，美国芯片制造商英伟达（Nvidia）计划向华为公司出售技术的计划将受挫。

路透社报道称，拜登政府一直在考虑限制授权美国公司向电信设备巨头华为技术有限公司出口技术和产品。这家公司于2019年被列入美国贸易黑名单，但在特朗普政府的特殊政策下，华为仍然能够从美国获得数十亿美元的货物。

草案报告的摘录显示，“（商务部）2023年修正案的提议可能会对英伟达产生较大的经济影响”，其中是指该公司的“待定的许可权销售收入”估值。

英伟达：中国市场为美国半导体行业提供了重要的机会

此前未曾报道过英伟达向华为出售技术的计划。英伟达发言人拒绝就该文件发表评论，并表示：“中国市场为美国半导体行业提供了重要的机会。尽管我们无法对任何待定的许可申请发表评论，但我们与世界各地的客户和伙伴合作，以遵守所有适用的出口管制，并满足市场需求。”

对于华为 我们应该感到担忧吗？

美国国务院一位高级官员表示，这份文件是承包商准备的初步草案，以草案中的内容来看，不会得到相关部门的批准。白宫和美国商务部拒绝了路透社的置评要求，华为也没有回应。

该文件显示，拜登政府在实施可能削弱美国公司预期收入的新规之前，寻求评估针对华为的政策变化会对美国公司产生何种影响，尤其是在科技行业已经处于动荡环境的背景下。此外，它在一个政治敏感的问题上提供了一种不同寻常的信息：即美国公司正在寻求与华为建立业务关系，而后者是受华盛顿制裁力度影响最大的中国公司。

高通和华为受到的影响

虽然路透社无法获悉在报告中提出的具体政策变化的详细信息。但报告指出，相比之下，高通可能会遭受“适度的经济影响”，而华为将受到更大的影响。报告预测，失去对高通调制解调器芯片的货源将对华为产生更大的影响，因为华为“在支持其智能手机方面，严重依赖于高通的调制解调器芯片”。高通没有回复置评请求。

路透社2021年曾报道称，美国官员已批准了价值数亿美元的许可证申请，允许华为购买芯片用于其不断增长的汽车零部件业务，包括视频屏幕和传感器等车辆组件，当时美国的各种贸易限制措施已经破坏了华为其他的多条业务线。

美国制裁华为大事记 “实体清单”事件 2019年5月15日，美国商务部表示，将把华为及70家关联企业列入“实体清单”。今后如果没有美国政府的批准，华为将无法向美国企业购买元器件。华为公司作出回应，表示“如果美国限制华为，不会让美国更安全，也不会使美国更强大”。

美国制裁华为大事记 华为在美国提起诉讼 2019年5月21日，华为在美国提起诉讼，要求驳回美国政府对华为下达的实体名单禁令。同日，美国商务部决定将对华为的实体名单禁令延迟90天，直到8月中旬才会生效，以便华为及其商业伙伴需要时间升级软件以及处理一些合同义务的问题。8月19日，美国再次决定将华为购买美国产品的临时许可延长90天，截止日期约为是11月19日。

美国制裁华为大事记 限制使用安卓系统 2019年5月21日，Google公司在特朗普的要求下首先开始限制安卓系统和相关应用在华为的使用。由于安卓为开源系统，这意味着华为依然可以通过AOSP继续开发，但无法使用最新的安全补丁。同时，华为手机将不能正常使用内置的Google应用商店、Google地图、Gmail等内容，但目前已在使用的设备不受影响。

美国制裁华为大事记 华为“货件被失误转运” 2019年5月28日，华为向路透社记者指控联邦快递将两个从日本送往中国的包裹私自“转送”到了美国，并且意图转送另两个由越南送往其他华为亚洲办公室的包裹前往美国。华为表示包裹内没有“任何技术”，仅是商务文件。当日，美国联邦快递在其官方微博上承认将华为寄往中国的两个包裹送往了美国，表示“货件被失误转运”并且“没有任何外部方面要求联邦快递转运这些货件”。

