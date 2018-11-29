 报告：监禁记者成新常态 土中埃占一半 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.12.2018

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时政风云

报告：监禁记者成新常态 土中埃占一半

保护记者委员会发布最新年度报告：2018年，因为履行职责而被监禁的记者数量接近历史最高记录，其中一半发生在土耳其、中国和埃及。

Symbolbild Gefängnis Verhaftung (picture-alliance/dpa/F. Kästle)

在很多国家仍然有记者因为工作而受到监禁

（德国之声中文网）截至12月1日，全世界至少251名新闻工作者因为履行职责而被监禁，保护记者委员会（Committee to Protect Journalists，简称：CPJ）在一份年度报告中说。连续三年来，被监禁记者的超过一半在土耳其、中国和埃及。在这些国家，记者被指控参与反对政府的活动。

"似乎已经成为趋势和新常态，"报告的作者埃兰娜·拜泽尔（Elana Beiser）接受采访时说。

根据这份报告，因为被控"假新闻"而入狱的记者数量，从2016年的9名、2017年的21名，上升2018年的28名。

记者保护委员会位于美国，是一个以促进新闻自由为宗旨的非赢利组织。

报告批评美国总统特朗普经常使用"假新闻"来描述对他的负面报道。土耳其、菲律宾等国家领导人也用这个说法来反对针对他们的批评报道。

TIME's Person of the Year 2018 | Jamal Khashoggi (Reuters/Time Magazine)

沙特记者卡舒吉被时代周刊评为2018年度人物

该报告发表的同时，美国《时代》周刊也将几位新闻记者作为其"年度人物"。其中包括遭到囚禁至今已一年多的路透社记者瓦龙(Wa Lone)和觉梭(Kyaw Soe Oo)，以及两个月前在沙特驻土耳其大使馆被谋杀的沙特记者贾马尔•卡舒吉（Jamal Khashoggi）。

32岁的瓦龙(Wa Lone)和28岁的觉梭(Kyaw Soe Oo)，今年9月被缅甸法院判定违反国家机密罪，判处七年徒刑。

这两位路透社记者被捕前正在缅甸调查10名罗兴亚穆斯林男子在一场军事镇压中被杀事件。这场镇压导致成千上万的难民逃亡孟加拉国。

两位记者的律师已经提起上诉。

缅甸领导人昂山素季说，监禁这两名记者跟新闻自由无关。她在判决一周之后说，他们被判刑，是因为泄露国家机密，而不是因为他们是记者。

记者保护委员会报告说，土耳其是世界上打压新闻自由最严重的国家，至少68名记者因为反对政府被监禁。在埃及，至少25名记者被关押。

Türkei Demo für Medienfreiheit in Istanbul (Getty Images/AFP/O. Kose)

伊斯坦布尔举行呼吁新闻自由的游行

此前土耳其声称其打压记者是正当的，因为他们在2016年参与颠覆政府的政变。埃及声称限制异议是为了防止破坏国家的军事政变。2011年，民众起义推翻了长期统治埃及的胡斯尼·穆巴拉克。

此前中国声称已推进人权进步，并成功地让数百万人走出贫困。但中国政府尚未对这份报告作出回应。

报告显示，全球被关押记者总数下降了8%。去年，去年被关押记者人数为272。

报告的数字里没有包括失踪或者被非政府组织或个人关押的记者。保护记者委员会说，为数众多的记者在中东和北非失踪或者被绑架，其中包括几名在也门被胡塞人绑架的记者。

张平/乐然（路透社）

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