美国制裁华为大事记 国家安全威胁 2019年6月25日，美国参议院外交委员会将华为列为美国和其盟邦的国家安全威胁。

美国制裁华为大事记 禁止美國政府部门购买华为的设备和服务 2019年8月7日，白宫宣布禁止美國政府部门购买华为的设备和服务。美国总统特朗普再次表示不与华为做生意。其后，中国外交部发言人华春莹表示“对中国特定企业采取歧视性和不公平的做法表示强烈不满和坚决反对”。

美国制裁华为大事记 法官下令取消华为首席律师资格 2019年12月4日，美国纽约东区联邦法院法官下令批准联邦检察官提出的取消詹姆斯·科尔（James M. Cole）在政府诉华为案中担任华为首席律师的资格。 翌日，华为宣布起诉美国联邦通信委员会，认为FCC“有关禁止华为参与联邦补贴资金项目的决定违反美国宪法以及其它法令”。

美国制裁华为大事记 临时许可再次延期 2020年，3月11日，美国宣布将对华为的临时许可再次延期至5月15日。

美国制裁华为大事记 外国半导体公司须获美国政府许可 2020年5月15日，美国商务部延长华为临时许可90天。同日，美国商务部要求使用美国设备和技术的外国半导体公司，须获美国政府许可，才可向华为出口供货。

美国制裁华为大事记 入境签证限制 2020年7月15日，美国国务卿蓬佩奥宣布，将对侵犯人权的中国科技公司的雇员实施入境签证限制，其中包括华为。中国外交部发言人华春莹翌日回应称，“美国关于中国人权的指控是本世纪最大的谎言，美国政府应为此感到羞耻，美国人民应为其拥有这样满嘴谎言的官员而感到难过”。

美国制裁华为大事记 华为38家子公司被列入实体清单 2020年8月17日，美国商务部对华为的制裁将延后90天，并允许中国公司从美国公司购买产品，以便为现有客户提供服务。同一天，美国商务部宣布对华为以及被列入实体清单上的华为在境外的附属机构采取进一步的限制措施，禁止它们获取在美国境内外开发和生产的美国技术和软件。美国商务部产业安全局还决定把另外38家华为关联实体列入实体清单。



华为在2019年被列入“实体清单”，担心该公司可能会对美国人开展间谍活动，窃取知识产权并违反制裁的指责也同时存在。美国要求供应商在向这份清单上的公司销售美国商品时需要申请特殊许可证，但通常会被拒。当时的特朗普政府对华为采取了更为宽松的政策，在阻止其获得5G芯片货源的同时，允许向华为提供包括4G芯片在内的其它产品。

美国商务部的出口管制政策高级官员埃斯特韦滋（Alan Estevez）本周表示，特朗普时期允许向华为出口低于“5G水平”美国技术的政策目前正在“评估之中”。

但消息人士称，政府内部存在分歧，一些官员主张拒绝所有向华为提供产品的许可申请，并撤销曾经的授权。而另一些则希望将限制仅扩展到4G芯片和其他有针对性的技术。

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酝酿中的美商在华投资新政

同时据《华尔街日报》的最新报道，美国参议院提供给议员的文件副本显示，财政部正在准备一项新计划，可能禁止美国在某些敌对国家的特定行业进行投资。

报道称，拜登政府制定新规则的做法主要将涉及美国对中国的投资，但提供给议员的报告中没有指明任何国家。

知情人士告诉《华尔街日报》，新规则预计涵盖对先进半导体、超级计算和人工智能领域的私募股权和风险投资。

该报道补充说，财政部和商务部预计将在不久的未来推出相关政策。路透社上月报道称，拜登政府计划全面禁止对一些中国科技公司的投资，并加强对其他公司的审查。去年，美国通过了一系列广泛的旨在削弱中国半导体产业的政策法规。

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（路透社、《华尔街日报》）

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